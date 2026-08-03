Autoritățile SUA certifică modelul Boeing 737 MAX 7, cel mai mic al seriei de succes a producătorului, după ani de zile de așteptare

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a acordat luni aprobarea mult așteptată pentru modelul 737 MAX 7 al companiei Boeing, o etapă importantă pentru producătorul american de avioane, care a așteptat ani de zile să vândă cea mai mică versiune a celui mai bine vândut avion al său, scrie Reuters.

Boeing s-a confruntat cu un proces de certificare mai riguros după cele două accidente mortale ale modelului MAX 8 din 2018 și 2019, precum și cu o verificare amănunțită a sistemelor de producție și de calitate ale companiei, în urma unei explozii a unui panou din cabina de pasageri, survenită în ianuarie 2024 în timpul zborului, la un avion MAX 9 aproape nou al companiei Alaska Airlines.

După aproape un deceniu de analize, FAA a impus companiei Boeing să implementeze îmbunătățiri esențiale și să pună în aplicare recomandările Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor, inclusiv actualizări ale software-ului de control al zborului, ale sistemului de alertare a echipajului de zbor și ale unui sistem anti-gheață al motorului reproiectat.

Certificarea avionului de linie a înregistrat o întârziere de mai mulți ani față de termenul prevăzut. La un moment dat, Boeing declarase că se aștepta ca avionul să fie aprobat înainte de sfârșitul anului 2022.

Boeing a declarat luni că sunt în curs pregătirile pentru a susține primele livrări. Modelul MAX 7 oferă între 135 și 160 de locuri, având o autonomie cu aproximativ 10% mai mare decât alte avioane din seria MAX. Testele pentru Boeing 737 MAX 7 au început în 2018.

Boeing și Southwest Airlines, primul client al modelului 737 MAX 7, se pregătesc pentru livrarea primului avion.

Southwest Airlines a declarat că este mulțumită de aprobare și așteaptă cu nerăbdare ca avionul să intre în serviciu în lunile următoare. Southwest nu are modelul MAX 7 inclus în programul său actual, care se întinde până în martie 2027.

Administratorul adjunct al FAA, Chris Rocheleau, a declarat pentru Reuters luna trecută că, în opinia sa, aprobarea modelului MAX 10, mai mare, va urma „imediat” după cea a modelului MAX 7.

Stephanie Pope, șefa diviziei de avioane comerciale a Boeing, le-a transmis angajaților într-o notă de serviciu luni că compania a învățat „lecții importante pe care le aplicăm deja la modelul 737-10 și care ne accelerează activitatea pe măsură ce finalizăm familia de avioane 737 MAX și, ulterior, programele 777X”.

Potrivit firmei de analiză în domeniul aviației Cirium, Boeing a construit deja aproximativ 30 de avioane MAX 7 și nouă avioane MAX 10, care așteaptă livrarea. Modelul MAX 10 reprezintă cel puțin 28% din comenzile MAX restante.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat pentru Reuters în iulie că agenția și Boeing au îmbunătățit procesul de certificare a noilor avioane.

În 2022, Boeing s-a confruntat cu un termen limită stabilit de Congres pentru a obține certificarea celor două variante ale modelului MAX înainte ca un nou standard de siguranță privind alertele din cabina de pilotaj să intre în vigoare. În cele din urmă, Congresul a acceptat să renunțe la această cerință.

FAA a declarat în decembrie că modelul MAX 10 va dispune de un sistem îmbunătățit de alertare a echipajului de zbor, care va include o opțiune de dezactivare a alertelor de pierdere a portanței și de depășire a vitezei.

În octombrie anul trecut, FAA a acordat companiei Boeing aprobarea de a-și crește producția de avioane 737 MAX la 42 de avioane pe lună, punând capăt limitei de 38 de avioane în vigoare din ianuarie 2024, după incidentul din Alaska. În martie, agenția a permis apoi companiei Boeing să-și majoreze producția la 47 de avioane pe lună.

Luna trecută, FAA a declarat că va permite companiei Boeing să elibereze certificate de navigabilitate pentru toate aeronavele 737 MAX și 787, după ce o analiză aprofundată a arătat că compania a demonstrat „o calitate constantă a producției”.

Editor : B.E.