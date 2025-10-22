Live TV

„Auziţi zgomotul magnific al şantierului?” Donald Trump apără demolările de la Casa Albă pentru construirea unei săli de bal

Demolare East Wing Casa Albă
În timp ce o parte a Casei Albe este în curs de demolare pentru a construi o vastă sală de bal, preşedintele Donald Trump a respins marţi criticile referitoare la acest proiect la care ţine în mod deosebit, dar care presupune una dintre cele mai ample modificări aduse celebrului edificiu, vechi de peste un secol, relatează AFP, scrie News.ro.

Democraţii l-au acuzat pe republican că nu respectă reşedinţa prezidenţială, după difuzarea unor fotografii care arată excavatoare demolând faţada aripii estice a clădirii, „East Wing”, unde se află în mod tradiţional birourile primei-doamne. Ei i-au reproşat, de asemenea, că a lansat, luni, acest proiect de 250 de milioane de dolari, în timp ce ţara se află încă într-o situaţie de paralizie bugetară, iar americanii se confruntă cu un cost ridicat al vieţii.

„Construim o sală de bal de clasă mondială”, a subliniat marţi Donald Trump în timpul unui prânz cu senatori republicani la Casa Albă, în zgomotul de fundal al maşinilor de pe şantier. „Probabil auziţi zgomotul magnific al şantierului din spate. Auziţi acest sunet? Ah, este muzică pentru urechile mele. Ador acest zgomot”, a adăugat fostul antreprenor imobiliar.

Magnatul în vârstă de 79 de ani a asigurat, de asemenea, că acest proiect nu va fi finanţat din banii contribuabililor. „Când aud acest zgomot, mă gândesc la bani. În acest caz, mă gândesc mai degrabă la lipsa banilor, pentru că eu sunt cel care plăteşte”, a afirmat el.

Miliardarul republican explicase anterior că va contribui la finanţarea noii săli de bal împreună cu „patrioţi generoşi şi companii extraordinare”.

Critici

„Nu este casa lui. Este casa voastră. Şi el o distruge”, a reacţionat democrata Hillary Clinton, fostă primă-doamnă, care a ocupat aripa estică între 1993 şi 2001, în timpul preşedinţiei soţului său, Bill Clinton.

Denunţând o „polemică fabricată”, Casa Albă a calificat proiectul drept „îndrăzneţ şi necesar” şi consideră că acesta se înscrie „în lunga istorie a renovărilor şi îmbunătăţirilor” realizate de preşedinţi de-a lungul istoriei.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump se străduieşte să modeleze Casa Albă după propria sa imagine. Biroul Oval, de exemplu, a fost decorat cu ornamente aurii, pe peluze au fost instalate două steaguri americane imense, în timp ce faimoasa grădină a trandafirilor a suferit şi ea modificări.

 

