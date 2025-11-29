Live TV

Avertisment de la Washington. Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images
Din articol
Escaladare periculoasă

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administrația de reglementare a aviației din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situații de securitate în curs de înrăutățire și a unei activități militare în crește în sau împrejurul” acestei țări.

„Către toate Liniile Aeriene, Piloții, Traficanții de Droguri și Traficanții de Persoane, vă rog considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”, a scris Trump în rețeaua sa Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Venezuela a retras licențele de operare pentru șase linii aeriene internaționale importante, care își suspendaseră zborurile acolo după avertismentul FAA. 

Avertismentul vine în contextul în care forțele americane se adună în regiune, iar Trump ia în considerare posibile acțiuni împotriva guvernului președintelui Nicolas Maduro. De asemenea, avertismentul vine înaintea perioadei de vârf a călătoriilor în Caraibe.

Trump nu a specificat dacă SUA vor începe atacuri asupra Venezuelei și nici când, dar a sugerat în ultimele zile că SUA ar putea extinde în curând seria de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că transportă narcotice la operațiuni terestre, fără a da mai multe detalii.

Escaladare periculoasă

În ultimele luni, SUA au intensificat presiunea asupra Caracasului, ca parte a unei operațiuni antidrog care vizează traficul de droguri, despre care administrația Trump spune că este condusă de regimul Maduro.

Administrația Trump a desemnat oficial Cartelul Soarelui din Venezuela drept organizație teroristă străină - pe care SUA o indică ca autoritate legală pentru anumite operațiuni. Venezuela susține că totul este o minciună pentru a justifica o intervenție.

Campania a dus la consolidarea prezenței militare a SUA în regiune, inclusiv cu un portavion și nave de război, iar înalți oficiali militari americani s-au întâlnit cu liderii din Caraibe.

Trump a discutat cu Maduro săptămâna trecută despre o posibilă întâlnire, deși nu au făcut planuri pentru un astfel de eveniment, a raportat vineri New York Times.

Companiile aeriene au început să anuleze zborurile către și dinspre Venezuela ca răspuns la un aviz al Administrației Federale a Aviației din SUA din 22 noiembrie, care le-a cerut operatorilor să „fie prudenți” în contextul escaladării conflictului dintre cele două țări. Agenția a mai declarat că interferențele cu sistemele de navigație din spațiul aerian al țării și exercițiile militare venezuelene au crescut.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
prajituri pe farfurie
3
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
gen ben hodges at a conference
4
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
Neașteptat! Din ce s-a apucat să facă bani, deși are o avere de 18.000.000€
Digi Sport
Neașteptat! Din ce s-a apucat să facă bani, deși are o avere de 18.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
eeee888
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina: Faceți bani, nu război (WSJ)
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din Washington: un membru al Gărzii Naționale a murit
trump
Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, un fost președinte al Hondurasului va fi grațiat de Donald Trump
Donald Trump și Nicolas Maduro
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri
joe biden si donald trump la casa alba
Ce motiv a găsit Donald Trump să anuleze 92% din ordinele executive semnate de Joe Biden. Anunțul făcut de președintele SUA
Recomandările redacţiei
ninel peia
Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S...
cv angajare
Politicienii și greșelile din CV. Cazuri celebre din politică care...
zelenski
Negociatorii ucraineni au plecat în SUA pentru a discuta planul de...
cristian diaconescu
De ce a întrerupt Cristian Diaconescu colaborarea cu Nicușor Dan: „A...
Ultimele știri
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
O cisternă ucraineană cu 19 tone de GPL s-a răsturnat pe marginea DN 26 în județul Vaslui
Zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”. Controale urgente la Paltinu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Fosta mare handbalistă a României, dorită de granzii CSM București, Rapid și Gloria Bistrița! Și-a dat...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Ce venituri noi pot crește pensia la recalculare și ce venituri nu sunt luate deloc în calcul
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Dorit de patru echipe, Louis Munteanu a ales cu cine vrea să semneze
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...