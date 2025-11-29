Avertisment de la Washington. Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administrația de reglementare a aviației din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situații de securitate în curs de înrăutățire și a unei activități militare în crește în sau împrejurul” acestei țări.



„Către toate Liniile Aeriene, Piloții, Traficanții de Droguri și Traficanții de Persoane, vă rog considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”, a scris Trump în rețeaua sa Truth Social.

Venezuela a retras licențele de operare pentru șase linii aeriene internaționale importante, care își suspendaseră zborurile acolo după avertismentul FAA.

Avertismentul vine în contextul în care forțele americane se adună în regiune, iar Trump ia în considerare posibile acțiuni împotriva guvernului președintelui Nicolas Maduro. De asemenea, avertismentul vine înaintea perioadei de vârf a călătoriilor în Caraibe.

Trump nu a specificat dacă SUA vor începe atacuri asupra Venezuelei și nici când, dar a sugerat în ultimele zile că SUA ar putea extinde în curând seria de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că transportă narcotice la operațiuni terestre, fără a da mai multe detalii.

Escaladare periculoasă

În ultimele luni, SUA au intensificat presiunea asupra Caracasului, ca parte a unei operațiuni antidrog care vizează traficul de droguri, despre care administrația Trump spune că este condusă de regimul Maduro.

Administrația Trump a desemnat oficial Cartelul Soarelui din Venezuela drept organizație teroristă străină - pe care SUA o indică ca autoritate legală pentru anumite operațiuni. Venezuela susține că totul este o minciună pentru a justifica o intervenție.

Campania a dus la consolidarea prezenței militare a SUA în regiune, inclusiv cu un portavion și nave de război, iar înalți oficiali militari americani s-au întâlnit cu liderii din Caraibe.

Trump a discutat cu Maduro săptămâna trecută despre o posibilă întâlnire, deși nu au făcut planuri pentru un astfel de eveniment, a raportat vineri New York Times.

Companiile aeriene au început să anuleze zborurile către și dinspre Venezuela ca răspuns la un aviz al Administrației Federale a Aviației din SUA din 22 noiembrie, care le-a cerut operatorilor să „fie prudenți” în contextul escaladării conflictului dintre cele două țări. Agenția a mai declarat că interferențele cu sistemele de navigație din spațiul aerian al țării și exercițiile militare venezuelene au crescut.

Editor : C.A.