Avertismentul cercetătorilor privind planul SUA de minerit submarin: „risc major pentru ordinea globală și avantaj uriaș pentru China”

Statele Unite se pregătesc să autorizeze exploatarea fundului oceanic pentru a extrage minerale critice, în încercarea de a reduce dependenţa de China. Însă o astfel de acţiune unilaterală, desfăşurată în apele internaţionale, ar putea submina ordinea globală bazată pe reguli şi ar crea oportunităţi pentru Beijing, avertizează un raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS), citat de CNBC.

Deşi Organizaţia Naţiunilor Unite a creat Autoritatea Internaţională pentru Fundul Mării (ISA) pentru a stabili reguli comune privind mineritul marin, negocierile sunt blocate de ani buni, iar peste 30 de state susţin un moratoriu pe motiv de riscuri ecologice.

În lipsa unor standarde internaţionale, Washingtonul accelerează procesul sub legislaţia americană, evaluând licenţe comerciale pentru companii precum The Metals Company, care vizează zona Clarion-Clipperton din Pacific.

Experţii avertizează că prin ignorarea UNCLOS – Convenţia ONU asupra dreptului mării, la care SUA nici măcar nu este parte - Washingtonul riscă să slăbească autoritatea internaţională în domeniu.

Acest lucru ar putea oferi Chinei argumente pentru a se prezenta drept apărător al dreptului internaţional, în timp ce îşi extinde propria capacitate de minerit marin prin companii de stat precum China Minmetals.

Reacția Chinei a fost, însă, vehementă: nicio ţară nu trebuie să ocolească legile internaţionale prin autorizarea explorării şi exploatării resurselor minerale de pe fundul mării, a transmis, în luna aprilie a acestui an, Ministerul chinez de Externe.

Reacția Beijingului a venit după ce presa a relatat că SUA intenționează să extragă metale rare din adâncul oceanelor pentru a contracara dominaţia Chinei în acest domeniu şi noile restricţii chineze la export impuse de Beijing în războiul comercial cu SUA.

SUA importă o mare parte din necesarul său de metale rare, cu precădere din China. Dar guvernul de la Beijing a instituit restricţii la export pentru unele dintre aceste elemente, ca represalii faţă de taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump asupra importurilor din China.

Un studiu recent publicat de Muzeul de Istorie Naturală și Centrul Național de Oceanografie a analizat impactul pe termen lung al mineritului marin, pe baza unui test realizat în anii 1970.

Concluziile au arătat că unele creaturi care trăiesc în sedimente au reușit să recolonizeze zona și să se refacă, însă animalele mai mari nu au revenit. Oamenii de știință cred că acest lucru s-a întâmplat deoarece nu mai existau noduli pe care aceste viețuitoare să se poată stabili. Nodulii polimetalici, care conțin mineralele vizate, se formează în milioane de ani și nu pot fi înlocuiți ușor.

