Avertismentul lansat de JD Vance pentru Iran, înainte de discuțiile de la Islamabad: „Așteptăm cu interes negocierile"

Vicepreședintele american JD Vance a declarat vineri că așteaptă cu interes negocierile „constructive” cu Iranul, în momentul în care a plecat spre Pakistan pentru discuții, adresând în același timp un avertisment Teheranului să nu „se joace cu noi”, relatează Reuters.

„Așteptăm cu interes negocierile. Cred că vor fi constructive”, a declarat Vance reporterilor înainte de a părăsi Washingtonul.

„Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, suntem cu siguranță dispuși să le întindem o mână de ajutor”, a declarat Vance. „Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor descoperi că echipa de negociere nu este chiar atât de receptivă.”

Amintim că războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 42-a zi. Negocierile americano-iraniene urmează să înceapă în acest weekend la Islamabad, după ce prim-ministrul pakistanez a invitat oficial ambele părți să participe la discuții.

Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a transmis că Teheranul va aborda negocierile de pace cu Statele Unite cu mult mai multă prudență decât în cazul negocierilor anterioare, din cauza unei lipse de încredere.

„Nu avem deloc încredere în cealaltă parte. Forțele noastre militare își mențin starea de alertă, dar între timp vom participa la negocieri pentru a vedea cât de serioasă este cealaltă parte”, a spus el,  potrivit Reuters.

Citește și: 

Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”

De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0896348480
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
keir strmer la birou
NATO este „în interesul Statelor Unite”, reafirmă Keir Starmer în urma criticilor aduse de Donald Trump
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. JD Vance afirmă că Trump a oferit „orientări clare” pentru discuțiile cu Iranul
Militari americani. Foto cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Polonia speră la mai multe trupe americane, în ciuda amenințării lui Trump cu retragerea din NATO
Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
Gulf Cooperation Council (GCC) Leaders Summit 2023, Doha, Qatar - 03 Dec 2023
Statele din Golf își reevaluează strategia de securitate pe fondul...
mircea lucescu emanuel rosu
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat...
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Macron l-a invitat pe Trump la Palatul Versailles la o cină...
