Avertismentul papei Leon, după criticile lui Trump: „Democrația riscă să devină o tiranie, o mască pentru dominaţia elitelor economice”

Papa Leon a avertizat că democraţia riscă să devină „o tiranie majoritară”, într-o scrisoare emisă de Vatican la două zile după ce Donald Trump l-a criticat pe pontif pe reţelele sociale, scrie News.ro. Papa a subliniat că, în lipsa unei baze morale, aceasta poate deveni „o mască pentru dominaţia elitelor economice şi tehnologice”.

Adresându-se participanţilor la o reuniune de la Vatican privind folosirea puterii în societăţile democratice, primul papă american a afirmat că democraţiile rămân sănătoase doar atunci când sunt ancorate în valori morale, relatează Reuters.

„În lipsa acestei fundaţii, (democraţia) riscă să devină fie o tiranie majoritară, fie o mască pentru dominaţia elitelor economice şi tehnologice”, a spus papa Leon al XIV-lea în scrisoare.

Textul, publicat în timp ce papa întreprinde un turneu ambiţios de 10 zile în patru ţări africane, nu se adresează direct Statelor Unite şi nu numeşte nicio democraţie specifică.

Trump l-a criticat aspru pe pontif, calificându-l drept „groaznic”, duminică seara, după ce papa s-a evidenţiat, în ultimele săptămâni, ca un critic din ce în ce mai vehement al războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Papa Leon a declarat luni, pentru Reuters, că intenţionează să continue să critice războiul, în ciuda comentariilor lui Trump.

În scrisoarea de marţi, papa a afirmat că Biserica Catolică învaţă că puterea nu poate fi privită ca un scop în sine, „ci ca un mijloc orientat spre binele comun”.

„Aceasta implică faptul că legitimitatea autorităţii nu depinde de acumularea puterii economice sau tehnologice, ci de înţelepciunea şi virtutea cu care este exercitată”, a spus suveranul pontif.

Papa a îndemnat, de asemenea, liderii din societăţile democratice să evite orice tentaţie de a acumula putere.

„Moderaţia se dovedeşte esenţială pentru exercitarea legitimă a autorităţii, deoarece adevărata moderaţie limitează auto-exaltarea excesivă şi acţionează ca o barieră de protecţie împotriva abuzului de putere”, a spus el.

