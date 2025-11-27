Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”

Rusia a început să producă o cantitate mare de rachete cu rază lungă de acțiune, suficiente nu numai pentru bombardarea masivă a Ucrainei, ci și pentru a crea rezerve pentru viitoare atacuri pe alte posibile teatre de operațiuni militare, avertizează șeful armatei americane.

Cu un astfel de avertisment s-a adresat ministrul armatei SUA, Dan Driscoll, în cadrul unei întâlniri cu diplomații europeni la Kiev, au declarat surse bine informate pentru The New York Times (NYT). Potrivit acestora, ministrul a menționat amenințarea crescândă reprezentată de rachetele rusești în cadrul discuțiilor privind planul de pace american. Diplomații europeni au interpretat acest lucru ca o aluzie a Washingtonului la necesitatea de a pune capăt cât mai repede războiului din Ucraina.

În același timp, după cum notează NYT, Rusia nu va reduce semnificativ producția militară după încheierea fazei acute a conflictului. Cu toate acestea, se presupune că acordul de pace va priva Moscova de „un motiv potențial” pentru a lansa rachete sau drone asupra țărilor europene. Diplomații din țările Uniunii Europene, prezenți la întâlnirea cu Driscoll, au calificat drept „îngrijorătoare” creșterea stocurilor de rachete ale Rusiei, menționând că avertismentul SUA „a avut ecou”. Cu toate acestea, ei nu au intrat în detalii.

Anterior, potrivit surselor NBC News, Driscoll a avertizat Ucraina că va suferi o „înfrângere inevitabilă” pe câmpul de luptă dacă va refuza soluționarea pașnică a conflictului. Mai precis, el a declarat oficialilor ucraineni că trupele ruse pot lupta la nesfârșit, iar amploarea și frecvența atacurilor aeriene vor crește. El a avertizat, de asemenea, că SUA nu au posibilitatea de a furniza Ucrainei arme și sisteme de apărare antiaeriană (AA) în cantitatea necesară. „Esența mesajului a fost: pierdeți și trebuie să acceptați acordul”, a explicat unul dintre interlocutorii NBC News.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a trimis pe Driscoll să prezinte Kievului planul său de pace săptămâna trecută. Au urmat negocieri între SUA și Ucraina la Geneva, în cursul cărora documentul a fost modificat și redus în mod substanțial. Din acesta a fost eliminată, în special, chestiunea transferului părții neocupate a Donbasului către Rusia. După aceea, Trump l-a trimis pe reprezentantul său special Steve Whitcoff la Moscova pentru a coordona planul cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin. Întâlnirea ar putea avea loc la începutul lunii decembrie.

Editor : A.R.