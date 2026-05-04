Avertismentul unor lideri republicani după anunțul privind retragerea trupelor SUA din Germania: Transmite un semnal greșit lui Putin

Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Doi lideri republicani și-au exprimat îngrijoarea cu privire la decizia președintelui american Donald Trump de a retrage 5.000 de soldați din Germania, țară membră NATO. Senatorul american Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers au atras atenția că reducerea prematură a prezenței americane în Europa „riscă să submineze descurajarea și să transmită un semnal greșit lui Vladimir Putin”.

„Suntem foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania”, au transmis într-o declarație comună Roger Wicker (republican din Mississippi) și Mike Rogers (republican din Alabama), respectiv președinții Comisiei pentru Forțele Armate din Senat și Camera Reprezentanților.

Aceștia au precizat că „Germania a răspuns apelului președintelui Trump la o mai mare împărțire a sarcinilor, mărind semnificativ cheltuielile pentru apărare și oferind acces, baze și drept de survol fără restricții forțelor americane în sprijinul Operațiunii Epic Fury.

Chiar dacă aliații se îndreaptă spre alocarea a 5% din PIB pentru apărare, transformarea acestei investiții în capacitatea militară necesară pentru a-și asuma responsabilitatea principală în materie de descurajare convențională va necesita timp. Reducerea prematură a prezenței americane în Europa înainte ca aceste capacități să fie pe deplin realizate riscă să submineze descurajarea și să transmită un semnal greșit lui Vladimir Putin”.

Totodată, cei doi republicani au afirmat că „este în interesul Statelor Unite să mențină o forță de descurajare puternică în Europa prin mutarea acestor 5.000 de soldați americani spre est. Aliații din această regiune au făcut investiții substanțiale pentru a găzdui trupele americane, reducând astfel costurile pentru contribuabilii americani și consolidând în același timp linia de front a NATO, pentru a descuraja izbucnirea unui conflict mult mai costisitor.

În cele din urmă, orice schimbare semnificativă a poziției forțelor americane în Europa necesită un proces de revizuire deliberat și o coordonare strânsă cu Congresul și aliații noștri. Ne așteptăm ca Departamentul să colaboreze cu comisiile sale de supraveghere în zilele și săptămânile următoare cu privire la această decizie și la implicațiile sale pentru forța de descurajare a SUA și securitatea transatlantică”.

Declarația comună vine în contextul în care Pentagonul a anunțat că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania, un proces care va fi finalizat în următoarele 6-12 luni. Ulterior, liderul de la Casa Albă a anunțat o retragere „drastică” a trupelor din țara NATO, peste pragul de 5.000 de militari comunicat inițial.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a spus că trebuie să accepte faptul că preşedintele SUA, Donald Trump, nu împărtăşeşte opiniile sale, pentru a putea lucra împreună cu Statele Unite în cadrul NATO, dar a subliniat că nu există nicio legătură între neînţelegerile lor şi o retragere planificată de trupe. 

