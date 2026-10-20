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Avertismentul unui fost comandant NATO: Trump ar putea sacrifica Ucraina pentru a obține ajutorul lui Putin în problema Iranului

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Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Foto: Profimedia Images
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Generalul în retragere al Armatei SUA Wesley Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate din cadrul NATO, a avertizat luni, 19 octombrie, că președintele Donald Trump ar putea încerca să sacrifice suveranitatea Ucrainei în schimbul cooperării președintelui rus Vladimir Putin în soluționarea conflictului dintre Washington și Iran, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat lui Elizabeth Vargas de la NewsNation, Clark a descris potențialul acord ca fiind o „înțelegere extrem de coruptă și periculoasă”, avertizând că presiunea exercitată de SUA asupra Kievului ar putea forța Ucraina să capituleze, recompensând în același timp Moscova pentru agresiunea sa.

„Dacă reușește să provoace eșecul Ucrainei, o predă lui Putin”, a spus Clark.

Generalul în retragere a sugerat că Trump ar putea să-i ceară ajutorul lui Putin pentru a exercita presiuni asupra Teheranului în legătură cu programul său nuclear, în timp ce Moscova ar putea cere, în schimb, concesii în ceea ce privește Ucraina.

„Este o înțelegere extrem de coruptă și periculoasă”, a spus Clark. „Președintele Statelor Unite ar trebui să fie liderul lumii libere. Trebuie să se comporte ca atare și să nu se apropie prea mult de Putin”.

Întrebat dacă crede că Putin se oferă să-l ajute pe Trump să rezolve conflictul cu Iranul în schimbul Ucrainei, Clark a răspuns: „Exact. Exact asta se înțelege”.

Clark nu a prezentat nicio dovadă directă a existenței unui astfel de acord, prezentând scenariul respectiv ca fiind propria sa interpretare a acțiunilor recente ale lui Trump și a priorităților sale diplomatice.

Clark a trasat o paralelă istorică clară între posibila înțelegere dintre Trump și Putin și Acordul de la Munchen din 1938, când Marea Britanie și Franța au acceptat anexarea Regiunii Sudeților din Cehoslovacia de către Germania nazistă, fără participarea Cehoslovaciei.

„Am mai văzut această scenă: Munchen, 1938. Marile puteri s-au întâlnit cu Adolf Hitler”, a spus Clark. „Au renunțat la Cehoslovacia, dar asta nu a împiedicat al Doilea Război Mondial”.

Clark a susținut că încheierea unui război în detrimentul suveranității unei țări invadate ar submina principiile internaționale pe care Statele Unite le-au apărat de-a lungul istoriei.

„Regula de bază în acest sens este că ești liderul lumii libere. Trebuie să te opui agresorilor”, a spus el. „Nu se spune că cel mai important lucru este să oprești un război. Nu este așa. Cel mai important lucru este să se mențină dreptul națiunilor de a fi ferite de invazie”.

De asemenea, el a comparat situația cu negocierile purtate de SUA în legătură cu Războiul din Vietnam, susținând că acordurile încheiate fără a proteja în mod adecvat interesele unui aliat ar putea avea consecințe dezastruoase.

Avertismentul lui Clark a venit pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Washington, generate de decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile energetice împotriva Rusiei, de restricțiile semnalate asupra comunicațiilor prin satelit și de întârzierile în livrarea rachetelor esențiale pentru apărarea aeriană.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că nu a furnizat informații în avans cu privire la recentele atacuri rusești cu rachete balistice și că a încetinit serviciile de satelit utilizate de forțele ucrainene.

În cadrul interviului de luni, Clark a declarat că a observat o îngrijorare tot mai mare în rândul oficialilor europeni din domeniul securității în timpul unei vizite recente la Varșovia.

„Când și-au dat seama că am întrerupt accesul la Starlink și am blocat informațiile, iar rachetele începeau să cadă – 38 de rachete într-o singură noapte, lovind zona din jurul Kievului”, a spus Clark, descriind reacția la întreruperile semnalate. „Ei știu că președintele Trump nu este liderul lumii libere. Ei cred că are o înțelegere coruptă cu Vladimir Putin… Mă doare cu adevărat, ca american, să aud oameni spunând asta despre președintele nostru”.

După cum a relatat anterior Kyiv Post, restricțiile care afectează capacitățile satelitului Starshield au perturbat operațiunile militare ucrainene, inclusiv utilizarea dronelor de interceptare împotriva atacurilor aeriene rusești.

Zelenski a exprimat aceste îngrijorări în cadrul unei conferințe telefonice cu membrii Congresului din ambele partide, care a avut loc luni, avertizând că întârzierile în livrarea armelor și a informațiilor de care este nevoie urgent subminează apărarea Ucrainei.

Administrația Trump a negat că ar fi suspendat în mod deliberat schimbul de informații cu Kievul, în timp ce oficialii americani au contestat afirmațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi impus restricții privind utilizarea sateliților.

Clark a condamnat, de asemenea, posibilitatea organizării unui summit trilateral la care să participe Trump, Putin și președintele chinez Xi Jinping, care ar putea avea loc în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de luna viitoare, de la Shenzhen, în China.

Întâlnirea propusă a stârnit îngrijorări la Kiev cu privire la posibilitatea ca liderii SUA, Rusiei și Chinei să discute o soluție pentru războiul purtat de Rusia fără participarea Ucrainei.

„De ce participă China la negocierile care vor decide soarta Ucrainei? Și de ce Ucraina nu participă la aceste negocieri?”, a întrebat Clark. „Cum poți decide soarta Ucrainei fără ca Ucraina să fie prezentă?”

Clark a sugerat că Beijingul și Moscova ar putea folosi o astfel de întâlnire pentru a exercita presiuni asupra Washingtonului în vederea retragerii sprijinului acordat Kievului, prezentând capitularea Ucrainei ca o cale către încheierea războiului.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a avertizat, la rândul său, că o întâlnire la nivel înalt între Trump, Putin și Xi, fără Zelenski, ar încuraja Moscova să-și continue invazia.

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Editor : A.M.G.

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