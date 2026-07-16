Avertismentul unui fost secretar al Apărării al lui Donald Trump: SUA nu vor câștiga războiul cu Iranul prin atacuri aeriene

Fostul secretar al apărării al lui Donald Trump a avertizat că SUA nu vor câștiga războiul împotriva Iranului prin bombardamente aeriene și că trebuie să „stranguleze” economia Republicii Islamice pentru a forța deschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează Financial Times.

Miercuri, Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, iar liderul american a declarat că va intensifica atacurile în săptămânile următoare pentru a forța Republica Islamică să încheie un acord.

Însă Mark Esper, șeful Apărării SUA în timpul primului mandat al lui Trump, a declarat pentru sursa citată că strategia nu va schimba poziția Iranului și dorința acestuia de a „păstra controlul asupra strâmtorii”.

„Nu sunt convins că, dacă am relua bombardamentele așa cum am făcut-o cu câteva luni în urmă și le-am menține o perioadă de timp, acest lucru ar aduce o schimbare semnificativă”, a spus Esper.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat luna aceasta că armistițiul său de scurtă durată cu Iranul a „luat sfârșit”, după ce a afirmat că Teheranul a încălcat un memorandum de înțelegere cu SUA care prevedea asigurarea liberei circulații maritime prin strâmtoare pe durata negocierilor dintre părțile beligerante pentru ajungerea la o soluție pe termen lung. Reaprinderea ostilităților amenință să arunce din nou Orientul Mijlociu într-o criză și să declanșeze un nou val inflaționist asupra economiei mondiale.

Navele circulau liber pe această cale navigabilă — o rută maritimă pe care se transportă aproximativ 20 % din petrolul mondial — înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze un război împotriva Iranului. Teheranul a închis în mare parte strâmtoarea după atac, iar traficul se menține la o fracțiune din nivelul înregistrat înainte de conflict.

Esper a declarat marți, în fața unui public format din experți în securitate națională, la Aspen, că administrația Trump ar trebui să exercite o presiune economică „cuprinzătoare” pentru a rezolva conflictul din Strâmtoarea Ormuz, care a determinat creșterea prețurilor la combustibili la nivel mondial.

„Cum poți să-i presezi?”, a declarat Esper miercuri pentru FT. „O opțiune este să recurgi la un atac militar în toată regula. Cealaltă este să-i sugrumi din punct de vedere economic”.

Însă, pentru ca acest demers să fie eficient, ar fi nevoie de „timp, răbdare [și] disciplină”, precum și de sprijin internațional, a afirmat el în cadrul dezbaterii. „Iar prețul pe care îl vom plăti va fi o creștere a prețurilor la benzină pentru o perioadă”.

Petrolul Brent, etalonul internațional al prețului petrolului, a înregistrat o creștere de 16% de la începutul lunii iulie, ajungând la aproximativ 85 de dolari pe baril, pe fondul escaladării conflictului. Directorii din industria petrolieră și analiștii avertizează că rezervele globale de țiței se află deja la niveluri critic de scăzute, iar o închidere mai îndelungată a strâmtorii va declanșa o creștere bruscă a prețurilor la țiței, care ar putea chiar să depășească maximele de peste 100 de dolari înregistrate în primele faze ale războiului.

Miercuri, datele privind energia publicate de guvernul SUA au arătat că stocurile totale de țiței ale țării au scăzut din nou săptămâna trecută și se află acum la cel mai scăzut nivel din 1984. Prețurile la benzină sunt din nou în creștere pe fondul reducerii ofertei, ceea ce ridică spectrul unei noi inflații, chiar și după ce ritmul de creștere a prețurilor a încetinit în iunie.

Esper, pe care Trump l-a demis la scurt timp după ce a pierdut alegerile din 2020, a avertizat, de asemenea, cu privire la costurile pe care un război prelungit le-ar avea asupra bugetului militar al SUA, precum și asupra posturii de apărare a țării în fața unor amenințări precum cea reprezentată de China.

Analiștii militari americani afirmă că Departamentul Apărării a cheltuit deja zeci de miliarde de dolari și a consumat muniție echivalentă cu necesarul pentru mai mulți ani într-un război care nu dă semne că s-ar apropia de final.

„Care este costul pentru noi în ceea ce privește gradul de pregătire, munițiile și stocurile?”, a declarat Esper pentru FT în cadrul interviului. „Pentru că, la nivel global, marea mea preocupare este China”.

Esper a declarat la Aspen că va folosi „două criterii” pentru a evalua succesul războiului lui Trump în Iran. Unul ar fi revenirea la „status quo ante” în Strâmtoarea Ormuz — adică un trafic maritim liber și fără restricții. Al doilea ar fi un acord nuclear „cel puțin la fel de bun ca — dar probabil mai bun decât” pactul încheiat de Barack Obama, pe care Trump l-a anulat.

Condoleezza Rice, care a ocupat funcția de secretar de stat în administrația lui George W. Bush atunci când acesta a declanșat războiul împotriva Irakului în 2003 și care i s-a alăturat marți seara în cadrul dezbaterii, a susținut apelul lui Esper la intensificarea presiunilor economice asupra Iranului.

Să intensificăm presiunea și „să-i lăsăm pur și simplu acolo, să se zbată în economia lor mizerabilă, unde majoritatea oamenilor de știință nucleari de top au fost uciși, unde cred că există diviziuni profunde în cadrul guvernului iranian”, a spus ea.. „și să vedem pur și simplu ce se va întâmpla cu economia aceea în timp”.

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Editor : A.M.G.