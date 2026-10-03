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Avion medical american cu șase persoane la bord, dispărut în largul coastei SUA. Garda de Coastă îl caută

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U.S. Coast Guard Response Boat Medium (RB-M)
Ambarcațiune a Gardei de Coastă a Statelor Unite. Foto: Getty Images
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Un avion de transport medical american cu şase persoane la bord, care plecase din Insulele Bermude, a dispărut sâmbătă în largul coastei de nord-est a Statelor Unite, a anunţat Garda de Coastă a SUA şi compania care a închiriat aeronava.

Garda de Coastă a anunţat pe X că a fost informată de Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) că sâmbătă dimineaţă s-a pierdut contactul cu avionul, un Gulfstream G100, care plecase din Insulele Bermude şi se îndrepta spre Boston, având şase persoane la bord, potrivit AFP preluată de Agerpres.

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Operaţiunile de căutare ale Gărzii de Coastă erau în desfăşurare în largul coastei statului Massachusetts, potrivit aceleiaşi surse.

Contactul cu aeronava, care "transporta doi piloţi, doi membri ai personalului medical, un pacient şi un membru al familiei", s-a pierdut în jurul orei locale 01:30 (05:30 a.m. GMT), a declarat Clarence Togeretz, un purtător de cuvânt al Latitude Air Ambulance.

Compania, cu sediul în Canada, dispune de o flotă de 10 avioane care operează zboruri de evacuare şi transport medical, potrivit site-ului său.

Editor : Ana Petrescu

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