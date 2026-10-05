Avocații Christei Pike avertizaseră înaintea execuției eșuate: „Exista riscul să se întâmple exact asta”

Avocații Christei Pike avertizaseră înainte de execuție că problemele legate de accesarea venelor sale ar putea face procedura „dificilă și crudă”. Femeia de 50 de ani se află în stare critică, conectată la un ventilator, după ce autoritățile din Tennessee i-au administrat două doze de pentobarbital, fără ca acestea să îi provoace moartea, relatează The Guardian.

James Crowson, care a reprezentat-o pe Pike într-o parte a procedurilor de contestare a condamnării, a declarat că a urmărit cazul de la distanță înainte de tentativa eșuată de execuție de la penitenciarul de maximă securitate Riverbend din Nashville, din 30 septembrie.

„Ei bine, nu pot spune că sunt surprins”, a declarat Crowson, care a reprezentat-o pe Pike în perioada în care lucra pentru Tennessee Post-Conviction Defender. „Știam că existau mai multe documente depuse de apărare în care se arăta că avea vene compromise și că procedura avea să fie una dificilă și poate chiar crudă pentru ea, pentru că o expunea riscului să se întâmple exact ceea ce s-a întâmplat.”

Pike, în vârstă de 50 de ani, era în continuare internată duminică și conectată la un ventilator care o ajută să respire, după ce autoritățile din Tennessee i-au administrat două doze de pentobarbital care nu au ucis-o, potrivit informațiilor de care dispunea unul dintre actualii săi avocați.

„Este încă în spital, conectată la un ventilator, în stare critică. Nu știm cu adevărat care este prognosticul și este posibil să nu aflăm timp de câteva zile”, a declarat Stephen Ferrell, avocat federal din oficiu, pentru CNN.

Ferrell a precizat că nu a putut să o vadă personal pe Pike, dar că „acesta este tot ceea ce știm”.

Avocații lui Pike susțin că liniile intravenoase au fost montate necorespunzător, ceea ce a făcut ca substanța injectată să ajungă în țesuturi, în loc să intre în fluxul sangvin, provocând leziuni grave la ambele brațe.

Departamentul de Corecție din Tennessee susține însă că a respectat fiecare etapă a protocolului legal de execuție al statului. Instituția a precizat, de asemenea, că protocolul nu permitea efectuarea unor proceduri suplimentare după parcurgerea etapelor realizate miercuri.

Crowson a afirmat că declarațiile potrivit cărora oficialii au respectat protocolul scris și relatările conform cărora execuția a fost gestionată defectuos nu se contrazic neapărat.

„Statul stabilește un protocol și, de obicei, statele care sunt înclinate să aplice pedeapsa cu moartea nu prea includ medicina sau știința în discuțiile pe care le poartă atunci când elaborează aceste protocoale”, a spus el.

Crowson a declarat că leziunile despre care s-a relatat par să fie în concordanță cu îngrijorările exprimate înaintea execuției, făcând referire la ipoteza potrivit căreia substanța a pătruns în țesuturile din jur, în loc să circule corespunzător prin fluxul sangvin al lui Pike.

Pike a fost condamnată la moarte pentru torturarea și uciderea, în 1995, a lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, colegă cu ea la Knoxville Job Corps. Pike avea 18 ani la momentul crimei. Iubitul ei de atunci și coinculpatul Tadaryl Shipp avea 17 ani și, prin urmare, nu putea fi condamnat la moarte. El a primit o pedeapsă cu închisoarea pe viață.

Diferența dintre pedepsele primite de cei doi, determinată de o diferență mică de vârstă, rămâne semnificativă pentru Crowson. El consideră că situația ilustrează caracterul arbitrar al pedepsei capitale.

„Este cu câteva luni mai în vârstă decât tânărul care a fost implicat în aceleași fapte și se luptă pentru viața ei de 32 de ani”, a spus Crowson. „El este încă în închisoare, dar nu a fost supus pedepsei cu moartea.”

El a afirmat că pragul de 18 ani, decisiv în cazul lui Pike, „pare pur și simplu o limită arbitrară”.

Crowson a reprezentat-o pe Pike într-o etapă a procedurilor de contestare a condamnării, în urmă cu aproximativ 16 ani, și a spus că a vizitat-o „de zeci de ori” în perioada în care se afla pe culoarul morții. Ultima dată a vorbit cu ea în 2009.

El a descris-o pe Pike din acea perioadă drept „foarte fermecătoare la nivel superficial” și atentă la oamenii din jurul ei. A precizat însă că persoana pe care a cunoscut-o semăna foarte puțin cu adolescenta a cărei crimă a dus-o pe culoarul morții.

„Nu am văzut-o niciodată pe Christa care a comis acele crime care au trimis-o la închisoare”, a spus Crowson. „Acea persoană există, evident.”

Elementul central al contestației formulate după condamnare, a explicat el, a fost asistența juridică ineficientă. Echipa sa a susținut că avocații inițiali ai lui Pike nu au prezentat în mod adecvat, în etapa stabilirii pedepsei, dovezi privind afecțiunile sale psihice, leziunile cerebrale și istoricul de abuzuri grave suferite în copilărie.

În cele din urmă, Pike a epuizat toate căile de atac fără să obțină o schimbare a sentinței, în pofida faptului că avocații săi au prezentat dovezi potrivit cărora fusese diagnosticată cu tulburare bipolară și tulburare de stres posttraumatic.

„Mi-au trebuit mulți ani chiar și pentru a înțelege gravitatea a ceea ce am făcut”, afirmase Pike într-o cerere anterioară de clemență. „Și încă și mai mult pentru a accepta câte vieți am afectat. Am luat viața copilului, surorii, prietenei cuiva. Acum mi se face rău când mă gândesc că am fost capabilă să comit o asemenea crimă.”

Crowson a declarat recent că, la momentul condamnării lui Pike, „multe lucruri au fost omise”.

„Ar fi făcut vreo diferență? Nu știu. Sunt mulți oameni care au opinii foarte ferme, iar crima ei a fost macabră și îngrozitoare.”

Ceea ce se va întâmpla în continuare depinde de supraviețuirea lui Pike după tentativa eșuată de execuție și, dacă va supraviețui, de gravitatea eventualelor sechele.

Crowson a spus că se așteaptă ca guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, să fie supus unor presiuni puternice pentru a comuta pedeapsa lui Pike în închisoare pe viață, dacă aceasta își revine. Dacă a suferit leziuni neurologice grave, a adăugat el, problema capacității sale mintale de a fi supusă execuției ar deveni esențială în cazul unei noi încercări a statului Tennessee de a o executa.

Consecințele tentativei eșuate de execuție s-au amplificat sâmbătă, când Lee a anunțat că Frank Strada, comisarul Departamentului de Corecție din Tennessee, va demisiona în cursul lunii octombrie. Guvernatorul a dispus o anchetă independentă și a suspendat execuțiile în stat pentru restul anului.

Demisia lui Strada era o consecință previzibilă a unei execuții eșuate care se află acum în centrul atenției la nivel național, potrivit lui Crowson.

„Ori de câte ori ai un dezastru de acest fel, vor exista consecințe”, a spus el.

Mai mult, execuția lui Pike ar fi cel puțin a cincea procedură de acest tip gestionată defectuos de Strada din 2022 până în prezent, atât în Tennessee, cât și în Arizona, unde acesta a lucrat anterior, potrivit avocaților specializați în cazuri privind pedeapsa cu moartea.

Crowson a spus că speră ca acest caz să determine autoritățile să analizeze mai atent pedeapsa cu moartea și modul în care aceasta funcționează în practică drept sancțiune juridică. El susține că există un tipar clar în cazurile persoanelor condamnate la moarte, în care istoricul traumelor și al afecțiunilor psihice nu este luat suficient în considerare în timpul procesului și la stabilirea pedepsei.

„Cred că noi, ca națiune, avem o relație ciudată cu bolile mintale”, a spus el. „Sunt atât de des minimalizate și ridiculizate. Este regretabil.”

Editor : Ș.A.