Aliații europeni au făcut tot posibilul să-l pună pe Donald Trump într-o dispoziție bună la summitul NATO. Efortul a avut un succes mixt - dar, oricum, aceasta nu mai este prioritatea lor principală. Țările europene și Canada se îndepărtează din ce în ce mai mult de politica de conciliere necondiționată și de teama față de președintele SUA, orientându-se către o abordare mai echilibrată, pe măsură ce experiența acumulată în urma amenințărilor sale repetate le conferă mai multă încredere în relația cu acesta, lucru consolidat de creșterea propriilor cheltuieli pentru apărare. La baza acestei schimbări se află o reorientare a mesajului: „Cheltuim mai mult pe apărare pentru noi, nu pentru voi”, arată Politico într-o analiză.

„Nu am venit aici ca să-i fac pe plac lui Trump… dacă am venit aici, a fost pur și simplu pentru a-mi asuma responsabilitatea pentru o situație de securitate axată pe descurajare”, a declarat pentru Politico ministrul de Externe luxemburghez, Xavier Bettel. „Am făcut ce trebuia să facem.”

„M-am săturat să intru în panică din cauza lui Trump”, a adăugat un diplomat de rang înalt al NATO, căruia, la fel ca și altora care au contribuit la acest raport, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber. „Trebuie să facem asta pentru noi înșine.”

După un an de tensiuni fără precedent în cadrul alianței, în care Trump a amenințat că va anexa Groenlanda, a anunțat planuri de retragere a mii de soldați din Germania și a pus sub semnul întrebării pactul de apărare reciprocă al NATO, țările au venit la Ankara dornice să evite o altă criză.

Miercuri, cei 32 de lideri ai alianței au semnat o declarație prin care s-au angajat să investească în noi capacități militare, precum dronele, afirmând că Iranul nu trebuie să dobândească niciodată arme nucleare și prezentând contracte de achiziții noi în valoare de peste 50 de miliarde de dolari - toate aceste măsuri fiind menite, în mare parte, să răspundă cerințelor de lungă durată ale lui Trump.

La finalul summitului, președintele american părea mulțumit.

„Există un singur cuvânt care rezumă această zi - unificare”, a declarat președintele SUA reporterilor după reuniune, descriind-o drept o „întâlnire excelentă” și lăudând „dragostea” manifestată între țări în cadrul discuțiilor.

Un Trump mai cumpătat

Începutul conferinței părea mult mai tensionat. Trump și-a lansat atacurile obișnuite la adresa aliaților pe care îi considera că nu cheltuiesc suficient pentru apărare și a celor care nu au ajutat în războiul împotriva Iranului, revenind la vechea sa idee ca SUA să achiziționeze Groenlanda de la Danemarca.

„Nu sunt mulțumit de NATO din cauza a ceea ce au făcut cu Groenlanda și nu sunt mulțumit de NATO din cauza faptului că nu au vrut să ne ajute cu… Iranul”, a spus el, amenințând totodată că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania din cauza cheltuielilor reduse ale acesteia pentru apărare.

Însă aliații nu s-au lăsat impresionați. Lider după lider - inclusiv aliați fideli ai Washingtonului, precum Letonia - au tras șirul în spatele Danemarcei.

„Groenlanda este o parte indispensabilă a Danemarcei”, a declarat președintele leton Edgars Rinkevics. „Liniile trasate în nisip sunt clare: Groenlanda aparține poporului groenlandez”, a afirmat premierul islandez Kristrun Frostadottir.

Prim-ministrul belgian Bart de Wever a criticat, la rândul său, războiul purtat de SUA în Iran. Deși campania este „justificată” pentru a împiedica Teheranul să obțină arme nucleare, el a declarat reporterilor: „Dacă operațiunea ar fi fost planificată și bine executată, ar fi altceva - dar nu pare să decurgă prea bine”.

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În spatele ușilor închise, Trump a adoptat un ton mai moderat în fața celorlalți lideri, potrivit a două persoane prezente în sală. El a lăudat Polonia, Germania și țările baltice pentru că și-au majorat cheltuielile pentru apărare. Deși s-a plâns din nou că unele țări cheltuiesc prea puțin, nu a menționat Spania și a păstrat tăcerea în privința Groenlandei.

Trump a prezentat din propria sa perspectivă dinamica întâlnirii. „Dacă ați fi putut vedea respectul și dragostea din sală, și este cu adevărat dragoste pentru țară, pentru țara noastră”, a spus el după summit. „Dar ei chiar apreciază munca pe care o fac. Mi-au spus: «Vă iubim, domnule, vă iubim». Sunt oameni maturi care spun asta, nu-i așa că e frumos?”

Însă cheia schimbării de ton față de restul alianței a fost mai puțin dorința de a-l mulțumi pe Trump și mai mult o încredere în sine tot mai mare în propriile capacități.

Europa își afirmă poziția

Insistând asupra importanței legăturii transatlantice în cadrul întâlnirii liderilor, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că creșterea cheltuielilor pentru apărare este în interesul Europei, a declarat una dintre persoanele citate mai sus.

„Discursurile lui Trump… ne-au făcut să înțelegem că ar fi bine să putem conta și pe noi înșine”, a declarat Bettel, din Luxemburg. „Vrem să ne asigurăm mijloacele necesare, dar dacă este vorba doar de a face pe eroii și de a se linguși - nu, nu de asta sunt aici.”

Ed Arnold, cercetător asociat senior la Royal United Services Institute și fost oficial NATO, a afirmat că creșterea cheltuielilor aliaților reduce influența Statelor Unite.

Anul trecut, Europa și Canada și-au majorat cheltuielile cu 20%, iar în 2026 urmează să le crească cu încă 11%, potrivit datelor provizorii ale NATO publicate marți. În total, asta înseamnă că cei 31 de aliați reprezintă acum 43% din cheltuielile totale de apărare ale alianței.

Deși europenii „nu doresc ca SUA să se retragă din NATO imediat”, a spus Arnold, „se observă o ușoară schimbare” față de anul trecut, când aliații erau mult mai atenți să nu-l contrareze pe Trump, în contextul în care acesta îi critica pentru cheltuielile reduse în domeniul apărării.

Aliații sunt, de asemenea, mai sceptici față de amenințările președintelui SUA, după schimbările repetate de poziție privind retragerea trupelor și lipsa de consecvență în privința Groenlandei, a spus Arnold.

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„Nimeni nu a fost surprins” de cele mai recente critici ale lui Donald Trump la adresa alianței, a confirmat un al doilea diplomat NATO. „Tot trebuie să le luăm în serios - dar oamenii tind să le ia mai puțin în serios”, a spus acesta. Situația începe să semene cu „băiatul care striga «lupul!»”.

Ca urmare a creșterii cheltuielilor, ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat pentru Politico că Europa va fi capabilă să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare convențională în „cinci până la zece ani”.

El a explicat schimbarea de atitudine după summit.

„În timp ce la summitul NATO anterior încă se simțea teama de mânia lui Trump, anul acesta acest sentiment a fost mult mai puțin vizibil. Forțele armate europene se consolidează rapid și puternic”, a postat el pe rețelele sociale. „Nu mai facem acest lucru pentru a-l mulțumi pe Trump, ci din respectul de sine regăsit al Europei. Acest continent este casa noastră.”

Editor : C.A.