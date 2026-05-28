Bancnote de 250 de dolari cu chipul lui Donald Trump: proiectul promovat de administraţia sa provoacă scandal în SUA

Bancnote de 250 de dolari cu chipul lui Donald Trump: proiectul promovat de administraţia sa provoacă controverse în SUA.

Administraţia Trump face presiuni pentru introducerea unei bancnote de 250 de dolari cu chipul preşedintelui american, un proiect care ar reprezenta o premieră pentru o persoană în viaţă în ultimii peste 150 de ani, potrivit The Washington Post. Iniţiativa stârneşte deja controverse în Statele Unite şi acuzaţii de cult al personalităţii, relatează News.ro.

Foşti şi actuali angajaţi ai Biroului de Gravură şi Tipografie (BEP), agenţia responsabilă pentru moneda naţională, au relatat, sub protecţia anonimatului, despre ordine repetate în acest sens venite din partea unor înalţi responsabili politici ai Trezoreriei, respectiv trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, şi principalul său consilier, Mike Brown.

Pictorul britanic Iain Alexander a confirmat, la rândul său, pentru The Washington Post, că Donald Trump a aprobat propuneri care includeau, în special, adăugarea culorilor steagului american şi a unui logo care să marcheze viitoarea celebrare a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Apariţia unei persoane în viaţă pe o bancnotă este interzisă din 1866, dată la care „un birocrat de nivel mediu din cadrul Trezoreriei a apărut pe o bancnotă de 5 cenţi”, menţionează publicația americană.

Un proiect de lege care i-ar permite lui Donald Trump să îşi ducă la bun sfârşit iniţiativa a fost prezentat Congresului în 2025, în cadrul măsurilor legate de aniversare, marcată prin evenimente organizate în iunie şi iulie. Însă acesta a rămas fără urmări. Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat cotidianului că serviciul de tipografie efectuează „pregătirile şi verificările necesare”.

Potrivit cotidianului, directoarea BEP, Patricia Solimene, s-a opus autorităţilor, invocând probleme juridice şi susţinând că un astfel de proiect ar dura ani de zile. Ea a fost însă demisă la sfârşitul lunii aprilie de către Trezorerie. Şi-a explicat decizia în faţa personalului spunând: „Aici se opreşte responsabilitatea”.

În martie, oficiala a trebuit să autorizeze semnătura lui Donald Trump pe viitoarele bancnote de 100 de dolari, o premieră pentru un preşedinte al Statelor Unite aflat în funcţie. Din 1861, pe bancnotele americane apăreau doar semnăturile secretarului Trezoreriei şi trezorierului Statelor Unite.

