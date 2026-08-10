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Bani și securitate: motivele pentru care SUA refuză să ofere licențe Patriot Ucrainei (The Atlantic)

Data publicării:
CAPU MIDIA - PATRIOT SPARK 23 - 15 NOI 2023
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Producătorii americani ai sistemelor de rachete antiaeriene Patriot — companiile Raytheon și Lockheed Martin — se opun acordării Ucrainei a unei licențe pentru producția de rachete de interceptare, a declarat pentru The Atlantic o sursă bine informată.

Potrivit acesteia, oficial, companiile își justifică temerile legate de o astfel de măsură prin riscul „furtului de proprietate intelectuală și al transferului de tehnologii”. Cu toate acestea, adevăratul motiv ține de o posibilă concurență.

„Îi îngrijorează faptul că ucrainenii vor găsi o modalitate de a îmbunătăți sistemele Patriot și apoi de a le produce la scară largă mai repede și cu costuri mult mai mici decât pot face liniile de producție existente din SUA”, a explicat interlocutorul publicației. În același timp, acordarea licenței pentru producția de rachete va face din Washington atât un garant al securității Ucrainei, cât și un beneficiar al potențialului său de producție, întrucât Kievul va putea trimite surplusul de rachete în SUA, notează The Atlantic. În același timp, chiar dacă Washingtonul va permite Kievului să producă muniția pe cont propriu, vor fi necesare „ani” pentru a pune la punct o producție la scară largă, a concluzionat publicația.

La începutul lunii iulie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat, în cadrul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump, acordarea unei licențe pentru producerea de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot. Șeful Casei Albe a promis că va da curs cererii liderului ucrainean, dar ulterior s-a răzgândit. Potrivit acestuia, „este dificil să cedăm astfel de tehnologii”, deoarece „cei cărora le veți transfera ar putea, într-o zi, să se întoarcă împotriva voastră”. „Trebuie să fim foarte precauți. Trebuie să păstrăm acest lucru cu grijă”, a explicat președintele american.

Cu toate acestea, potrivit unor surse Reuters, SUA continuă să analizeze opțiunile de acordare a unei licențe Kievului. Printre acestea se numără permisiunea acordată Ucrainei de a produce în mod independent componente ale rachetelor, care vor fi apoi asamblate în muniție gata de utilizare în Germania. De asemenea, se analizează posibilitatea acordării unei licențe Kievului pentru producția unei versiuni mai ieftine a rachetei PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Rachetele de interceptare Patriot sunt considerate unul dintre mijloacele cheie de apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești. Potrivit lui Zelenski, stocurile acestora din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei se află la un nivel critic de scăzut. El a subliniat, de asemenea, că livrările de muniție din partea partenerilor occidentali în prima jumătate a anului 2026 s-au redus de trei ori față de perioada similară a anului precedent. În același timp, Zelenski a subliniat că „partenerii dispun de rachete”.

Editor : A.R.

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