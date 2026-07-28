Banii aprobați de Congresul SUA pentru Ucraina: Pentagonul anunță că nu va cheltui integral fondurile

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului că nu va cheltui integral suma de 400 de milioane de dolari autorizată de Congres pentru ajutorul acordat Ucrainei până în anul fiscal 2029, chiar dacă Kievul se confruntă cu o penurie critică de arme necesare pentru a respinge atacurile cu rachete ruseşti, relatează Reuters.

În luna mai, Departamentul Apărării a trimis o scrisoare congresmenilor în care prezenta planul său de cheltuieli, a declarat luni o sursă familiarizată cu documentul.

Democraţii şi unii dintre colegii republicani ai lui Trump au criticat Pentagonul pentru că a reţinut ajutorul destinat Kievului, pe care membrii ambelor partide îl susţinuseră anul trecut, scrie News.ro.

La două luni de la trimiterea scrisorii, fondurile încă nu au fost debursate şi nici măcar angajate prin încheierea unui contract, a precizat sursa.

Congresul s-a plâns în repetate rânduri de ritmul lent al cheltuielilor.

Informaţia despre scrisoare apare în condiţiile în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească marţi cu Donald Trump la Casa Albă, unde va continua să insiste pentru capacităţile de apărare aeriană de care este nevoie urgent şi pentru finalizarea unui acord cu SUA în domeniul dronelor, a declarat o sursă familiarizată cu planurile discuţiilor.

După această întâlnire, Zelenski este aşteptat să vină la Capitoliul SUA pentru o întâlnire cu toţi cei 100 de senatori.

Membrii Camerei Reprezentanţilor nu sunt la Washington, fiind în vacanţa de vară.

Ritmul neobișnuit de lent nemulțumește Congresul

Două surse au afirmat că membrii Congresului sunt nemulţumiţi de calendarul stabilit de Pentagon, pe care îl consideră neobişnuit de lent pentru un conflict în desfăşurare.

Calendarul de livrare menţionat în scrisoare prevede că fondurile vor fi angajate în cursul anului fiscal 2026, care se încheie la 30 septembrie, iar livrarea finală a întregii asistenţe este estimată pentru anul care se încheie la 30 septembrie 2029.

Al doilea mandat al lui Trump se încheie pe 20 ianuarie 2029.

Preşedintele SUA a adoptat recent un ton pozitiv faţă de Ucraina, aprobând o propunere de acordare a unei licenţe Ucrainei pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot şi dând de înţeles că va semna un proiect de lege privind sancţiunile împotriva Rusiei, propus de regretatul senator republican Lindsey Graham, un aliat apropiat al lui Trump din Senat care a murit în această lună.

Zelenski va participa marţi la înmormântarea lui Graham.

Moartea subită a lui Graham a ridicat întrebarea dacă recenta înclinaţie a lui Trump în favoarea Kievului va dăinui fără susţinerea lui Graham, în special în ceea ce priveşte legislaţia privind sancţiunile împotriva Rusiei şi asistenţa militară pentru Ucraina.

Membrii Congresului au exercitat presiuni asupra administraţiei pe tema ritmului lent al cheltuielilor destinate Ucrainei.

În aprilie, senatorul republican Mitch McConnell a publicat un editorial în care critica întârzierea ajutorului militar. Iar problema a fost adusă în discuţie de multe ori în cadrul audierilor din Congres.

La o audiere de săptămâna trecută cu generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, şi cu secretarul apărării Pete Hegseth, senatorul democrat Dick Durbin, membru cu vechime al Comisiei pentru alocări bugetare, a pus întrebări cu privire la planul de cheltuieli. Durbin s-a întrebat ce impact ar mai putea avea asistenţa pentru lupta Ucrainei împotriva invadatorilor ruşi dacă durează atât de mult. „Dacă vorbim despre apărarea aeriană şi despre impulsul dat alături de Zelenski, ce impact va avea dacă nu putem finanţa acest lucru timp de trei ani?”, a întrebat Durbin.

Câți bani au dat americanii Ucrainei

De mai multe ori anul trecut, Pentagonul a blocat livrările de arme către Ucraina din cauza îngrijorării că stocurile de arme ale SUA erau prea reduse. Colegii republicani ai lui Trump, care controlează Congresul, nu l-au presat în mod deschis pe această temă.

Planul de cheltuieli prezentat în scrisoare prevede 400 de milioane de dolari pentru consolidarea capacităţilor, finanţarea echipamentelor, instruirea şi serviciile necesare forţelor ucrainene pentru a se apăra împotriva incursiunii ruse.

Printre elementele planului se numără 200 de milioane de dolari pentru arme, muniţie şi explozivi, 99,9 milioane de dolari pentru vehicule, piese de schimb şi echipamente şi 100 de milioane de dolari pentru servicii precum transportul articolelor de apărare către Ucraina.

Conform legislaţiei americane, preşedintele are obligaţia legală de a cheltui fondurile alocate de Congres şi nu le poate bloca unilateral pentru a urmări obiective politice distincte.

Prima procedură de destituire a lui Trump, din 2019, a avut loc după ce Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a decis că administraţia sa a încălcat legea prin reţinerea fondurilor destinate apărării Ucrainei.

Ucraina a fost, de departe, principalul beneficiar al ajutorului extern american de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, dar angajamentul SUA faţă de Kiev a fost pus sub semnul întrebării de când Trump a preluat funcţia, iar republicanii au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, în ianuarie 2025.

De atunci, niciun proiect de lege important privind ajutorul nu a fost adoptat de Congres, iar democraţii, în special, i-au acuzat pe Trump şi pe republicani că au întârziat acordarea ajutorului care fusese aprobat înainte de preluarea mandatului de către acesta.

Potrivit Consiliului pentru Relaţii Externe, până la sfârşitul lunii septembrie 2024, SUA alocaseră 175 de miliarde de dolari în legătură cu invazia Rusiei în Ucraina, dintre care 106 miliarde de dolari au fost destinaţi ajutorului direct pentru Ucraina, în timp ce 69 de miliarde de dolari au rămas în economia americană pentru a sprijini industriile din SUA.

Editor : B.E.