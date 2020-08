Barack Obama a publicat pe Twitter playlistul său de vară. Care sunt muzicienii preferați ai fostului președinte american

Barack Obama a publicat luni pe Twitter playlistul său favorit pentru vara aceasta, care include, alături de artişti consacraţi precum J Balvin sau Beyoncé, şi tinere talente ca Billie Eilish, relatează EFE, preluată de Agerpres. Unii dintre artiști vor fi prezenți la Convenţia Naţională Democrată care a început luni.

Lista întocmită de fostul preşedinte american cuprinde 50 de cântece şi artişti, dintre care unii - precum Billie Eilish, Jennifer Hudson, John Legend sau The Chicks - vor fi prezenţi la Convenţia Naţională Democrată care a început luni seară şi se va încheia joi.

"În ultimele luni, am petrecut mult timp ascultând muzică împreună cu familia. Vreau să vă împărtăşesc câteva dintre preferatele mele, inclusiv cântece care vor fi auzite la Convenţia Naţională Democrată de săptămâna aceasta. Sper să vă placă", a scris Obama pe Twitter.

Playlistul cuprinde diferite genuri muzicale precum hip hop, country, jazz, pop, rock, R&B, reggae şi reggaeton, interpretate de artişti precum Bob Dylan, Stevie Wonder, HAIM, Sheryl Crow, H.E.R., Chet Baker, Nina Simone sau Rihanna cu Drake.

De la J Balvin a ales piesa "Un día", o colaborare cu Dua Lipa, Bad Bunny şi Tainy; în timp ce de la Beyoncé a selectat "Already" cântată cu Shatta Wale şi Major Lazer. Lista include, printre alte, piesele "Impressions" de John Coltrane; "CROWN", de Chika; "Cayendo", de Frank Ocean; "Know you bare", de Andrea Valle; sau "Made it", de Teyana Taylor.

Se preconizează ca fostul preşedinte să pronunţe un discurs în cea de-a treia zi a Convenţiei Democrate, care se desfăşoară anul acesta online cu discursuri înregistrate sau în direct, ca urmare a pandemiei de coronavirus.

