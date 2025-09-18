Live TV

Barack Obama acuză administrația Trump în chestiunea concedierii lui Kimmel. „S-a ajuns la un nivel nou și periculos”

Data actualizării: Data publicării:
Barack Obama
Foto Profimedia

Fostul președinte american Barack Obama a condamnat administrația Trump pentru acțiunile sale care au dus la suspendarea de către Disney a emisiunii de comedie a lui Jimmy Kimmel.

Obama a comentat incursiunea actualului președinte în climatul politic încărcat de după uciderea lui Charlie Kirk, scrie Politico.

„După ani de plângeri privind cultura anulării, actuala administrație a dus-o la un nivel nou și periculos, amenințând în mod regulat cu măsuri de reglementare împotriva companiilor media, dacă acestea nu reduc la tăcere sau concediază reporterii și comentatorii care nu îi plac”, a scris Obama într-o postare pe X joi dimineață, la aproximativ 15 ore după ce Disney a anunțat suspendarea lui Kimmel.

Comicul a fost criticat de oficialii Casei Albe pentru comentariile pe care le-a făcut în timpul unei emisiuni difuzate luni, în care părea să alinieze suspectul de uciderea lui Kirk cu mișcarea MAGA.

Democrații au criticat suspendarea showman-ului, care a venit după ce președintele Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, a amenințat cu consecințe dacă rețeaua nu va lua măsuri împotriva comediantului într-un podcast difuzat miercuri cu comentatorul conservator Benny Johnson.

„Putem face asta pe calea ușoară sau pe calea grea”, i-a spus Carr lui Johnson, amenințând cu „muncă suplimentară pentru FCC”.

Democrați importanți, inclusiv liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, și liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, solicită acum demisia președintelui FCC.

„Acesta este exact genul de coerciție guvernamentală pe care Primul Amendament a fost conceput să o prevină – iar companiile media trebuie să înceapă să se opună, în loc să capituleze în fața ei”, a scris Obama, făcând referire la un articol din New York Times care detaliază concedierea de către Washington Post a lui Karen Attiah, o editorialistă care a declarat că a fost concediată pentru activitatea sa pe rețelele sociale după uciderea lui Kirk.

Nici Casa Albă, nici FCC nu au răspuns imediat la solicitarea de a comenta declarațiile lui Obama.

La un eveniment organizat marți în Pennsylvania, Obama însuși a deplâns pierderea fondatorului Turning Point USA, precizând în același timp că nu este de acord cu multe dintre ideile susținute de Kirk. El a criticat actuala administrație pentru starea sumbră a discursului politic american.

„Când îi aud nu doar pe actualul nostru președinte, ci și pe consilierii săi, care au obiceiul de a-i numi pe adversarii politici paraziți, dușmani care trebuie vizați, acest lucru reflectă o problemă mai amplă cu care ne confruntăm în prezent”, a spus Obama.

 

Florin Marin a murit
