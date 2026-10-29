Adresându-se mulțimii la un miting organizat în Georgia înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare, fostul președinte al SUA Barack Obama a afirmat că țara „are nevoie de oameni serioși la Washington”, relatează Sky News.

„În timp ce ne îndepărtăm de aliați cheie precum Canada, Casa Albă îngenunchează în fața lui Vladimir Putin din Rusia și îi trădează pe ucraineni, care luptă pentru libertatea și democrația lor”, a spus el.

Obama a mai spus că țara pare să „tolereze în mod constant lipsa de seriozitate” și că „cei care se află în prezent la conducere nu își fac temele”.

Declarațiile au fost făcute în contextul campaniei electorale a democraților în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Washingtonul a continuat eforturile de a media o înțelegere între Rusia și Ucraina, însă modul în care administrația Trump a abordat această chestiune a fost criticat.

Chiar în această lună, Casa Albă a anunțat un acord privind livrările de motorină din Rusia și a relaxat temporar anumite sancțiuni. Criticii susțin că acest lucru ar putea aduce beneficii economice Moscovei și nu ar duce la reducerea prețurilor la combustibil pe piața internă, așa cum se dorea.

Președintele american Donald Trump l-a criticat, de asemenea, în mod frecvent și public pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Recent, el și-a reluat atacurile, încercând să devieze vina pentru creșterea prețurilor la combustibil. Liderul american atribuie această creștere atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, dar majoritatea experților susțin că războiul purtat de SUA în Iran a avut un impact mai mare asupra costurilor.

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Editor : A.M.G.