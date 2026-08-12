Barack Obama lansează un podcast despre cărţile care „i-au modelat viziunea asupra lumii”

Barack Obama urmează să prezinte un podcast despre cărţile care „i-au modelat profund viziunea asupra lumii şi societatea noastră”, de la „Song of Solomon” de Toni Morrison până la „Tinker Tailor Soldier Spy” de John le Carré.

Podcastul, intitulat „A Great Book with Barack Obama”, va fi lansat pe Audible în 24 septembrie, potrivit The Guardian.

În fiecare dintre cele şase episoade - produse de compania deţinută de Amazon în colaborare cu casa de producţie a familiei Obama, Higher Ground - fostul preşedinte al SUA va discuta cu un invitat despre una dintre cărţile alese de el.

Pe lângă cărţile lui Morrison şi Le Carré, Obama a ales „The Fire Next Time” de James Baldwin, „All the Pretty Horses” de Cormac McCarthy, „Gilead” de Marilynne Robinson şi „All the King’s Men” de Robert Penn Warren.

„Cărţile de valoare m-au ajutat întotdeauna să-mi dau seama cine sunt şi în ce cred”, a declarat Obama. „Cele şase cărţi prezentate în această serie m-au însoţit de-a lungul întregii mele vieţi, iar fiecare dintre ele are ceva de învăţat despre experienţa umană”.

„Pentru acest podcast, am invitat câţiva prieteni să analizăm de ce ne ating aceste cărţi, cum ne pot modela înţelegerea despre noi înşine şi despre ceilalţi şi de ce literatura contează acum mai mult ca niciodată”, a spus el. „Sper ca ascultătorii să fie inspiraţi să descopere sau să redescopere cărţi care le schimbă modul în care se văd pe ei înşişi şi lumea”. Oaspeţii podcastului nu au fost încă anunţaţi.

Cărțile lui Obama

Obama îşi împărtăşeşte public cărţile preferate de mulţi ani, publicând liste de lectură pentru vară şi rezumate de sfârşit de an.

Lista din această vară, pe care a publicat-o la sfârşitul lunii iulie, include „Kin” de Tayari Jones, „Vigil” de George Saunders, „The Things We Never Say” de Elizabeth Strout, „Transcription” de Ben Lerner şi „Cool Machine” de Colson Whitehead.

Deşi rezumatele sale sunt adesea alcătuite din cărţi publicate recent, toate alegerile sale pentru podcast au fost publicate în secolul al XX-lea, cu excepţia cărţii „Gilead” a lui Robinson, lansată în 2004. Robinson şi Obama au început să corespondeze după ce el a invitat-o la cină la Casa Albă, iar în 2012, el i-a acordat Medalia Naţională pentru Ştiinţe Umaniste.

Editor : Sebastian Eduard