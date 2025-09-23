Live TV

Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un fascicul laser către elicopterul lui Trump. „A pus Marine One în pericol”

Data actualizării: Data publicării:
US President Trump departs the White House for Kirk funeral in Arizona
Președintele Trump, urcând la bordul Marine One. Foto: Profimedia

Autorităţile americane au arestat şi au pus sub acuzare un bărbat suspectat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul preşedintelui Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă, transmite AFP, citată de Agerpres.

Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, se afla sâmbătă în apropiere de Casa Albă atunci când un ofiţer în uniformă din Serviciul Secret, poliţia însărcinată cu protecţia preşedintelui, l-a observat îndreptând un fascicul laser roşu către aparatul de zbor în care se afla Donald Trump.

În momentul incidentului, elicopterul zbura la altitudine joasă. Potrivit plângerii penale, orientarea laserului în direcţia elicopterului „a cauzat un risc de orbire temporară şi de dezorientare a pilotului”.

„Acest lucru a pus Marine One în pericol de coliziune aeriană”, se arată în document, care precizează că alte elicoptere zburau în acelaşi perimetru.

În SUA, a îndrepta un fascicul laser către un avion constituie o infracţiune federală, pasibilă de o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Cu puţin timp înainte de incident, Jacob Samuel Winkler a îndreptat laserul şi asupra unui ofiţer din Serviciul Secret, „dezorientându-l pentru scurt timp”, conform aceleiaşi plângeri. Poliţistul l-a reperat rapid, întrucât bărbatul era „fără cămaşă, vorbea singur şi era gălăgios”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
caseta audio banda magnetica
3
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Digi Sport
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Plafonarea adaosului comercial pentru alimente va fi...
European Parliament session - Election of Commission President
Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitatea de europarlamentar
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Cum explică medicii legătura dintre paracetamol și autism în sarcină...
tanc francez
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir...
Ultimele știri
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla
Avertismentul ministrului suedez al Apărării: „Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate”
Macron l-a sunat pe Trump, după ce a rămas blocat în trafic, la New York, din cauza coloanei președintelui SUA: „Totul e închis”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele SUA, Donald Trump.
Gafa lui Donald Trump: președintele american se laudă că a încheiat un război între Armenia și Cambodgia, care nu a existat niciodată
Benjamin Netanyahu
Ce răspuns pregătește Netanyahu la recunoașterea statului palestinian. Riscul statutului de „super-Sparta” vehiculat de premier
GettyImages-501639826
Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția”
Donald Trump
Ce este viza H-1B, taxată acum cu 100.000 de dolari de Donald Trump. „Un exod al creierelor va afecta grav productivitatea”
Trump TikTok
Acordul privind funcționarea TikTok în SUA, așteptat să fie semnat de Trump săptămâna aceasta
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Jon Bon Jovi vorbește pentru prima dată despre viața sa ca bunic: E o nebunie, e grozav, e minunat!
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...