Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că războiul cu Iranul nu poate fi câştigat decât dacă debarcă circa un milion de militari americani pe teritoriul Iranului. El a precizat că ameninţările preşedintelui Donald Trump sunt „tipul de ameninţare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu muşcă”.

„E tipul de ameninţare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu muşcă. Adică ce o să facă? O să mai dea cu bombe şi rachete? Iranul, partea militară este 50% sub munte, sub pământ. Nu putea să se uite la Hamas şi Hezbollah, că sunt pe strategii şi tactici iraniene, cu tuneluri, cu depozite subterane, sunt foarte greu de identificat. În orice caz, poate că, văzând poziţia Franţei, a Chinei şi a Rusiei, atenţionează că singura soluţie este negocierea. Poate că, până marţi, îşi dă seama că nu poate ajunge la mare lucru continuând războiul cu Iranul”, a spus Traian Băsescu la TVR INFO, despre ameninţările preşedintelui SUA, Donald Trump, către Iran.

El a arătat că „războiul cu Iranul nu poate fi câştigat decât dacă debarcă vreun milion de militari americani pe teritoriul Iranului, şi nu se ştie cât se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o ţară mare”.

„E o ţară cu 90 de milioane de locuitori. Nu-i Venezuela sau.... nu ştiu ce ţară mică. Şi e o ţară care are conştiinţa existenţei ei - poporul iranian are conştienţa existenţei şi a istoriei. De 2.500 de ani... nu e o ţară care s-a format în urma unor aranjamente sau convenţii internaţionale. E o ţară care acolo a fost. E un fost mare imperiu, persan, imperiu care a dominat lumea şi a lăsat lumii şi cultură şi multe altele. Din păcate, naţiunea a fost… prostită de ayatollah, e prostită religios. Şi a ajuns să fie o naţiune care este neadaptată zilei de azi, evoluţiilor societăţii. Sunt fanatizaţi mulţi dintre ei”, a mai spus fostul preşedinte.

Potrivit lui Traian Băsescu, Strâmtoarea Ormuz nu poate fi deschisă cu forţa, ci doar cu negocierea.

„Soluţia prin forţă nu duce nicăieri. Nu cred că acea strâmtoare poate fi deschisă cu forţa. Poate fi deschisă cu negocierea. Cu forţa înseamnă şi foarte multe pierderi şi nu se ştie dacă va fi cu succes”, a mai afirmat Băsescu.

„Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah", este noul ultimatum al preşedintelui Donald Trump.

