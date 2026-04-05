Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că războiul cu Iranul nu poate fi câştigat decât dacă debarcă circa un milion de militari americani pe teritoriul Iranului. El a precizat că ameninţările preşedintelui Donald Trump sunt „tipul de ameninţare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu muşcă”.

„E tipul de ameninţare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu muşcă. Adică ce o să facă? O să mai dea cu bombe şi rachete? Iranul, partea militară este 50% sub munte, sub pământ. Nu putea să se uite la Hamas şi Hezbollah, că sunt pe strategii şi tactici iraniene, cu tuneluri, cu depozite subterane, sunt foarte greu de identificat. În orice caz, poate că, văzând poziţia Franţei, a Chinei şi a Rusiei, atenţionează că singura soluţie este negocierea. Poate că, până marţi, îşi dă seama că nu poate ajunge la mare lucru continuând războiul cu Iranul”, a spus Traian Băsescu la TVR INFO, despre ameninţările preşedintelui SUA, Donald Trump, către Iran. 

El a arătat că „războiul cu Iranul nu poate fi câştigat decât dacă debarcă vreun milion de militari americani pe teritoriul Iranului, şi nu se ştie cât se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o ţară mare”. 
 
„E o ţară cu 90 de milioane de locuitori. Nu-i Venezuela sau.... nu ştiu ce ţară mică. Şi e o ţară care are conştiinţa existenţei ei - poporul iranian are conştienţa existenţei şi a istoriei. De 2.500 de ani... nu e o ţară care s-a format în urma unor aranjamente sau convenţii internaţionale. E o ţară care acolo a fost. E un fost mare imperiu, persan, imperiu care a dominat lumea şi a lăsat lumii şi cultură şi multe altele. Din păcate, naţiunea a fost… prostită de ayatollah, e prostită religios. Şi a ajuns să fie o naţiune care este neadaptată zilei de azi, evoluţiilor societăţii. Sunt fanatizaţi mulţi dintre ei”, a mai spus fostul preşedinte. 
 
Potrivit lui Traian Băsescu, Strâmtoarea Ormuz nu poate fi deschisă cu forţa, ci doar cu negocierea.
 
„Soluţia prin forţă nu duce nicăieri. Nu cred că acea strâmtoare poate fi deschisă cu forţa. Poate fi deschisă cu negocierea. Cu forţa înseamnă şi foarte multe pierderi şi nu se ştie dacă va fi cu succes”, a mai afirmat Băsescu.

„Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah", este noul ultimatum al preşedintelui Donald Trump.

Citește și:

Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Reducerea prețului e o mare greșeală

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Te-ar putea interesa și:
Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
Zelenski: Ucraina e pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar aliații nu ne-au cerut acest lucru
Trump amenință: Voi prelua controlul asupra petrolului iranian dacă nu se ajunge la un acord. SUA au trimis arme protestatarilor
Focuri de armă s-ar fi auzit în apropierea Casei Albe. Serviciile secrete americane investighează incidentul
Recomandările redacţiei
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”