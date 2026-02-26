Live TV

Video Bătaie cu bulgări de zăpadă, scăpată de sub control la New York: polițiști atacați. Reacția edilului Mamdani: „Doar o joacă de copii"

US-NEWS-NYPD-SNOWBALLS-NY
„Bătălie” cu bulgări de zăpadă, scăpată de sub control la New York. Sursa: Profimedia
Reacția împăciuitoare a primarului, aspru criticată

Ceea ce a început ca o joacă nevinovată cu bulgări de zăpadă, după viscolul din New York, a luat apoi amploare, ducând la o dispută între primarul Zohran Mamdani și conducerea poliției orașului. O înregistrare video realizată luni după-amiază în Washington Square Park arată o bătaie cu bulgări, în care unii dintre vizitatorii parcului par să-i vizeze pe oamenii legii. Asociația Polițiștilor din SUA a cerut edilului să ia măsuri pentru ca toți cei vinovați de aceste fapte ilegale să fie trași la răspundere. Însă Mamdani a declarat că persoanele implicate nu ar trebui să fie acuzate, îndemnând în schimb newyorkezii să trateze polițiștii cu respect. Răspunsul l-a pus în conflict cu conducerea poliției, care a calificat declarațiile sale drept „rușinoase”, anunță BBC.

Marți, Departamentul de Poliție al orașului New York (NYPD) a publicat fotografii cu patru persoane care, potrivit acestora, au atacat polițiștii cu bulgări de zăpadă, rănindu-i.

„Vreau să fiu foarte clară”, a scris comisarul de poliție Jessica Tisch pe rețelele sociale în ziua bătăii. „Comportamentul descris este rușinos și este criminal.”

Clipurile virale cu lupta cu bulgări de zăpadă au făcut înconjurul TikTok și X în zilele de după ce o furtună a acoperit orașul cu aproape 50 de centimetri de zăpadă.

Washington Square Park din Greenwich Village, Manhattan, găzduiește adesea mulțimi numeroase pentru activități în zilele cu zăpadă și lupte cu bulgări, inclusiv una cu doar câteva săptămâni în urmă, în timpul ultimului viscol din oraș.

Dar tonul bătăii cu bulgări de zăpadă de luni s-a schimbat. După ce ofițerii NYPD au sosit în urma apelurilor la 911, videoclipul arată oameni care strigă injurii și aruncă bulgări de zăpadă în timp ce ofițerii se îndreaptă spre mașinile lor.

Departamentul de poliție caută acum patru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani.

Un purtător de cuvânt al poliției din New York a declarat că aceștia „au lovit intenționat polițiștii de mai multe ori cu zăpadă și gheață în cap, provocându-le leziuni”. Polițiștii au fost transportați la spital și se află în stare stabilă.

Reacția împăciuitoare a primarului, aspru criticată

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, Mamdani a declarat că a văzut înregistrarea video a incidentului și că nu consideră că ar trebui să se formuleze acuzații.

„Din înregistrările video pe care le-am văzut, părea că erau copii care se jucau cu bulgări de zăpadă”, a spus Mamdani.

Într-o postare pe rețelele sociale, primarul a încurajat locuitorii să respecte polițiștii și alți angajați ai municipalității.

„Polițiștii, la fel ca toți angajații municipalității, au fost pe teren în timpul unui viscol istoric, asigurând siguranța newyorkezilor și circulația mașinilor. Tratați-i cu respect”, a spus el. „Dacă cineva trebuie să prindă un bulgăre de zăpadă, acela sunt eu.”

Miercuri, Mamdani a repetat că ceea ce a văzut „a fost o bătaie cu bulgări de zăpadă”, recunoscând că „a scăpat de sub control, dar asta a fost tot”.

Primarul i-a încurajat în glumă pe elevii din oraș să arunce cu bulgări de zăpadă în el pentru că a redeschis școlile după viscol. Dar pentru unii critici, încercarea sa de a destinde atmosfera nu a funcționat.

„Răspunsul primarului este un eșec total al leadershipului. Nu a fost doar o „bătaie cu bulgări de zăpadă”. A fost un atac – din partea unor adulți care aruncau bucăți de gheață și pietre – care a dus la spitalizarea a doi polițiști cu leziuni la cap și față”, a declarat marți Patrick Hendry, președintele Asociației de binefacere a poliției (PBA), într-un comunicat.

Asociația Sergenților Binevoitori (SBA) a fost de acord: „Astăzi sunt bulgări de zăpadă. Mâine ar putea fi pietre, sticle sau chiar mai rău”, a declarat președintele sindicatului, Vincent Vallelong.

Este prima dispută majoră a sindicatelor cu primarul care, înainte de a prelua funcția, și-a cerut scuze pentru comentariile anterioare în care numea NYPD „rasistă” și „o amenințare la adresa siguranței publice”. În timpul campaniei sale pentru primărie, adversarii săi l-au caracterizat în repetate rânduri ca fiind ostil față de poliție și slab în ceea ce privește siguranța publică.

