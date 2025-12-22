Live TV

„Bătălia” dintre moștenitorii politici ai lui Donald Trump a început. Cine se luptă deja pentru tronul MAGA

Data publicării:
colaj cu Donald Trump, Marco Rubio, JD Vance, Robert F Kennedy Jr și Kristi Noem
Cu toate că mai este mult până la următoarele alegeri prezidențiale din SUA, afirmațiile lui Trump și unele tensiuni care au apărut deja în interiorul coaliției sale arată că lupta pentru preluarea tronului mișcării MAGA a început deja. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Candidații cu cele mai mari șanse să preia ștafeta de la Donald Trump Cheia imperiului republican rămâne în mâinile liderului mișcării MAGA Vechea ordine republicană este de domeniul trecutului

În timpul unei întâlniri de cabinet la Casa Albă, președintele american Donald Trump s-a uitat înspre consilierii, oficialii și asistenții lui și a făcut o predicție: candidatul republican pentru următoarele alegeri prezidențiale „stă probabil la această masă”. „Ar putea fi chiar mai multe persoane de la masă”, a precizat Trump, semnalând deja faptul că ar putea avea loc o luptă pentru putere în tabăra MAGA.

În ciuda faptului că Trump a atins deja limita constituțională de două mandate de patru ani, susținătorii lui veniți săptămâna trecută la un miting în Pennsylvania au strigat „încă patru ani”. Trump le-a spus că ultimii trei ani din mandatul lui vor dura o „eternitate”.

„Nu o să fiu eu”, a spus Trump, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, despre posibilul candidat la alegerile prezidențiale din 2028 din partea partidului Republican.

Cu toate că mai este mult până la următoarele alegeri, vorbele lui Trump și unele tensiuni care au apărut deja în interiorul coaliției sale arată că lupta pentru preluarea tronului în mișcarea MAGA a început deja, se arată într-o analiză BBC.

În alegerile locale de luna trecută, republicanii au pierdut susținerea votanților din rândul minorităților și din clasa muncitoare, care l-au ajutat în 2024 pe Trump să revină la Casa Albă.

JD Vance
Vicepreședintele JD Vance este considerat drept candidatul cu cele mai mari șanse să preia ștafeta de la Trump, el fiind și favoritul fiilor președintelui și al miliardarilor libertarieni din Silicon Valley. Foto: Profimedia Images

Membri din propria sa echipă s-au contrat în legătură cu politicile sale. Conflictul care a ieșit cel mai mult în evidență a fost cel dintre Trump și Marjorie Taylor Greene, membră a Camerei Reprezentanților din partea republicanilor și o fostă aliată a președintelui american.

Greene s-a desprins din grupul MAGA după ce l-a acuzat pe Trump că a pierdut contactul cu americanii care l-au adus din nou la putere.

Liderii MAGA l-au avertizat pe Trump că mișcarea a început să piardă sprijinul votanților săi „de bază”, însă președintele nu pare prea îngrijorat, potrivit informațiilor apărute în unele publicații internaționale, dar și din SUA.

Semnele unei rupturi serioase în interiorul mișcării lui Trump sunt tot mai vizibile, ceea ce l-ar putea pune la grea încercare pe președintele SUA. În joc este chiar moștenirea politică pe care Trump o va lăsa în urmă după încheierea celui de-al doilea său mandat la Casa Albă.

Candidații cu cele mai mari șanse să preia ștafeta de la Donald Trump

Vicepreședintele JD Vance este considerat drept candidatul cu cele mai mari șanse să preia ștafeta de la Trump, el fiind și favoritul fiilor președintelui și al miliardarilor libertarieni din Silicon Valley.

Secretarul de stat Marco Rubio, care a luptat împotriva lui Trump pentru a câștiga poziția de candidat din partea partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2016, a trecut printr-un proces de transformare politică drastică în ultimii 10 ani.

Rubio a renunțat la obiectivul liberalizării politicii de imigrație și la opoziția vehementă față de Rusia și a adoptat doctrina de politică externă America First a lui Trump.

Totuși, fostul senator de Florida rămâne singurul politician cu influență din tabăra lui Trump care se aseamănă cu republicanii din vechea gardă.

Secretarul de stat Marco Rubio, care a luptat împotriva lui Trump pentru a câștiga poziția de candidat din partea partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2016, a trecut printr-un proces de transformare politică drastică în ultimii 10 ani. Foto: Profimedia Images

Urmează, apoi, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr., care a produs unde de șoc în tot sistemul de sănătate al Statelor Unite. El se opune vaccinării și este un adept al teoriilor conspirației.

Kennedy, care a ajuns în tabăra republicană a lui Trump după ce și-a început cariera în politică fiind membru al Partidului Democrat și a continuat ca independent, este poate cea mai stranie întruchipare a aliaților ideologici pe care Trump și i-a făcut în drumul său spre victorie în alegerile de anul trecut.

Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, nu se numără printre principalii candidați, dar strategia ei în legătură cu aplicarea foarte agresivă a legilor ce îi privesc pe imigranți a transformat-o într-o figură reprezentativă pentru politicile acestei administrații.

Noem a cerut recent o interdicție totală de călătorie aplicată „fiecărei țări nenorocite care ne-a inundat țara cu ucigași, lipitori și dependenți de beneficii”.

Cheia imperiului republican rămâne în mâinile liderului mișcării MAGA

Oricare dintre cei menționați mai sus ar putea deveni moștenitorul politic al lui Trump, preluând controlul asupra mișcării care a transformat politicile Americii în ultimul deceniu.

Se poate, însă, ca următoarea generație de lideri MAGA să vină din afara cercului de apropiați ai lui Trump, la fel cum actualul președinte american a ajuns inițial la Casa Albă din postura de outsider.

În ciuda sondajelor care arată că susținerea pentru Trump din partea publicului a scăzut semnificativ de la începutul anului și până acum, cheia imperiului republican rămâne în mâinile liderului mișcării lui Trump.

Robert F Kennedy, Jr Confirmation Hearing
Secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr., care a produs unde de șoc în tot sistemul de sănătate al Statelor Unite, este poate cea mai stranie întruchipare a aliaților ideologici ai lui Trump. Foto: Profimedia Images

„Coaliția republicană a devenit fundamental diferită în ultimele decenii”, a spus fostul congresmen republican Rodney Davis, care acum lucrează în Camera de Comerț a SUA.

Spre deosebire de „coaliția Reagan”, care îmbina economia de piață liberă cu conservatorismul cultural, anticomunismul și cooperarea internațională, principiile de bază ale partidului lui Trump sunt securizarea granițelor, naționalismul economic și o politică externă care pune America mereu pe primul loc.

„Va depinde de următorul președinte republican care vine după Trump să se diferențieze. Dar, în același timp, trebuie să se asigure că nu se diferențiază prea mult, pentru că Donald Trump este clar cel care a fost ales președinte de două ori”, a mai spus Davis.

Vechea ordine republicană este de domeniul trecutului

O înfrângere la alegerile din 2026 sau din 2028 nu va marca, cel mai probabil, sfârșitul mișcării MAGA. Schimbările pe care Trump le-a produs în interiorul Partidului Republican par a fi unele fundamentale.

Kristi Noem
Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, a cerut recent o interdicție totală de călătorie aplicată „fiecărei țări nenorocite care ne-a inundat țara cu ucigași, lipitori și dependenți de beneficii”. Foto: Profimedia Images

Coaliția lui Trump s-a născut din mișcările populiste din SUA ce au apărut în urmă cu zeci de ani – de la campania prezidențială a lui Barry Goldwater din 1964 și până la protestele „Tea Party” din timpul primului mandat al lui Barack Obama.

„Aceste lucruri nu vin din neant. Sunt forțe în politicile americane care au fost ascunse un timp, dar care doar au fermentat”, a spus Laura K. Field, o autoare care a scris despre mișcarea MAGA.

Vechea ordine republicană este de domeniul trecutului, potrivit lui Field, care susține că „Mișcarea Trump” nu va dispărea. „Vechea gardă nu are nicio șansă reală să revină în forță – asta este clar.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
4
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1766330355165
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru economia SUA
Departamentul de justitie SUA DoJ
Departamentul de Justiție al SUA respinge acuzațiile de cenzură în dosarul Epstein: „Nu ascundem informații despre Trump”
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Keir Starmer a vorbit cu Donald Trump despre eforturile pentru „o pace justă şi de durată” în Ucraina
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite. Anunțul autorităţilor de la Caracas
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
fabrica de masini
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru...
Ultimele știri
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani
Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară: „Lumea preferă să stea pe lângă casă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Vânzare cu certificatul de moștenitor. În ce condiţii se poate face
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...