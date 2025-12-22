„Bătălia” dintre moștenitorii politici ai lui Donald Trump a început. Cine se luptă deja pentru tronul MAGA

În timpul unei întâlniri de cabinet la Casa Albă, președintele american Donald Trump s-a uitat înspre consilierii, oficialii și asistenții lui și a făcut o predicție: candidatul republican pentru următoarele alegeri prezidențiale „stă probabil la această masă”. „Ar putea fi chiar mai multe persoane de la masă”, a precizat Trump, semnalând deja faptul că ar putea avea loc o luptă pentru putere în tabăra MAGA.

În ciuda faptului că Trump a atins deja limita constituțională de două mandate de patru ani, susținătorii lui veniți săptămâna trecută la un miting în Pennsylvania au strigat „încă patru ani”. Trump le-a spus că ultimii trei ani din mandatul lui vor dura o „eternitate”.

„Nu o să fiu eu”, a spus Trump, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, despre posibilul candidat la alegerile prezidențiale din 2028 din partea partidului Republican.

Cu toate că mai este mult până la următoarele alegeri, vorbele lui Trump și unele tensiuni care au apărut deja în interiorul coaliției sale arată că lupta pentru preluarea tronului în mișcarea MAGA a început deja, se arată într-o analiză BBC.

În alegerile locale de luna trecută, republicanii au pierdut susținerea votanților din rândul minorităților și din clasa muncitoare, care l-au ajutat în 2024 pe Trump să revină la Casa Albă.

Membri din propria sa echipă s-au contrat în legătură cu politicile sale. Conflictul care a ieșit cel mai mult în evidență a fost cel dintre Trump și Marjorie Taylor Greene, membră a Camerei Reprezentanților din partea republicanilor și o fostă aliată a președintelui american.

Greene s-a desprins din grupul MAGA după ce l-a acuzat pe Trump că a pierdut contactul cu americanii care l-au adus din nou la putere.

Liderii MAGA l-au avertizat pe Trump că mișcarea a început să piardă sprijinul votanților săi „de bază”, însă președintele nu pare prea îngrijorat, potrivit informațiilor apărute în unele publicații internaționale, dar și din SUA.

Semnele unei rupturi serioase în interiorul mișcării lui Trump sunt tot mai vizibile, ceea ce l-ar putea pune la grea încercare pe președintele SUA. În joc este chiar moștenirea politică pe care Trump o va lăsa în urmă după încheierea celui de-al doilea său mandat la Casa Albă.

Candidații cu cele mai mari șanse să preia ștafeta de la Donald Trump

Vicepreședintele JD Vance este considerat drept candidatul cu cele mai mari șanse să preia ștafeta de la Trump, el fiind și favoritul fiilor președintelui și al miliardarilor libertarieni din Silicon Valley.

Secretarul de stat Marco Rubio, care a luptat împotriva lui Trump pentru a câștiga poziția de candidat din partea partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2016, a trecut printr-un proces de transformare politică drastică în ultimii 10 ani.

Rubio a renunțat la obiectivul liberalizării politicii de imigrație și la opoziția vehementă față de Rusia și a adoptat doctrina de politică externă America First a lui Trump.

Totuși, fostul senator de Florida rămâne singurul politician cu influență din tabăra lui Trump care se aseamănă cu republicanii din vechea gardă.

Urmează, apoi, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr., care a produs unde de șoc în tot sistemul de sănătate al Statelor Unite. El se opune vaccinării și este un adept al teoriilor conspirației.

Kennedy, care a ajuns în tabăra republicană a lui Trump după ce și-a început cariera în politică fiind membru al Partidului Democrat și a continuat ca independent, este poate cea mai stranie întruchipare a aliaților ideologici pe care Trump și i-a făcut în drumul său spre victorie în alegerile de anul trecut.

Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, nu se numără printre principalii candidați, dar strategia ei în legătură cu aplicarea foarte agresivă a legilor ce îi privesc pe imigranți a transformat-o într-o figură reprezentativă pentru politicile acestei administrații.

Noem a cerut recent o interdicție totală de călătorie aplicată „fiecărei țări nenorocite care ne-a inundat țara cu ucigași, lipitori și dependenți de beneficii”.

Cheia imperiului republican rămâne în mâinile liderului mișcării MAGA

Oricare dintre cei menționați mai sus ar putea deveni moștenitorul politic al lui Trump, preluând controlul asupra mișcării care a transformat politicile Americii în ultimul deceniu.

Se poate, însă, ca următoarea generație de lideri MAGA să vină din afara cercului de apropiați ai lui Trump, la fel cum actualul președinte american a ajuns inițial la Casa Albă din postura de outsider.

În ciuda sondajelor care arată că susținerea pentru Trump din partea publicului a scăzut semnificativ de la începutul anului și până acum, cheia imperiului republican rămâne în mâinile liderului mișcării lui Trump.

„Coaliția republicană a devenit fundamental diferită în ultimele decenii”, a spus fostul congresmen republican Rodney Davis, care acum lucrează în Camera de Comerț a SUA.

Spre deosebire de „coaliția Reagan”, care îmbina economia de piață liberă cu conservatorismul cultural, anticomunismul și cooperarea internațională, principiile de bază ale partidului lui Trump sunt securizarea granițelor, naționalismul economic și o politică externă care pune America mereu pe primul loc.

„Va depinde de următorul președinte republican care vine după Trump să se diferențieze. Dar, în același timp, trebuie să se asigure că nu se diferențiază prea mult, pentru că Donald Trump este clar cel care a fost ales președinte de două ori”, a mai spus Davis.

Vechea ordine republicană este de domeniul trecutului

O înfrângere la alegerile din 2026 sau din 2028 nu va marca, cel mai probabil, sfârșitul mișcării MAGA. Schimbările pe care Trump le-a produs în interiorul Partidului Republican par a fi unele fundamentale.

Coaliția lui Trump s-a născut din mișcările populiste din SUA ce au apărut în urmă cu zeci de ani – de la campania prezidențială a lui Barry Goldwater din 1964 și până la protestele „Tea Party” din timpul primului mandat al lui Barack Obama.

„Aceste lucruri nu vin din neant. Sunt forțe în politicile americane care au fost ascunse un timp, dar care doar au fermentat”, a spus Laura K. Field, o autoare care a scris despre mișcarea MAGA.

Vechea ordine republicană este de domeniul trecutului, potrivit lui Field, care susține că „Mișcarea Trump” nu va dispărea. „Vechea gardă nu are nicio șansă reală să revină în forță – asta este clar.”

