Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite sunt marcate de cheltuieli electorale uriașe, donații de zeci și sute de milioane de dolari și mize politice care depășesc granițele Americii. Unul dintre principalele câștiguri urmărite de miliardarii care finanțează partidele este influența, explică avocatul român Daniel Vișoiu, care profesează în SUA. În același timp, conflictul din Iran și creșterea prețurilor la benzină au devenit teme importante pentru alegători, iar scrutinul va testa susținerea de care se bucură administrația Donald Trump.

Campania electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite se desfășoară pe fondul unor cheltuieli fără precedent, cu donații de zeci și sute de milioane de dolari pentru cele două mari partide. Sumele investite în publicitatea electorală se apropie de 12 miliarde de dolari, iar miza scrutinului depășește granițele SUA.

Unul dintre principalele câștiguri urmărite de miliardarii care finanțează partidele este influența asupra deciziilor politice, explică avocatul român Daniel Vișoiu, care profesează în Statele Unite.

„Pe scurt, influență. (...) Un miliardar care deja are bani să aibă acces. Influență”, a declarat acesta.

De ce donează miliardarii sute de milioane de dolari pentru campania electorală

Întrebat ce urmăresc oamenii de afaceri care donează sume considerabile pentru un partid sau altul, avocatul român a explicat că influența politică este unul dintre principalele motive.

Importanța Statelor Unite în politica internațională și rolul lor de lider global sporesc miza acestor investiții, în condițiile în care accesul la decidenții politici poate reprezenta un avantaj pentru marii finanțatori.

Conflictul din Iran, o temă controversată în rândul americanilor

Daniel Vișoiu a vorbit și despre reacțiile americanilor la implicarea administrației Donald Trump în conflictul din Iran. Potrivit avocatului, intervenția este controversată, iar oamenii cu care discută în Statele Unite nu sunt de acord cu această evoluție.

„Americanii întotdeauna s-au uitat mai mult la ei, adică acasă, nu la ce se întâmplă la nivel internațional. (...) Prietenii mei, colegii mei din State nu sunt deloc de acord cu ce se întâmplă”, a afirmat acesta.

Avocatul consideră că situația din Iran a devenit o problemă majoră pentru administrația americană, dar a contribuit și la mobilizarea alegătorilor.

„Nu sunt chiar așa de importante aceste alegeri sau, în mod normal, nu ar trebui să fie atât de importante, dar, de data aceasta, sunt foarte, foarte importante pentru americani”, a spus Vișoiu, referindu-se la scrutinul de la jumătatea mandatului.

Prețul benzinei, una dintre principalele preocupări ale alegătorilor americani

Dincolo de politica externă, costul vieții și creșterea prețurilor sunt printre principalele probleme care îi preocupă pe americani înainte de vot. Avocatul român a subliniat că prețul benzinei are un impact direct asupra vieții de zi cu zi în Statele Unite, unde automobilul ocupă un loc important în viața oamenilor.

„Pare un lucru banal, dar toți americanii, știți foarte bine, conduc peste tot. Mașina este sfântă. Este o mare problemă, fiindcă prețul benzinei a crescut așa de mult. (...) Când trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar, o simți”, a explicat el.

În opinia sa, nemulțumirile legate de costul vieții, alături de controversele privind conflictul din Iran, îi determină pe mai mulți americani să participe la vot.

Cum privesc românii din SUA alegerile de la jumătatea mandatului

Referindu-se la comunitatea românească din Statele Unite, Daniel Vișoiu a spus că atenția alegătorilor este îndreptată și către scrutinurile locale, în special către alegerile pentru funcția de guvernator al Floridei, stat în care este înregistrat pentru vot.

Potrivit acestuia, românii și ceilalți cunoscuți ai săi din Statele Unite urmăresc atât evoluțiile politice interne, cât și situația internațională, inclusiv ceea ce se întâmplă în România.

Avocatul a precizat că, din informațiile pe care le are, mulți dintre aceștia au votat deja prin corespondență sau s-au prezentat la urne.

Ce se joacă în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Scrutinul pentru Congresul american reprezintă un test important pentru administrația Donald Trump, deoarece rezultatul poate schimba raportul de forțe dintre republicani și democrați în cele două camere legislative.

În alegerile de la jumătatea mandatului sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senat.

Sistemul electoral american este conceput astfel încât să ofere un mecanism de control asupra puterii președintelui. Deși șeful statului ajunge adesea la Casa Albă beneficiind de sprijinul unei majorități în cel puțin una dintre camerele Congresului, alegerile de la jumătatea mandatului pot schimba această configurație.

Un Congres controlat de partidul de opoziție poate bloca sau întârzia proiecte legislative ale administrației prezidențiale, în special în plan intern, dar și inițiative care vizează politica externă.

În Senat, camera superioară a Congresului, șapte mandate sunt considerate decisive pentru stabilirea majorității. În actuala configurație politică, șase dintre acestea sunt deținute de republicani, care au în prezent 53 de locuri.

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Camera Reprezentanților, care va fi reînnoită integral, are 435 de membri titulari, aleși pentru mandate de câte doi ani, la care se adaugă delegați fără drept de vot. Pentru obținerea majorității sunt necesare cel puțin 218 mandate.

În această cameră există mai multe circumscripții electorale considerate decisive pentru stabilirea controlului politic asupra legislativului. Democrații pornesc cu un avantaj în ceea ce privește numărul circumscripțiilor considerate sigure, însă rezultatul final va depinde de votul din colegiile competitive.

Scrutinul va arăta, astfel, în ce măsură alegătorii americani susțin direcția politică a administrației Donald Trump și dacă republicanii vor reuși să își păstreze controlul asupra Congresului.

Editor : C.A.