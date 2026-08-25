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Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile împotriva Iranului se extind

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Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
China continuă să cumpere petrol iranian China nu vrea să fie atrasă într-un conflict între SUA și Iran Xi și Wang Yi intensifică diplomația în Orientul Mijlociu

China avertizează Statele Unite că va lua „toate măsurile necesare” pentru a-și apăra interesele dacă Washingtonul extinde sancțiunile secundare împotriva Iranului și include companii chineze pe lista neagră. Avertismentul vine cu doar o lună înaintea întâlnirii programate între Donald Trump și Xi Jinping, într-un moment sensibil pentru relațiile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii, anunță Financial Times.

Beijingul a avertizat Statele Unite că va riposta în cazul în care companiile chineze vor fi incluse într-o extindere semnificativă a sancțiunilor secundare impuse de administrația Donald Trump în legătură cu Iranul. Măsurile anunțate luni de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, au vizat companii cu sediul în Hong Kong și în China continentală, însă nu au mers până la includerea marilor instituții financiare chineze.

O extindere semnificativă a sancțiunilor americane asupra Chinei ar putea deteriora grav relațiile dintre cele două țări, mai ales că Beijingul cumpără aproximativ 90% din petrolul exportat de Iran.

Tensiunile apar cu doar o lună înaintea întâlnirii programate la Washington între președinții Donald Trump și Xi Jinping.

Summitul este considerat crucial pentru economia mondială, în condițiile în care cei doi lideri urmează să discute prelungirea armistițiului de un an din războiul comercial dintre SUA și China, convenit în octombrie și consolidat ulterior de vizita cordială a lui Trump la Beijing, în luna mai.

„China va lua toate măsurile necesare pentru a-și apăra cu fermitate drepturile și interesele”, a declarat marți un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, întrebat despre sancțiunile secundare americane împotriva Iranului.

„China și-a exprimat clar, în numeroase ocazii, opoziția fermă față de sancțiunile unilaterale ilicite care nu au niciun temei în dreptul internațional și nu sunt autorizate de Consiliul de Securitate al ONU”, a adăugat oficialul chinez.

Beijingul a transmis, de asemenea, că prioritatea ar trebui să fie reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu. „Sarcina urgentă este de a facilita dezamorsarea tensiunilor și revenirea la dialog și negocieri cât mai curând posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt.

China continuă să cumpere petrol iranian

În timp ce marile rafinării de stat din China respectă în mare măsură sancțiunile impuse asupra țițeiului iranian, Beijingul permite rafinăriilor private, cunoscute sub denumirea de „teapots”, să importe și să proceseze petrol provenit din Iran.

Statele Unite au impus sancțiuni asupra unora dintre aceste rafinării la începutul acestui an, însă China a ordonat companiilor naționale să nu respecte respectivele măsuri.

Beijingul și-a consolidat în ultimii ani propriul regim antisancțiuni, care include contramăsuri împotriva persoanelor și organizațiilor străine implicate în aplicarea unor restricții externe asupra companiilor și lanțurilor de aprovizionare chineze.

Orice încercare a SUA de a extinde agresiv regimul de sancțiuni secundare împotriva Iranului și de a-l aplica unor companii chineze ar putea provoca represalii din partea Beijingului.

China a demonstrat anul trecut că dispune de instrumente capabile să afecteze industria manufacturieră americană, inclusiv prin controlul asupra unor minerale critice esențiale pentru producția de înaltă tehnologie.

„Trebuie să așteptăm și să vedem dacă este vorba doar de un bluf sau dacă SUA se gândesc serios să impună sancțiuni secundare asupra Chinei”, a declarat Wang Dong, cercetător senior la Universitatea din Beijing.

„Dacă o vor face, atunci, desigur, China își va apăra cu fermitate interesul național. Am făcut deja acest lucru în prima rundă de anul trecut”, a adăugat el. Potrivit lui Wang, Washingtonul încearcă să „transpună responsabilitatea asupra altora și să dea vina pe China pentru propriul eșec”.

China nu vrea să fie atrasă într-un conflict între SUA și Iran

În același timp, unii experți chinezi consideră că Beijingul are un interes major în încercarea de a determina Statele Unite și Iranul să găsească o soluție negociată.

Zhu Feng, expert în relații internaționale la Universitatea din Nanjing, a afirmat că, în culise, China este profund interesată să încurajeze părțile implicate în conflict să revină la negocieri.

El a subliniat că restricțiile persistente asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, provocate de conflict, pun presiune asupra economiei globale.

„Din perspectiva Chinei, nu dorim să ne implicăm într-un conflict între SUA și Iran”, a spus Zhu. „Pe de altă parte, suntem, de asemenea, foarte conștienți că, dacă dilema Strâmtorii Hormuz va continua, aceasta va deveni și mai periculoasă pentru China.”

China este unul dintre cei mai mari consumatori de petrol din lume, iar o parte importantă a importurilor sale provine din Orientul Mijlociu. Principalele surse nu sunt însă Iranul, ci Arabia Saudită și Irakul.

Orice perturbare prelungită a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea avea, astfel, consecințe importante pentru economia chineză, dar și pentru prețurile globale ale energiei.

Xi și Wang Yi intensifică diplomația în Orientul Mijlociu

În ultimele zile, președintele chinez Xi Jinping s-a întâlnit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, în timp ce ministrul de externe Wang Yi a avut o întrevedere cu omologul său kuweitian.

În cadrul ambelor întâlniri au fost abordate probleme legate de Iran și de războiul din Gaza.

Beijingul încearcă astfel să-și consolideze rolul diplomatic în Orientul Mijlociu, evitând în același timp să fie atras direct în conflictul dintre Washington și Teheran.

„Așadar, mesajul Chinei către Teheran este foarte clar - sperăm că negocierile de pace vor continua”, a spus Zhu.

Avertismentul transmis de Beijing vine într-un moment delicat pentru relația cu Washingtonul. O extindere a sancțiunilor secundare asupra companiilor chineze ar putea transforma dosarul iranian într-o nouă sursă majoră de tensiuni între Trump și Xi, chiar înaintea unei întâlniri de care depind în mare măsură perspectivele relațiilor comerciale dintre SUA și China.

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Editor : C.A.

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