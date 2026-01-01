Live TV

Benjamin Netanyahu a participat la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump

Data publicării:
benjamin netanyahu si donald trump
Benjamin Netanyahu și Donald Trump. Foto: Profimedia

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse.

Liderul israelian, primit deja luni de preşedintele american la Palm Beach, apare alături de Donald Trump într-un videoclip publicat de influencerul conservator Michael Solakiewicz.

Biroul prim-ministrului israelian a informat că Netanyahu şi soţia sa au participat la eveniment la invitaţia lui Trump, scrie EFE. Netanyahu a fost singurul lider străin invitat la eveniment şi singurul care a participat la balul prezidenţial, potrivit biroului său.

În timpul discuţiilor lor de acum două zile înainte de Anul Nou despre armistiţiul din Gaza şi Orientul Mijlociu, Trump a sugerat în glumă că Netanyahu ar putea participa la petrecere, notează France Presse, citată de Agerpres.

În cursul săptămânii, Donald Trump a minimizat informaţiile care făceau referire la tensiunile cu premierul israelian în legătură cu a doua etapă a armistiţiului din Gaza, afirmând că Israelul şi-a „respectat” angajamentele şi că responsabilitatea revine mişcării islamiste palestiniene Hamas, care a declanşat războiul pe 7 octombrie 2023 cu atacul său pe teritoriul israelian.

Ultimele știri
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect
Consumul apei în localităţi din judeţul Prahova a fost interzis. Substanțe periculoase descoperite de DSP la analiza probelor
Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute
