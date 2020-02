Bernie Sanders câștigă alegerile primare democrate din statul New Hampshire. Joe Biden, doar pe locul cinci

Senatorul de stânga Bernie Sanders şi-a proclamat marţi victoria în alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, câştigând la limită în faţa candidatului plasat pe poziţia a doua, moderatul Pete Buttigieg, un fost primar, în timp ce ex-vicepreşedintele Joe Biden a suferit o înfrângere usturătoare în această cursă pentru desemnarea celui care va concura împotriva preşedintelui republican Donald Trump în scrutinul prezidenţial din noiembrie, relatează agențiile DPA şi AFP, citate de Agerpres.



„Victoria de aici este începutul sfârşitului pentru Donald Trump”, a declarat Sanders în faţa susţinătorilor săi, care strigau „Bernie îl bate pe Trump”.



„Indiferent cine va câştiga (în alegerile primare democrate - n.r.), şi sperăm că vom fi noi, ne vom uni şi îl vom învinge pe cel mai periculos preşedinte din istoria modernă a acestei ţări”, a mai spus Sanders, care a devenit noul favorit în cursa pentru obţinerea învestiturii Partidului Democrat.



După stabilirea rezultatelor în nouă din cele zece birouri de vot, Sanders a obţinut 26% din sufragii, urmat, la mică distanţă, de fostul primar Pete Buttigieg (24%) şi de senatoarea Amy Klobuchar (20%), conform numărătorilor efectuate de media americane.



Mult timp favorit, Joe Biden a obţinut un rezultat umilitor, plasându-se abia pe poziţia a cincea, cu doar 8% din sufragii.



În faţa sa se află şi senatoarea progresistă Elizabeth Warren (9%), care a înregistrat la rândul său un scor extrem de dezamăgitor.



Bernie Sanders, 78 de ani, şi Pete Buttigieg, 38 de ani, se prezentau drept favoriţi în aceste alegeri primare din New Hampshire după ce cu opt zile în urmă au dominat şi în Iowa.



Fostul primar din South Bend, un oraş cu o sută de mii de locuitori, a câştigat la limită în faţa senatorului de Vermont în Iowa.



Marţi seară, în New Hampshire, Pete Buttigieg s-a prezentat drept cel mai potrivit candidat pentru a învinge un preşedinte care, în 2016, a ştiut să seducă electoratul din regiunile rurale şi industriale din 'Midwest'.



„Mulţi dintre voi au decis că un primar din clasa de mijloc şi fost militar provenit din Midwest este cea mai bună alegere pentru a-l contracara pe acest preşedinte”, a spus Buttigieg, primul candidat homosexual atât de bine plasat în cursa pentru Casa Albă. El a fost însoţit pe scenă de soţul său, Chasten Buttigieg.



Triumfătoare, Amy Klobuchar, senatoare de Minnesota în vârstă de 59 de ani, a salutat la rândul său rezultatul pe care l-a obţinut.



Iowa şi New Hampshire nu distribuie decât un număr mic de delegaţi din cei 1.991 necesari pentru obţinerea învestiturii partidului în iulie.



Însă aceste două mici state reprezintă trambuline importante în drumul lung spre prezidenţiale.



Confruntaţi cu rezultate dezamăgitoare, Andrew Yang, un antreprenor de 45 de ani care şi-a făcut un renume cu propunerea sa de a introduce un venit universal, şi senatorul Michael Bennet au anunţat în cursul serii că se retrag.



Nouă candidaţi au rămas în cursă.



Victoria lui Sanders din New Hampshire, obţinută cu doar puţin peste un sfert din votanţii democraţi din acest mic stat, arată încă un Partid Democrat fragmentat.

