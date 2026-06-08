„Bibi, ai grijă, că s-ar putea să te trezești singur”. Cum a ajuns Trump la un pas de o nouă operațiune militară a SUA contra Iranului

Ultimele 24 de ore au scos în evidență riscul ca Statele Unite să fie din nou implicate în operațiuni militare de amploare în Orientul Mijlociu, în ciuda dorinței clare a președintelui Donald Trump de a se retrage. Luni, liderul american a reușit să îndepărteze Israelul și Iranul de la marginea prăpastiei, dar nu se știe pentru cât timp, notează Axios.

La 100 de zile de la izbucnirea conflictului, Trump încă nu a reușit să încheie un acord dificil de atins pentru a pune capăt războiului și a petrecut ultimele 24 de ore încercând cu disperare să evite reluarea acestuia la scară largă.

Liderul de la Casa Albă s-a trezit într-o dilemă. Pe de o parte, își dădea seama că ar fi aproape imposibil ca principalul său aliat, Benjamin Netanyahu, să nu riposteze la un atac cu rachete din partea Iranului. Pe de altă parte, îi era teamă că o ripostă ar putea duce la un război total.

Trump a declarat pentru Axios într-un interviu telefonic că l-a avertizat pe premierul israelian că, dacă va relua războiul cu Iranul, s-ar putea trezi luptând singur.

Escaladarea a început duminică dimineață, când Israelul a lovit o țintă a grupării Hezbollah în Beirut. O sursă israeliană a declarat că Forțele de Apărare ale Israelului au informat CENTCOM înainte de atacul de la Beirut, dar nu și Casa Albă. Un oficial american a afirmat că Trump — care a pus frână unui atac israelian similar planificat în timpul unei convorbiri tensionate cu câteva zile înainte — era nemulțumit de acest atac.

Iranul a lansat apoi rachete către Israel, așa cum promisese că va face în cazul în care Israelul ar fi atacat capitala libaneză. Unii membri ai Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) consideraseră că era vorba de o amenințare fără fundament. De atunci, lucrurile au luat rapid o turnură gravă.

Trump l-a sunat pe Netanyahu duminică seara și i-a cerut să nu riposteze, a declarat un oficial american. Cel de-al 47-lea președinte american a susținut că fie va ajunge la un acord cu Iranul în câteva zile, ceea ce ar face atacurile inutile, fie nu va reuși — caz în care ar putea ordona atacuri asupra Iranului, a declarat o sursă israeliană care a fost informată cu privire la convorbire.

Doi oficiali americani și o a treia sursă israeliană au declarat că discuția telefonică a fost mult mai calmă decât cea de acum câteva zile, când Trump l-a numit pe Netanyahu „al naibii de nebun”. Un oficial american a descris convorbirea ca fiind „politicoasă”, în timp ce un al doilea oficial american a menționat că „nimeni nu a țipat”.

Sursa israeliană a afirmat că Netanyahu a susținut că lipsa unei reacții la atacul iranian ar fi în detrimentul Israelului, al Statelor Unite și al acordului pe care Trump încerca să îl negocieze. Argumentul său era că lipsa de reacție ar transmite mesajul că Iranul deține inițiativa și poate descuraja Statele Unite și Israelul să întreprindă acțiuni militare.

Convorbirea s-a încheiat fără ca premierul israelian să ia o decizie clară. Unii oficiali americani care au participat la convorbire au considerat că președintele SUA a reușit să câștige mai mult timp. Pe de altă parte, Netanyahu a considerat că, deși Trump se opunea loviturilor de represalii, „nu era un «Nu» categoric”, a declarat sursa israeliană.

„Nu se poate ca Bibi să fi interpretat ceea ce i-a spus președintele ca pe un acord. I s-a spus în mod expres că președintele nu susține acest lucru, dar el face ce face”, a declarat un oficial american.

După ce s-a întâlnit cu șeful său de securitate și cu comandanții Forțelor de Apărare Israeliene, Netanyahu a informat Casa Albă că a decis să dea curs atacurilor.

Trump a afirmat în interviu că Israelul „ne-a anunțat foarte târziu” despre atacurile de duminică. „Acestea erau deja pe cale să aibă loc. Dar, în cele din urmă, am reușit să limitez [atacul israelian]”, a spus el.

Un oficial israelian a confirmat că Netanyahu și alți oficiali israelieni au purtat duminică seara discuții cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a ajunge la un acord cu privire la țintele care urmau să fie atacate. Israelul a lovit o componentă esențială a celei mai mari instalații petrochimice din Iran, precum și alte ținte din Teheran. Acest lucru a determinat Iranul să lanseze un nou val de rachete, de data aceasta în direcția Tel Avivului.

Luni dimineață au avut loc încă două runde de atacuri și contraatacuri, aducând situația la un pas de un război total. Deși armata americană nu a participat la atacurile israeliene, aceasta a ajutat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să intercepteze rachetele iraniene care se îndreptau spre teritoriul lor, au declarat doi oficiali americani din domeniul apărării.

Trump a declarat pentru Axios că a primit telefoane din cinci țări diferite din regiune, prin care i s-a cerut să-l convingă pe Netanyahu să se oprească.

„Aceste țări erau foarte îngrijorate. Le place foarte mult acordul pe care l-am negociat”, a declarat liderul american.

Trump a mai afirmat că administrația sa a primit luni dimineață mesaje din partea iranienilor în care aceștia își exprimau disponibilitatea de a înceta focul dacă Israelul ar face la fel: „Ne-au sunat și ne-au spus că nu vor mai lansa atacuri și ne-au rugat să transmitem Israelului să nu mai lanseze atacuri”.

Israelul se pregătea pentru cel mai amplu val de atacuri asupra Iranului de la luna aprilie, urmând ca luni să fie lovite zeci de ținte strategice, potrivit a doi oficiali israelieni. Trump l-a sunat pe Netanyahu și i-a cerut să oprească atacurile.

„I-am spus: «Bibi, ai grijă, altfel o să rămâi singur foarte curând»”, a declarat Trump pentru Axios.

O sursă israeliană a declarat că au existat neînțelegeri în timpul convorbirii telefonice, dar aceasta s-a încheiat cu acceptul lui Netanyahu de a se retrage în cazul în care iranienii nu ar fi atacat. După convorbire, Netanyahu le-a cerut comandanților săi militari de rang înalt să anuleze atacurile.

În timpul interviului, Trump a afirmat încă o dată că Iranul dorește un acord și că acesta ar putea fi semnat în curând — o afirmație pe care a repetat-o de nenumărate ori pe parcursul celor două luni de încetare a focului.

„Acest acord va împiedica Iranul să obțină o armă nucleară și va pune capăt procesului de îmbogățire a uraniului. Este un acord extraordinar. Obținem tot ce ne-am dorit”, a afirmat liderul SUA.

Președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a declarat că recentele afirmații ale lui Trump cu privire la proiectul de memorandum de înțelegere contrazic ceea ce fusese convenit, adăugând: „Nu avem încredere în partea cealaltă”. Ghalibaf a mai afirmat că Iranul a reușit să stabilească noi reguli de bază în Liban prin presiuni diplomatice și militare. El a spus că obiectivul Iranului era să pună capăt războiului, nu să normalizeze relațiile cu Statele Unite.

Surse americane și israeliene afirmă că evenimentele din ultimele 24 de ore constituie o dovadă suplimentară a faptului că interesele strategice ale Statelor Unite și ale Israelului — precum și interesele politice ale lui Trump și Netanyahu — se îndepărtează tot mai mult pe zi ce trece.

„Bibi are nevoie ca războiul să continue pentru a-și menține influența politică în Israel, iar Trump are nevoie ca războiul să se încheie pentru a-și menține influența politică în SUA”, a declarat un oficial american.

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Editor : A.M.G.