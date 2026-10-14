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„Bibi, pregătește-te”. Trump și Netanyahu au discutat despre posibile atacuri asupra Iranului înainte de alegerile din cele două țări

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Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images
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Președintele SUA, Donald Trump, și prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, au discutat despre posibilitatea lansării unor noi atacuri împotriva Iranului înainte de alegerile din ambele țări, au declarat surse bine informate pentru Axios.

Potrivit acestora, Netanyahu i-a prezentat șefului Casei Albe informații provenite de la serviciile secrete israeliene, conform cărora Iranul ia măsuri pentru reluarea programului său nuclear. „Se pare că Bibi vrea să acționeze din nou. A discutat de câteva ori despre acest lucru cu președintele, iar acesta i-a răspuns: «Ei bine, Bibi, pregătește-te». Dar nu există promisiuni concrete”, a declarat pentru publicație un oficial american.

Postul de televiziune israelian N12 a relatat, de asemenea, că Trump și Netanyahu au purtat mai multe convorbiri telefonice în ultimele două săptămâni, în cadrul cărora premierul israelian a vorbit despre necesitatea unor noi lovituri comune împotriva Iranului. Cu toate acestea, potrivit surselor canalului, președintele SUA nu a dat încă un răspuns definitiv, deoarece majoritatea consilierilor săi susțin continuarea presiunii economice asupra Teheranului.

Alegerile parlamentare din Israel sunt programate pentru 27 octombrie, iar alegerile intermediare pentru Congresul SUA — pentru 3 noiembrie. În același context, șeful Statului Major General al Armatei Israeliene (Tsahal), Eyal Zamir, a menționat într-o discuție cu colegii americani că reluarea războiului și atacurile cu rachete de răspuns ale Iranului ar putea duce la amânarea alegerilor din Israel. Potrivit unei surse Axios, Netanyahu este convins că puterea sa constă în „a fi prim-ministru în timp de război”.

Pe 11 octombrie, Trump a calificat Iranul drept „o țară foarte răuvoitoare” și a afirmat încă o dată că este inacceptabil ca acesta să dețină arme nucleare. Cu câteva zile înainte, șeful Casei Albe a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că SUA nu vor lansa atacuri asupra Iranului până la alegerile intermediare din 3 noiembrie, cu condiția ca livrările de petrol prin Strâmtoarea Ormuz să continue. Anterior, președintele SUA a afirmat că distrugerea Iranului va permite instaurarea păcii în întreaga lume și a lăsat deschisă posibilitatea reluării atacurilor asupra țării după alegerile din noiembrie.

În iunie, SUA și Iranul au semnat un memorandum privind încetarea ostilităților, ridicarea blocadei maritime și restabilirea navigației prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, în iulie, părțile au reluat schimbul de lovituri, după care armata americană a reinstaurat blocada maritimă asupra Iranului.

Editor : A.R.

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