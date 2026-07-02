Biblii, parfumuri, criptomonede și procese: Cum a făcut Donald Trump bani în primul an după revenirea la Casa Albă

Raportul financiar anual al președintelui american Donald Trump, publicat de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, oferă o imagine detaliată asupra veniturilor și investițiilor sale din 2025. Documentul, care se întinde pe 927 de pagini, arată că Trump a câștigat bani din produse care îi poartă numele, tranzacții financiare, apariții în industria divertismentului și procese intentate unor companii media.

Declarația financiară a lui Donald Trump pentru 2025 are 927 de pagini, fiind de departe una dintre cele mai ample depuse de un președinte american. Spre comparație, raportul vicepreședintelui JD Vance are doar 17 pagini, iar cel depus de Joe Biden pentru 2024 a avut 11 pagini, relatează BBC.

Documentele arată că președintele american a obținut venituri consistente din produsele care îi poartă numele. Cartea-album „Save America” a generat aproximativ 1,8 milioane de dolari, în timp ce Biblia promovată sub marca Trump a adus peste 208.000 de dolari.

Pantofii sport și parfumurile comercializate sub brandul Trump au generat aproximativ 67.000 de dolari, iar fanii MAGA au contribuit cu încă aproximativ 36.000 de dolari la veniturile lui Trump prin achiziționarea chitarei în ediție limitată „American Eagle”.

Venituri importante și pentru Melania Trump

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a câștigat 10,7 milioane de dolari din documentarul care îi poartă numele și care a fost produs de Amazon. Ea a fost creditată atât ca producător al filmului, cât și ca personaj principal.

Amazon a cheltuit 40 de milioane de dolari pentru realizarea documentarului, care a urmărit-o pe Melania Trump în perioada premergătoare celei de-a doua învestiri a soțului său. Potrivit datelor din 2025, filmul a generat încasări de aproximativ 7 milioane de dolari la box office.

Melania Trump a mai câștigat 6 milioane de dolari din vânzarea de NFT-uri (tokenuri nefungibile, un tip de activ digital bazat pe tehnologia blockchain) și 520.000 de dolari din vânzările cărții sale, intitulată tot „Melania”.

Peste 21.000 de tranzacții bursiere

Declarația financiară relevă și o activitate intensă pe piețele financiare. Pe lângă afacerile legate de criptomonede, care au generat venituri de peste un miliard de dolari, documentul menționează 21.285 de tranzacții cu acțiuni realizate în cursul anului 2025.

Printre companiile în care au fost făcute investiții se numără și Nvidia, producătorul de cipuri considerat unul dintre principalii beneficiari ai dezvoltării inteligenței artificiale.

Nvidia, care în octombrie anul trecut a devenit prima companie listată la bursă evaluată la 5.000 de miliarde de dolari, se află de mult timp în centrul disputelor dintre SUA și China privind comerțul și securitatea națională.

Vara trecută, Nvidia a convenit cu Casa Albă să investească miliarde de dolari în producția de cipuri pe teritoriul SUA, ceea ce a dus la creșterea semnificativă a valorii acțiunilor sale.

Ulterior, administrația Trump a anunțat că Nvidia a acceptat să plătească guvernului american 15% din veniturile generate de vânzarea unuia dintre cipurile sale de inteligență artificială în China. Mai târziu, investitori care acționau în numele lui Trump au cumpărat acțiuni Nvidia în valoare de între 5 și 25 de milioane de dolari.

Miercuri, Trump a insistat că investițiile sale sunt gestionate independent. „Nu mă implic în finanțele mele personale, avem fonduri care îmi administrează banii. Am făcut mulți bani înainte să devin președinte, iar ei îmi investesc banii și nu discut cu ei”, a spus liderul de la Casa Albă.

Bani de la Hollywood și din procese cu giganți media

Donald Trump continuă să primească venituri și din activitatea sa din industria divertismentului. Potrivit raportului, el încasează două pensii sindicale din partea SAG-AFTRA, organizația care reprezintă actorii din film și televiziune din SUA. În 2025, acestea i-au adus în total 86.532 de dolari.

Trump a apărut în filme precum „Home Alone 2: Lost in New York”, unde Kevin McCallister, personajul interpretat de Macaulay Culkin, îl întâlnește pe omul de afaceri în holul celebrului Hotel Plaza.

Printre aparițiile sale televizate se numără rolul de gazdă al versiunii americane a emisiunii „The Apprentice” și un cameo în serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”.

El beneficiază de două pensii sindicale deoarece acestea au fost constituite înainte de fuziunea dintre sindicatul actorilor de film SAG și cel al actorilor de televiziune AFTRA, în 2012. Trump a părăsit sindicatul în 2021, după ce organizația a deschis o investigație privind rolul său în evenimentele de la Capitoliu. Se anticipa chiar excluderea sa din organizație, însă pensiile nu au fost afectate.

Un alt capitol important al veniturilor sale îl reprezintă procesele intentate companiilor media. Documentele arată că Trump a obținut în total 86,5 milioane de dolari din astfel de litigii.

Cea mai mare sumă, 24,5 milioane de dolari, a provenit de la Meta, compania care deține Facebook și Instagram, în urma unui acord privind suspendarea conturilor sale după evenimentele din 6 ianuarie 2021.

De asemenea, Paramount și ABC News au plătit câte 16 milioane de dolari pentru închiderea unor litigii, iar YouTube a achitat 24,5 milioane de dolari în cadrul unei înțelegeri similare.

Raportul mai menționează și o plată de 8 milioane de dolari din partea lui Jack Dorsey, cofondatorul Twitter, după suspendarea contului lui Trump de pe platformă în urma atacului asupra Capitoliului.

Potrivit documentelor, o parte dintre fondurile rezultate din aceste procese vor fi direcționate către biblioteca prezidențială Donald Trump și către alte entități caritabile sau administrative menționate în raport.

Editor : M.I.