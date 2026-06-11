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Bill Gates regretă relaţia cu Jeffrey Epstein și spune că ar fi fost șantajat de el. „Nu a avut succes”

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Congress Epstein Gates
Bill Gates, audiat în Congresul SUA pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia
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De câte ori s-au întâlnit „Nu am făcut niciodată rău nimănui” „Ştia ce se întâmplă?” Dosar mamut

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat miercuri în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor din SUA că regretă profund relaţia pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein şi a recunoscut că întâlnirile cu infractorul sexual condamnat au reprezentat „o gravă eroare de judecată”. El a ținut să precizeze că nu a fost pe insula lui Epstein și că „nu a făcut rău niciodată nimănui”.

Bill Gates a depus mărturie cu uşile închise în faţa Comisiei pentru Supraveghere şi Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanţilor, devenind una dintre cele mai importante personalităţi audiate în cadrul investigaţiilor privind reţeaua de contacte şi influenţă construită de Epstein, potrivit CNBC, preluată de News.ro.

În declaraţia sa introductivă, publicată înaintea audierii, miliardarul a afirmat că s-a întâlnit pentru prima dată cu Epstein în 2011, la trei ani după ce acesta pledase vinovat pentru solicitarea unei minore în scopul prostituţiei.

Gates a susţinut că scopul întâlnirilor era atragerea de finanţări pentru activităţile filantropice ale Fundaţiei Gates în domeniul sănătăţii globale.

„Nu ar fi trebuit niciodată să mă întâlnesc cu Epstein. Pe baza a ceea ce ştiu acum, înţeleg că nici măcar dacă ar fi adus donatorii pe care îi promitea, asocierea cu el nu ar fi fost justificată”, a declarat Gates.

El a precizat că nu a fost martor la activităţi ilegale şi că nu a avut niciun indiciu privind presupuse infracţiuni în desfăşurare.

„Nu am mers niciodată pe insula lui, la ferma lui sau la locuinţa lui din Florida. Nu am victimizat pe nimeni”, a afirmat fondatorul Microsoft.

De câte ori s-au întâlnit

Potrivit lui Gates, între 2011 şi 2012 au avut loc cinci întâlniri, iar în 2013 şi 2014 discuţiile s-au concentrat asupra unor posibile mecanisme de finanţare filantropică şi a unor persoane despre care Epstein susţinea că ar putea face donaţii importante pentru proiectele fundaţiei.

Totuşi, Gates a spus că niciun astfel de proiect nu s-a concretizat şi că în 2014 a întrerupt definitiv contactul cu Epstein, după ce a concluzionat că promisiunile acestuia privind atragerea de fonduri nu aveau fundament.

Miliardarul a mai dezvăluit că ulterior Epstein a încercat să folosească informaţii despre infidelităţile sale din timpul căsătoriei cu Melinda Gates pentru a-l determina să reia relaţia.

„Epstein a încercat să utilizeze informaţii despre viaţa mea personală pentru a mă presa să reiau contactul cu el. Nu a avut succes, însă acest lucru arată modul în care încerca să îşi promoveze propriile interese”, a spus Gates.

El a recunoscut că asocierea cu Epstein a afectat reputaţia Fundaţiei Gates, una dintre cele mai mari organizaţii filantropice din lume, cu active estimate la peste 70 de miliarde de dolari.

„În activitatea mea, reputaţia este baza parteneriatelor care salvează vieţi. Întâlnirile cu Epstein au fost o gravă eroare de judecată şi au pus în pericol această muncă”, a declarat Gates.

„Nu am făcut niciodată rău nimănui”

Bill Gates a negat orice implicare în infracţiunile lui Jeffrey Epstein.

„Vreau să spun foarte clar: nu am fost niciodată martor şi nu am avut niciun indiciu că Epstein se angaja în vreo activitate infracţională în desfăşurare”, a declarat cofondatorul Microsoft în faţa parlamentarilor, publicate pe site-ul său GatesNotes.

„Nu am făcut rău nimănui”, a asigurat miliardarul în vârstă de 70 de ani, care a afirmat că, deşi Jeffrey Epstein a încercat să „cultive o relaţie personală” cu el, acest lucru nu l-a interesat niciodată.

După mai mult de cinci ore de audiere, Bill Gates a părăsit Capitoliul din Washington fără să facă declaraţii presei.

Mai devreme, la sosire, el spusese că „speră ca mărturia sa să ajute la eforturile importante ale acestei comisii de a face dreptate victimelor” lui Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare, în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

La momentul decesului său, fostul om de afaceri american era acuzat, printre altele, că a adus minore pe insula pe care o deţinea în Caraibe, în scopul traficului sexual.

„Ştia ce se întâmplă?”

Preşedintele comisiei de anchetă, deputatul republican James Comer, a explicat înaintea audierii că membrii comisiei doreau să afle mai multe despre relaţia lui Gates cu infractorul sexual şi complicea sa, Ghislaine Maxwell, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în Statele Unite.

„Ce a văzut? Ştia ce se întâmplă? A fost implicat în toate acestea?”, a rezumat deputatul în faţa presei, subliniind totodată că „nimeni nu îl acuză pe Bill Gates de vreo faptă reprobabilă”.

La sfârşitul lunii februarie, Bill Gates a declarat, potrivit Wall Street Journal, că legăturile sale cu Jeffrey Epstein au fost o „greşeală imensă”, recunoscând în faţa membrilor fundaţiei sale că a avut relaţii extraconjugale cu două femei ruse, dar negând orice implicare în faptele fostului om de afaceri.

Un draft de e-mail al lui Jeffrey Epstein, publicat de Ministerul Justiţiei american în cadrul volumului de documente provenite din dosarul cu acelaşi nume, face referire la relaţiile extraconjugale ale lui Bill Gates.

În acest mesaj, care nu pare să fi fost trimis, Jeffrey Epstein se laudă, în special, că l-a ajutat pe „Bill” să-şi procure medicamente pentru a „remedia consecinţele relaţiilor sexuale cu fete ruse”.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă. Dar aceste documente arată cel puţin legături între infractorul sexual sau anturajul său şi anumite personalităţi care au minimizat adesea, sau chiar au negat, existenţa acestora.

Dosar mamut

Mai multe personalităţi politice americane au depus deja mărturie în faţa comisiei parlamentare de anchetă, printre care Bill Clinton. Fostul preşedinte democrat a asigurat atunci că nu avea „nicio idee despre infracţiunile” sexuale ale fostului său prieten.

Controversa legată de publicarea documentelor din dosarul Epstein îl urmăreşte pe Donald Trump încă de la începutul celui de-al doilea mandat al său. Anul trecut, republicanul le-a cerut susţinătorilor săi să treacă la altceva, chiar în timp ce deveneau tot mai insistente cererile de transparenţă.

Departamentul Justiţiei susţine că a publicat toate documentele pe care era obligat din punct de vedere legal să le facă publice.

Audierile fac parte din investigaţiile intensificate după publicarea, la sfârşitul anului 2025, a milioane de pagini de documente privind anchetele Departamentului de Justiţie şi ale Congresului referitoare la Jeffrey Epstein.

Epstein, care a întreţinut relaţii cu numeroase personalităţi politice şi din mediul de afaceri, s-a sinucis în august 2019 într-o închisoare din New York, la câteva săptămâni după arestarea sa pentru trafic sexual de minore. El fusese condamnat anterior în Florida, în 2008, pentru infracţiuni legate de exploatarea sexuală a unei minore.

Editor : B.P.

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