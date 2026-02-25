Live TV

Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” în legătură cu dosarele Epstein, anunță fundația miliardarului

Bill Gates
Bill Gates: Foto: Profimedia Images

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” privind legătura cu celebrul finanțist și infractor sexual Jeffrey Epstein, în cadrul unei întâlniri cu angajații Fundației Gates, a declarat un purtător de cuvânt al grupului filantropic, într-o declarație scrisă pentru Reuters. Comentariile purtătorului de cuvânt au venit drept răspuns la un articol publicat în Wall Street Journal, potrivit căruia Gates le-a cerut scuze angajaților după ce numele său a apărut în dosarul Epstein.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) indică faptul că Gates și Epstein s-au întâlnit în repetate rânduri după ce finanțistul american a ispășit pedeapsa cu închisoarea, pentru a discuta despre extinderea eforturilor filantropice ale fondatorului Microsoft.

Potrivit raportului, Gates le-a declarat angajaților că a fost o greșeală imensă aceea de a petrece timp cu Epstein și a aduce directorii Fundației Gates la întâlniri cu infractorul sexual.

„Îmi cer scuze celorlalți oameni care au fost implicați în această situație din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a declarat el, potrivit Wall Street Journal.

Publicația a adăugat că Gates a recunoscut, de asemenea, că a avut două aventuri cu femei din Rusia, pe care Epstein le-a descoperit ulterior, dar că acestea nu au avut legătură cu victimele lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, le-a spus Gates angajaților, potrivit raportului.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție includ și fotografii ale fondatorului Microsoft pozând alături de femei ale căror fețe sunt ascunse.

Gates a declarat anterior că relația cu Epstein se limita la discuții legate de filantropie și a spus că a fost o greșeală să se întâlnească cu el.
Potrivit ziarului, fondatorul Microsoft a declarat personalului fundației sale că imaginile erau fotografii pe care Epstein i-a cerut să le facă alături de asistenții finanțistului după întâlnirile celor doi.

„Pentru a fi clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui”, a adăugat Bill Gates, potrivit raportului.

La începutul acestei luni, Fundația Gates a declarat că nu a efectuat nicio plată financiară către Jeffrey Epstein și că nu l-a angajat niciodată.

Miliardarul s-a retras, de asemenea, din summitul AI Impact din India cu câteva ore înainte de discursul său programat săptămâna trecută.

Fundația Gates, prezidată de Bill Gates și înființată de acesta și de soția sa în 2000, este unul dintre cei mai mari finanțatori ai inițiativelor globale în domeniul sănătății.

Editor : C.A.

Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
