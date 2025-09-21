Incendiile din California amenință unii dintre cei mai vechi și mai impunători arbori ai planetei. Declanșat de trăsnete, focarul a cuprins mai multe exemplare de sequoia. Echipaje extinse de pompieri au fost trimise să stingă focul, care a mistuit coroanele arborilor. Autoritățile locale încearcă din răsputeri să limiteze proporțiile dezastrului.

O minune a naturii, în pericol

Dincolo de orice, incendiile din California amenință un simbol. „E ceva spiritual, cultural, este moștenirea noastră”, spun localnicii, deznădăjduiți să vadă cum uriașii pădurii sunt pârjoliți de flăcări.

Cu o vechime de cel puțin 2.000 de ani, sequoia este unul dintre arborii maiestuoși ai planetei, cu un rol, în cadrul ecosistemului, pe măsura mărimii lor impresionante.

„Sunt arbori foarte importanți, dar extrem de vulnerabili. Sequoia de coastă și sequoia gigant sunt cele două păduri care stochează mai mult carbon decât oricare altă pădure din lume”, explică Alaina Kuhlman, activistă de mediu.

Pompierii, alpiniști de nevoie

Incendiile izbucnite în California le amenință, însă, existența. Dar importanța acestor arbori îi face pe oameni să facă orice pentru a-i salva de la distrugere. În operațiuni sunt folosiți inclusiv pompieri lansați din avioane în mijlocul incendiilor. Ei sunt dotaţi cu echipamente speciale pentru alpinism, pentru a ajunge la înălțimi amețitoare.

„Tăciuni aprinși au ajuns în coroanele unora dintre arborii sequoia”, afirmă pădurarul Olivia Roe.

În unele zone au fost instalate sisteme de stropire, pentru a menţine umedă zona din jurul arborilor, în timp ce unele trunchiuri au fost învelite în folie rezistentă la foc.

Arborii sequoia gigant cresc în lanţul muntos Sierra Nevada. Trăiesc până la 3.400 de ani şi ajung la o înălţime de peste 80 de metri.

