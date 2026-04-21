Blocada din Strâmtoarea Ormuz: cum încearcă SUA să lovească economia Iranului și ce riscuri globale ar putea să apară

Statele Unite au început să controleze traficul naval către porturile iraniene, într-o mișcare menită să reducă drastic veniturile Teheranului din petrol și taxe maritime. Blocada navală, decisă după eșecul negocierilor și pe fondul unui armistițiu fragil, ridică temeri privind o escaladare militară regională și o posibilă creștere a prețurilor la petrol și gaze la nivel global, arată BBC într-o analiză.

Statele Unite au interceptat și confiscat o navă de marfă sub pavilion iranian, după ce administrația Trump a instituit, la începutul acestei luni, un blocaj naval asupra traficului maritim care intră și iese din porturile iraniene. Duminică, Trump a declarat că Marina SUA a interceptat nava, numită Touska, în Golful Oman.

La începutul acestei luni, forțele americane au anunțat că vor intercepta sau vor întoarce navele care călătoresc spre sau dinspre coasta Iranului.

Washingtonul a declarat că navele care vin sau pleacă din alte părți vor avea voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială în largul coastei Iranului, pe care Teheranul a închis-o efectiv ca răspuns la atacurile americano-israeliene.

SUA își utilizează flota de nave militare pentru a controla accesul la porturile iraniene și, la rândul său, pentru a restricționa capacitatea Teheranului de a profita de exporturile de petrol, în încercarea de a exercita presiune asupra țării.

Blocada survine după ce negociatorii ambelor părți nu au reușit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, care a început pe 28 februarie, dar care se află în prezent într-o perioadă de încetare a focului de două săptămâni.

De ce a decis Trump să blocheze porturile iraniene?

Trump speră să exercite presiune asupra Iranului vizând două motoare economice: taxele uriașe pe care le impunea navelor pentru a trece prin Strâmtoarea Ormuz și veniturile sale din petrol.

Președintele SUA a declarat pentru Fox News că „nu vom permite Iranului să câștige bani vânzând petrol celor pe care îi place și nu celor pe care nu îi place”, afirmând că obiectivul este, dimpotrivă, să permită trecerea „totului sau a nimicului” prin acest canal crucial de transport maritim.

Iranul a răspuns calificând blocada drept „piraterie” și amenințând cu represalii împotriva porturilor din statele din Golf.

Analiștii politici au afirmat pentru BBC că blocada prezintă două riscuri principale:

Creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale

Eșuarea armistițiului și izbucnirea unui război pe scară largă între SUA și Iran, care ar afecta și locuri precum Dubai, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită

Ce este o blocadă navală?

Manualul comandantului Marinei SUA privind dreptul operațiunilor navale din 2022 definește o blocadă ca fiind o „operațiune beligerantă menită să împiedice navele și/sau aeronavele tuturor statelor, inamice și neutre, să intre sau să iasă din porturi, aerodromuri sau zone de coastă specificate, care aparțin, sunt ocupate sau se află sub controlul unui stat inamic”.

Agenția maritimă a ONU, Organizația Maritimă Internațională, a declarat că nicio țară nu are dreptul legal de a bloca transportul maritim în strâmtorile utilizate pentru tranzitul internațional.

„Înțeleg că acolo are loc un conflict, dar încă nu există o bază legală în dreptul internațional pentru a lua măsuri de blocare a vreunei strâmtori utilizate pentru navigația internațională”, a declarat secretarul general Arsenio Dominguez pentru BBC.

Donald Rothwell, profesor de drept internațional la Universitatea Națională Australiană, a afirmat că, în conformitate cu dreptul internațional, SUA, Israelul și Iranul ar fi considerate „beligerante”, și nu „neutre”.

„Aceasta înseamnă că SUA, în calitate de beligerantă, poate impune în mod legitim un blocaj în temeiul dreptului internațional – mai precis, al dreptului războiului naval”, a scris el.

Unde se află blocada?

Locațiile exacte ale navelor marinei americane aflate în misiune nu sunt făcute publice. Acest lucru face dificilă stabilirea cu exactitate a locului în care SUA vor încerca să intercepteze navele.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca armata americană să-și poziționeze navele de război în apropierea coastelor Iranului, din cauza riscului de atacuri cu rachete și drone.

În schimb, blocada se va concentra probabil în zona Golfului Oman, un punct de tranzit cheie pentru o mare parte din petrolul mondial, inclusiv pentru exporturile iraniene. Forțele americane vor folosi probabil informații obținute prin sateliți și surse comerciale pentru a monitoriza navele care părăsesc porturile iraniene și vor aștepta ca acestea să navigheze în largul Oceanului Indian înainte de a le intercepta.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că peste 12 nave de război și peste 100 de avioane de vânătoare și de supraveghere sunt implicate în blocadă.

Imaginile din satelit din 11 aprilie, analizate de BBC, arată portavionul USS Abraham Lincoln poziționat la marginea estică a Golfului Oman, la aproximativ 200 km sud de coasta iraniană. Aceasta este cea mai apropiată poziție de Golful Oman pe care BBC a observat-o pentru nava de război cu propulsie nucleară de la începutul războiului.

Alte două nave de război din apropiere, vizibile în imagini, au dimensiuni și forme similare cu distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA.

Cum va fi aplicată blocada?

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că s-a apropiat de nava „Touska” cu ajutorul unui elicopter, precizând că, ulterior, pușcașii marini au coborât în rapel - adică s-au lăsat în jos pe frânghie - pe navă.

Trump a scris mai devreme pe rețelele sociale că „nava noastră de război i-a oprit din drum, făcând o gaură în sala mașinilor”.

Centcom a declarat anterior că va permite trecerea transporturilor umanitare, inclusiv alimente, provizii medicale și alte bunuri esențiale, sub rezerva inspecției.

Forțele armate au folosit anterior elicoptere pentru a coborî în rapel pe petrolierele acuzate că operează ilegal în Caraibe, dar armata SUA a oferit detalii limitate cu privire la modul în care vor fi desfășurate operațiunile în Golful Persic.

Trump a mai spus că SUA vor începe, de asemenea, să distrugă minele pe care acuză Iranul că le-a amplasat în strâmtoare.

Președintele SUA a adăugat că „la un moment dat” se va ajunge la un acord privind libera trecere.

La începutul lunii aprilie, Centcom a afirmat că șase nave comerciale au fost rugate să se întoarcă și să reintre într-un port iranian din Golful Oman.

Datele de urmărire a navelor analizate de BBC sugerează că două nave legate de Iran care au traversat Strâmtoarea Ormuz și-au schimbat direcția și par să se îndrepte înapoi. Este posibil ca aceste nave să fi transmis rapoarte false privind poziția lor - o practică cunoscută sub numele de „spoofing” – pentru a-și ascunde locația.

Cum vor fi afectate Iranul și alte țări de blocadă?

După ce SUA au anunțat că liderii Israelului și ai Libanului au convenit asupra unui armistițiu de 10 zile, ministrul de Externe al Iranului a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.

La scurt timp, Trump a afirmat că blocada navală americană asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord. De atunci, Iranul a anunțat că strâmtoarea este din nou închisă.

Închiderea efectivă a strâmtorii, prin care trece o cincime din transporturile mondiale de energie, a determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

Însă Iranul a continuat să-și exporte propriul petrol - și, astfel, a profitat de prețurile ridicate. Luna martie a fost a cincea lună ca volum al exporturilor de petrol din Iran în ultimul an și jumătate. Blocada ar putea avea, de asemenea, consecințe majore pentru clienții irani de petrol.

În 2022, aproximativ 82% din țițeiul și alte combustibili fosili care au părăsit Strâmtoarea Ormuz erau destinați țărilor asiatice, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA).

Se estimează că doar China cumpără aproximativ 90% din petrolul exportat de Iran. La începutul acestei luni, ministerul său de externe a calificat blocada SUA drept „periculoasă” și „iresponsabilă”.

Citește și:

Forţele navale ale Germaniei iau în calcul un posibil rol în Strâmtoarea Ormuz, anunță Boris Pistorius

Analiștii spun că blocada ar putea fi menită să forțeze Beijingul să devină mai activ în negocierile de pace.

O blocadă prelungită ar putea afecta și mai mult economia globală, determinând creșterea prețurilor la benzină și alimente, precum și limitând accesul la materiale esențiale precum aluminiul, heliul și materiile prime pentru îngrășăminte.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat marți că economia mondială riscă să intre în recesiune dacă războiul va continua și prețurile ridicate la energie vor persista.

Fondul a mai afirmat că șocul energetic provocat de război va afecta cel mai grav Marea Britanie dintre economiile avansate ale lumii.

Și civilii din Iran ar putea fi afectați, țara fiind dependentă de importurile de cereale și grâu, ceea ce ar putea genera probleme de securitate alimentară.

Câte nave traversează de obicei Strâmtoarea Ormuz?

Geografia strâmtorii a permis Iranului să o folosească ca pârghie pe tot parcursul acestui război, amenințând că va împiedica în mod selectiv navele să treacă prin această cale navigabilă îngustă.

Aproximativ 3.000 de nave traversează de obicei strâmtoarea în fiecare lună, dar acest număr a scăzut dramatic la doar câteva pe zi în timpul ostilităților recente.

Strâmtoarea este, de asemenea, un canal vital pentru importurile în Orientul Mijlociu, inclusiv alimente, medicamente și produse tehnologice.

Perturbarea a creat o criză a combustibilului în Asia, o regiune care depinde în mare măsură de petrolul din Orientul Mijlociu.

Guvernele au ordonat angajaților să lucreze de acasă, au redus săptămâna de lucru, au declarat zile de sărbătoare națională și au închis universitățile.

