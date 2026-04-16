Video „Blocada rămâne”. Trump anunță că „nicio navă nu trece” de marina americană, iar luptele vor reîncepe în lipsa unui acord cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că relațiile cu Iran evoluează favorabil, însă blocada navală impusă porturilor iraniene rămâne în vigoare, anunță BBC. Liderul american a avertizat că luptele pot reîncepe dacă nu se ajunge la un acord privind programul nuclear: „Nicio navă nu trece de marina noastră”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că blocada navală impusă asupra porturilor iraniene este pe deplin eficientă și împiedică desfășurarea oricărei activități comerciale de către Iran.

Întrebat despre operațiunea lansată luni împotriva porturilor iraniene, liderul american a afirmat că marina SUA controlează complet accesul maritim.

„Marina SUA este incredibilă. Nicio navă nici măcar nu se gândește să intre. Nicio navă nu trece de marina noastră”, a spus Trump, adăugând că Iranul nu poate desfășura „nicio activitate comercială” în actualele condiții.

Președintele american a subliniat că blocada navală exercită o presiune majoră asupra Teheranului, sugerând că impactul acesteia ar putea fi chiar mai mare decât al acțiunilor militare directe.

„Blocada este poate mai puternică decât bombardamentele, dacă vreți să știți adevărul”, a declarat Trump.

În același timp, liderul de la Casa Albă a afirmat că relațiile dintre Washington și Teheran evoluează pozitiv, în pofida tensiunilor din ultimele săptămâni.

„Ne descurcăm foarte bine cu Iranul. Avem o relație foarte bună cu Iranul în acest moment”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor.

El a precizat că nu este sigur dacă va fi necesară prelungirea unei eventuale pauze în ostilități, dar a subliniat că este pregătit să ia această decizie dacă situația o va impune.

Totodată, Trump a afirmat că Iranul ar fi acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare, în cadrul negocierilor aflate în desfășurare.

Cu toate acestea, liderul american a reiterat avertismentul că luptele ar putea reîncepe în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind programul nuclear iranian.

„Dacă nu vom ajunge la un acord, luptele vor reîncepe”, a avertizat el.

Președintele american a mai declarat că o nouă întâlnire față în față între reprezentanții Statelor Unite și cei ai Iranului ar putea avea loc în curând.

„Probabil, poate, în weekend”, a spus Trump, fără a oferi alte detalii privind locul sau formatul discuțiilor.

În paralel, liderul american a comentat și situația din regiune, exprimându-și convingerea că armistițiul convenit între Israel și Liban va fi respectat de gruparea Hezbollah, deși nu a oferit detalii suplimentare.

