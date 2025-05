Bruce Springsteen: „America pe care o iubesc se află în mâinile unei administraţii corupte, incompetente şi trădătoare”

Bruce Springsteen vorbeşte din ce în ce mai mult despre administraţiile prezidenţiale ale lui Donald J. Trump. În timpul concertului de la Manchester, artistul a spus: „La mine acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, care a fost un far de speranţă şi libertate timp de 250 de ani se află în prezent în mâinile unei administraţii corupte, incompetente şi trădătoare", conform Variety și news.ro.



Întrebat în timpul unui interviu pentru coperta Variety în 2017 de ce nu a fost mai critic, el a răspuns: „Ei bine, dacă îl citiţi pe Charles Blow în The New York Times, el poartă steagul destul de bine. Încă mai cred că oamenii vin la muzică pentru a se distra - da, pentru a răspunde preocupărilor lor zilnice şi da, de asemenea, pentru a aborda subiecte politice, cred că muzica poate face asta bine. Dar cred în continuare că, în esenţă, este o afacere a inimii”.

Cu toate acestea, el şi-a intensificat treptat criticile pe parcursul rezidenţei sale pe Broadway, iar în momentul în care a participat la mitingurile candidatei democrate la preşedinţie Kamala Harris în toamna anului trecut, a început să se dezlănţuie: „Candidează pentru a fi cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite. Donald Trump candidează pentru a fi un tiran american”, a spus el. „El nu înţelege această ţară, istoria ei sau ce înseamnă să fii profund american. Şi de aceea, pe 5 noiembrie, voi vota pentru Kamala Harris şi Tim Walz. Îi îndemn pe toţi cei care cred în calea americană să mi se alăture”.

Miercuri, în Manchester, Anglia, în seara de deschidere a turneului său european cu E Street Band, Springsteen s-a dezlănţuit din nou.

„Puternica E Street Band este aici în această seară pentru a face apel la puterea dreaptă a artei, a muzicii, a rock 'n roll-ului în vremuri periculoase”, a spus el mulţimii. „La mine acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, care a fost un far de speranţă şi libertate timp de 250 de ani se află în prezent în mâinile unei administraţii corupte, incompetente şi trădătoare. În această seară le cerem tuturor celor care cred în democraţie şi în cele mai bune aspecte ale experimentului nostru american să se ridice alături de noi, să îşi ridice vocile împotriva autoritarismului şi să lase libertatea să răsune!”.

Editor : A.P.