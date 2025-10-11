Bucăți de avion, o bombă inertă și o investigație FBI. Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51

O aeronavă neidentificată s-a prăbușit în apropiere de baza Area 51 din Nevada, în luna septembrie, iar acum forțele aeriene americane au dezvăluit că investighează locul accidentului împreună cu FBI, după ce a fost raportată prezența unor obiecte ciudate în zonă, precum o bombă de antrenament și o bucată dintr-o aeronavă necunoscută.

Oficialii de la Baza Aeriană Creech din Nevada au transmis că zona unde a avut loc accidentul din 23 septembrie a fost „securizată și păzită până la finalizarea operațiunilor de recuperare și curățare”, patru zile mai târziu.

Dronele americane MQ-9 Reaper sunt printre cele mai performante din lume. Foto: Profimedia Images

Însă, în timpul unei cercetări ulterioare a zonei unde s-a prăbușit aeronava au fost descoperite „urme de manipulare, inclusiv prezența unui corp inert al unei bombe de antrenament și a unui panou de aeronavă de origine necunoscută, care au fost amplasate la fața locului după incident”, potrivit comunicatului biroului de relații publice al unității 432 din cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF).

Baza Aeriană Creech din Nevada este folosită și de două unități secrete de recunoaștere, singurele despre care se știe faptul că operează drone „invizibile” RQ-170 Sentinel. Captură foto: TWZ

Această unitate operează în mod normal drone MQ-9 Reaper, dar Baza Aeriană Creech este folosită și de două unități secrete de recunoaștere, singurele despre care se știe faptul că operează drone „invizibile” RQ-170 Sentinel, potrivit The War Zone.

Singura poză oficială cu drona RQ-170 Sentinel publicată de Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Foto: USAF

Drona folosește tehnologia stealth și a fost poreclită „Bestia din Kandahar”, după ce a fost văzută în Afghanistan în 2007. De atunci, forțele aeriene americane au oferit foarte puține detalii despre această dronă. Există o singură poză oficială cu un RQ-170 pe o pistă de aterizare din Baza Aeriană Andersen din Guam.

