Live TV

Bucăți de avion, o bombă inertă și o investigație FBI. Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51

Data actualizării: Data publicării:
semn de avertizare în apropierea bazei militare Area 51 din Nevada / imagine din avion cu Area 51
Investigatorii au descoperit mai multe obiecte ciudate în zona unde s-a prăbușit aeronava neidentificată. Colaj foto: Profimedia Images

O aeronavă neidentificată s-a prăbușit în apropiere de baza Area 51 din Nevada, în luna septembrie, iar acum forțele aeriene americane au dezvăluit că investighează locul accidentului împreună cu FBI, după ce a fost raportată prezența unor obiecte ciudate în zonă, precum o bombă de antrenament și o bucată dintr-o aeronavă necunoscută.

Oficialii de la Baza Aeriană Creech din Nevada au transmis că zona unde a avut loc accidentul din 23 septembrie a fost „securizată și păzită până la finalizarea operațiunilor de recuperare și curățare”, patru zile mai târziu.

MQ-9 Reaper Drone
Dronele americane MQ-9 Reaper sunt printre cele mai performante din lume. Foto: Profimedia Images

Însă, în timpul unei cercetări ulterioare a zonei unde s-a prăbușit aeronava au fost descoperite „urme de manipulare, inclusiv prezența unui corp inert al unei bombe de antrenament și a unui panou de aeronavă de origine necunoscută, care au fost amplasate la fața locului după incident”, potrivit comunicatului biroului de relații publice al unității 432 din cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF).

drona-rq-sentinel-california
Baza Aeriană Creech din Nevada este folosită și de două unități secrete de recunoaștere, singurele despre care se știe faptul că operează drone „invizibile” RQ-170 Sentinel. Captură foto: TWZ

Această unitate operează în mod normal drone MQ-9 Reaper, dar Baza Aeriană Creech este folosită și de două unități secrete de recunoaștere, singurele despre care se știe faptul că operează drone „invizibile” RQ-170 Sentinel, potrivit The War Zone.

drona-rq-sentinel-baza-andersen-guam
Singura poză oficială cu drona RQ-170 Sentinel publicată de Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Foto: USAF

Drona folosește tehnologia stealth și a fost poreclită „Bestia din Kandahar”, după ce a fost văzută în Afghanistan în 2007. De atunci, forțele aeriene americane au oferit foarte puține detalii despre această dronă. Există o singură poză oficială cu un RQ-170 pe o pistă de aterizare din Baza Aeriană Andersen din Guam.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
viktor orban
2
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
bancnote false 100 euro prop copy
3
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
4
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Digi Sport
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
viktor orban
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă...
diana sosoaca si calin georgescu
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu...
soldat rus pe front
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe...
Ultimele știri
A murit actrița americană Diane Keaton
Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate”
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DRONĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ÎN SUA
Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții”
masini de politie florida sua
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică
ana birchall
Documentul care o acuza pe Ana Birchall că ar fi vrut să colaboreze cu CIA a fost retras. „O tentativă de asasinat politic”
Donald Trump și Volodimir Zelenski.
Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au lăsat Kievul în beznă: „Am avut o discuție foarte productivă”
drone FPV ucrainene cu fibră optică
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile...
Adevărul
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit...
Playtech
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Pro FM
De ce este orb Andrea Bocelli. Cum citește partiturile
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Șoc la Hollywood! Diane Keaton a murit. Actrița din “The Godfather” și “The First Wives Club” avea 79 de ani
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu