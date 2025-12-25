Live TV

Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat al doilea cel mai mare jackpot din istorie

Data actualizării: Data publicării:
bile loto
Foto: Guliver/GettyImages

Un jucător la loteria Powerball din Arkansas a primit un cadou de neuitat - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, relatează AP şi ABC News.

Numerele câştigătoare extrase miercuri, în ajunul Crăciunului, au fost: 4, 25, 31, 52 şi 59, cu Powerball 19.

„Felicitări celui mai nou câştigător al jackpotului Powerball! Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă viaţa”, a declarat Matt Strawn, preşedintele grupului de produse Powerball şi CEO al Iowa Lottery, potrivit News.ro. „De asemenea, dorim să mulţumim tuturor jucătorilor care au participat la această serie de jackpoturi — fiecare bilet cumpărat contribuie la susţinerea programelor şi serviciilor publice din întreaga ţară.”

Şansele de a câştiga jackpotul Powerball sunt de 1 la peste 292 de milioane. Câştigătorul poate alege între o sumă unică de 834,9 milioane de dolari sau un premiu plătit anual pe o perioadă de aproximativ 30 de ani, reprezentând valoarea completă a premiului. Ambele opţiuni sunt înainte de impozitare.

Jackpotul din ajunul Crăciunului a fost al doilea premiu de peste un miliard de dolari din acest an, după 46 de extrageri consecutive fără câştigător.

Un jackpot Powerball de 1,787 miliarde de dolari, câştigat în septembrie de două bilete din Missouri şi Texas, a fost al treilea cel mai mare premiu din istoria loteriei americane.

Organizatorii au declarat că este a doua oară când jackpotul Powerball este câştigat de un bilet vândut în Arkansas. Prima dată s-a întâmplat în 2010. Ultima dată când cineva a câştigat un jackpot Powerball în ajunul Crăciunului a fost în 2011, a precizat Powerball. Compania a adăugat că loteria a fost câştigată şi de patru ori în ziua de Crăciun, ultima dată în 2013.

Top 10 jackpoturi Powerball şi statele câştigătoare:

1. 2,04 miliarde de dolari – 7 noiembrie 2022 – California

2. 1,817 miliarde de dolari (jackpotul actual) – Arkansas

3. 1,787 miliarde de dolari – 6 septembrie 2025 – Missouri, Texas

4. 1,765 miliarde de dolari – 11 octombrie 2023 – California

5. 1,586 miliarde de dolari – 13 ianuarie 2016 – California, Florida, Tennessee

6. 1,326 miliarde de dolari – 6 aprilie 2024 – Oregon

7. 1,08 miliarde de dolari – 19 iulie 2023 – California

8. 842,4 milioane de dolari – 1 ianuarie 2024 – Michigan

9. 768,4 milioane de dolari – 27 martie 2019 – Wisconsin

10. 758,7 milioane de dolari – 23 august 2017 – Massachusetts

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
2
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Avioane F-16
4
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
5
Avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit în Turcia...
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț. Acesta a aflat totul, de la copii
Digi Sport
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț. Acesta a aflat totul, de la copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron
Macron: Sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA e o „intimidare”. CE cere „clarificări”
ID311265_INQUAM_Photos_Alexandru_Busca
Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim”
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance
Loteria Powerball
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri...
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne...
Russian Foreign Ministry'S Spokeswoman Zakharova Gives Briefing On Foreign Policy
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Ultimele știri
Cum arată masa de Crăciun în Sufrageria de iarnă a Castelului Săvârșin
David Popovici, nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine &quot;iarna secolului&quot;, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4...
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Pro FM
Adevărul despre zvonurile de nuntă ale lui Cher. Ce spune artista despre diferența de vârstă dintre ea și...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...