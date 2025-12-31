Live TV

„Cadoul” lui Trump pentru Chicago și Los Angeles: retrage Garda Națională. Trimiterea soldaților e ilegală, conform deciziei instanței

Data publicării:
donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat miercuri că retrage Garda Naţională, o unitate de rezervă a armatei americane, din Chicago, Portland şi Los Angeles, desfăşurări larg contestate în justiţie.

"Retragem Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland", a anunţat el pe reţeaua sa Truth Social. "Criminalitatea a fost redusă semnificativ (...). Vom reveni, poate sub o formă diferită şi mai puternică (...), este doar o chestiune de timp!", a adăugat Trump, notează AFP, potrivit Agerpres. 

Desfăşurarea trupelor Gărzii Naţionale fusese blocată de Curtea Supremă la Chicago şi de judecători federali la Los Angeles şi Portland.

Amintim, Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să-i permită lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale în zona Chicago, în contextul în care președintele republican extinde utilizarea armatei în scopuri interne într-un număr tot mai mare de jurisdicții conduse de democrați, o politică pe care criticii o consideră o încercare de a pedepsi adversarii și de a înăbuși disidența.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
3
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
tren eurostar
4
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva
photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump - gladiatorul. Liderul de la Casa Albă se compară cu Maximus Decimus Meridius. Imaginile publicate de Casa Albă
trump
Trump blochează două proiecte de lege. Primul veto din al doilea mandat
Elon Musk dă mâna cu Trump / JD Vance
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
poravionul chinez Liaoning (stanga) si alta nava plutind pe mare
China continuă pregătirile pentru război. Exerciții în jurul Taiwanului. Trump: „Nu sunt îngrijorat. Xi nu mi-a zis nimic despre asta”
Recomandările redacţiei
Glowing sparklers forming the number 2026 against a starry night sky
Digi24.ro vă urează un An Nou bun și fericit! La Mulți Ani 2026!
New Year Fireworks in Bangkok
Țările care au intrat în noul an. Cine a dat startul petrecerilor de...
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
Ultimele știri
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului”
Viktor Orban vrea în 2026 un mandat pentru menținerea Ungariei „în afara alianţei războinice europene”, în urma alegerilor legislative
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se întoarce după gratii după ce a fost operat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...