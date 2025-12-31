„Cadoul” lui Trump pentru Chicago și Los Angeles: retrage Garda Națională. Trimiterea soldaților e ilegală, conform deciziei instanței

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat miercuri că retrage Garda Naţională, o unitate de rezervă a armatei americane, din Chicago, Portland şi Los Angeles, desfăşurări larg contestate în justiţie.

"Retragem Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland", a anunţat el pe reţeaua sa Truth Social. "Criminalitatea a fost redusă semnificativ (...). Vom reveni, poate sub o formă diferită şi mai puternică (...), este doar o chestiune de timp!", a adăugat Trump, notează AFP, potrivit Agerpres.

Desfăşurarea trupelor Gărzii Naţionale fusese blocată de Curtea Supremă la Chicago şi de judecători federali la Los Angeles şi Portland.

Amintim, Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să-i permită lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale în zona Chicago, în contextul în care președintele republican extinde utilizarea armatei în scopuri interne într-un număr tot mai mare de jurisdicții conduse de democrați, o politică pe care criticii o consideră o încercare de a pedepsi adversarii și de a înăbuși disidența.

