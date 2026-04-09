Cadoul lui Trump pentru Putin. Rusia va putea vinde petrolul său, supus anterior sancțiunilor americane

Vladimir Putin Donald Trump
REUTERS/Jeenah Moon

Statele Unite vor anunța în curând prelungirea autorizației de vânzare a petrolului rusesc supus sancțiunilor, au declarat pentru Semafor surse apropiate de Trezoreria și Departamentul de Stat al SUA.

Potrivit acestora, se va proceda la fel și în cazul combustibilului din Iran. Cu toate acestea, sursele citate de publicație nu au precizat pentru cât timp autoritățile americane vor prelungi autorizațiile pentru Moscova și Teheran. În martie, Trezoreria americană a scos de sub sancțiuni, pentru o lună — până la 11 aprilie — exportul de petrol și produse petroliere rusești care fuseseră deja încărcate pe nave. O astfel de relaxare a fost aplicată și pentru petrolul iranian aflat în larg.

Ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a precizat că scopul acestor măsuri este de a consolida stabilitatea pe piețele energetice mondiale, ale căror prețuri au crescut brusc din cauza războiului din Iran. El a subliniat, de asemenea, că ridicarea temporară a sancțiunilor „nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus, care obține cea mai mare parte a veniturilor sale din energie din taxele percepute la locul extracției”. În același timp, conform datelor Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse, prețul mediu al petrolului rusesc Urals, după suspendarea temporară a sancțiunilor, a crescut în martie până la nivelul maxim din octombrie 2023 — 77 de dolari pe baril. Aceasta este cu 73% mai mare decât în februarie (44,59 dolari pe baril) și, de asemenea, mai mare decât nivelul mediu anual prevăzut în buget, de 59 de dolari pe baril.

Conform estimărilor Reuters, în aprilie Rusia va încasa aproximativ 700 de miliarde de ruble din impozitul pe exploatarea resurselor naturale (IERN), față de 327 de miliarde de ruble în martie. Aceasta reprezintă, de asemenea, o creștere de 10% față de luna aprilie a anului trecut. După cum remarcă agenția, volumul veniturilor suplimentare ale Rusiei va depinde de durata crizei din jurul Iranului. Pe 8 aprilie, SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Potrivit lui Trump, SUA „au atins și depășit” toate obiectivele militare și au primit din partea Iranului o propunere în 10 puncte, care „poate servi drept bază de lucru pentru negocieri”. Acestea din urmă sunt programate pentru 10 aprilie la Islamabad, însă părțile au apucat deja să se acuze reciproc de nerespectarea condițiilor armistițiului.

De asemenea, veniturile Rusiei din petrol pot fi afectate de atacurile dronelor ucrainene asupra porturilor rusești. Astfel, exportul maritim de petrol din porturile din Marea Baltică, în perioada 30 martie – 5 aprilie, a scăzut cu 33,2% față de săptămâna precedentă, până la 115 mii de tone pe zi, conform datelor Centrului de indici de preț (CIC). Volumul încărcăturilor din Ust-Luga și Primorsk, prin care trece aproximativ 40% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei, a atins nivelul minim de la începutul anului 2025. De asemenea, forțele ucrainene au lansat atacuri asupra celui mai mare terminal petrolier rus de la Marea Neagră, situat în Novorossiysk.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Cel mai bogat om din Ucraina a ajuns în România: ”Să fiți mândri!”. Cum l-a numit pe Mircea Lucescu
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ajuns în România: ”Să fiți mândri!”. Cum l-a numit pe Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin poartă ochelari de protecție în timp ce ochește prin luneta unei arme
„Nu s-a făcut tot ce trebuie”. Putin recunoaște faptul că armata rusă este prost aprovizionată
putin
Rusia se întoarce în epoca lui Stalin. Putin a ordonat introducerea orelor de propagandă în grădinițe
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
„Sper să câștige detașat”. Cum și-a transformat Trump vicepreședintele în agent electoral pentru Viktor Orban
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
insula Qeshm
Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)
Recomandările redacţiei
Iranian President Tours Nuclear Facilities
„Dorinţe deşarte”. Șeful agenției iraniene pentru energie atomică...
Paradă militară Rusia
Un posibil război deschis cu Rusia, principala preocupare a şefului...
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Netanyahu: „Vom continua să...
NEW YORK, NY - APRIL 07: Russian ambassador to the United Nations Vasily Nebenzya votes during the United Nations Securi
Pacientul e slăbit, dar sunt speranțe. ONU și UE, posibile victime...
Ultimele știri
Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă, după 40 de zile de restricții impuse din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Licitație de 2,2 milioane euro la Poliția Română pentru „împlicuire” și „printare”. Sindicatul Europol: „O sfidare”
Rusia a returnat Ucrainei corpurile a 1.000 de soldaţi ucişi și a primit 41. De ce diferența este atât de mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
El 58 de ani, ea 31. De ce nu s-au căsătorit Gianluca Vacchi și Sharon Fonseca, deși sunt împreună de opt ani...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
De ce Mircea Lucescu va fi îngropat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Traian Băsescu, prezent la...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Pericolul uriaș din piața auto: 58% dintre mașini au daune ascunse. „Sunt bișnițari care taie bucăți din două...
Adevărul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la...
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
O pisică a ajuns la tribunal! Stăpâna, obligată să plătească pentru „vizitele” nepoftite ale motanului
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...