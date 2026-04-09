Cadoul lui Trump pentru Putin. Rusia va putea vinde petrolul său, supus anterior sancțiunilor americane

Statele Unite vor anunța în curând prelungirea autorizației de vânzare a petrolului rusesc supus sancțiunilor, au declarat pentru Semafor surse apropiate de Trezoreria și Departamentul de Stat al SUA.

Potrivit acestora, se va proceda la fel și în cazul combustibilului din Iran. Cu toate acestea, sursele citate de publicație nu au precizat pentru cât timp autoritățile americane vor prelungi autorizațiile pentru Moscova și Teheran. În martie, Trezoreria americană a scos de sub sancțiuni, pentru o lună — până la 11 aprilie — exportul de petrol și produse petroliere rusești care fuseseră deja încărcate pe nave. O astfel de relaxare a fost aplicată și pentru petrolul iranian aflat în larg.

Ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent, a precizat că scopul acestor măsuri este de a consolida stabilitatea pe piețele energetice mondiale, ale căror prețuri au crescut brusc din cauza războiului din Iran. El a subliniat, de asemenea, că ridicarea temporară a sancțiunilor „nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus, care obține cea mai mare parte a veniturilor sale din energie din taxele percepute la locul extracției”. În același timp, conform datelor Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse, prețul mediu al petrolului rusesc Urals, după suspendarea temporară a sancțiunilor, a crescut în martie până la nivelul maxim din octombrie 2023 — 77 de dolari pe baril. Aceasta este cu 73% mai mare decât în februarie (44,59 dolari pe baril) și, de asemenea, mai mare decât nivelul mediu anual prevăzut în buget, de 59 de dolari pe baril.

Conform estimărilor Reuters, în aprilie Rusia va încasa aproximativ 700 de miliarde de ruble din impozitul pe exploatarea resurselor naturale (IERN), față de 327 de miliarde de ruble în martie. Aceasta reprezintă, de asemenea, o creștere de 10% față de luna aprilie a anului trecut. După cum remarcă agenția, volumul veniturilor suplimentare ale Rusiei va depinde de durata crizei din jurul Iranului. Pe 8 aprilie, SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Potrivit lui Trump, SUA „au atins și depășit” toate obiectivele militare și au primit din partea Iranului o propunere în 10 puncte, care „poate servi drept bază de lucru pentru negocieri”. Acestea din urmă sunt programate pentru 10 aprilie la Islamabad, însă părțile au apucat deja să se acuze reciproc de nerespectarea condițiilor armistițiului.

De asemenea, veniturile Rusiei din petrol pot fi afectate de atacurile dronelor ucrainene asupra porturilor rusești. Astfel, exportul maritim de petrol din porturile din Marea Baltică, în perioada 30 martie – 5 aprilie, a scăzut cu 33,2% față de săptămâna precedentă, până la 115 mii de tone pe zi, conform datelor Centrului de indici de preț (CIC). Volumul încărcăturilor din Ust-Luga și Primorsk, prin care trece aproximativ 40% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei, a atins nivelul minim de la începutul anului 2025. De asemenea, forțele ucrainene au lansat atacuri asupra celui mai mare terminal petrolier rus de la Marea Neagră, situat în Novorossiysk.

