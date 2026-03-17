„Căile de ieșire nu mai funcționează”. Aliații lui Trump se tem că războiul cu Iranul scapă de sub controlul liderului SUA

Când Statele Unite au început să lanseze rachete Tomahawk asupra Iranului la sfârșitul lunii trecute, mulți dintre aliații președintelui Donald Trump sperau că va fi o operațiune rapidă și precisă, similară cu atacul de anul trecut asupra instalațiilor nucleare iraniene sau cu înlăturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro din ianuarie. Deși îngrijorați, aceștia au fost liniștiți de ideea că obiectivele nedefinite ale lui Trump îi ofereau flexibilitatea de a declara victoria oricând considera de cuviință, relatează Politico.

Acum, la mai bine de două săptămâni de la începerea operațiunii, unii dintre acești aliați consideră că președintele nu mai are control asupra modului sau momentului în care se va încheia războiul. Ei se tem că atacurile Iranului asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz, care au zguduit piețele mondiale de țiței și amenință să provoace o criză economică mai amplă, îl împing pe liderul american într-o situație în care escaladarea conflictului — eventual chiar prin trimiterea de trupe americane pe teren — devine singura modalitate de a revendica în mod credibil victoria.

„E clar că tocmai le-am dat o lecție [iranienilor] pe teren, dar, în mare măsură, ei dețin acum cărțile”, a declarat o persoană apropiată Casei Albe, căreia, la fel ca și altor persoane menționate în articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre război. „Ei decid cât timp vom rămâne implicați — și ei decid dacă vom trimite trupe terestre. Și nu mi se pare că există o cale de ocolire a acestui lucru, dacă vrem să ne salvăm prestigiul.”

Preocuparea unor aliați ai lui Trump este că asigurarea liberei circulații a petrolului prin Strâmtoarea Ormuz ar putea necesita controlul unor porțiuni din litoralul iranian, o măsură care ar însemna, aproape sigur, trimiterea de trupe americane pe teritoriul iranian.

„Situația s-a schimbat”, a declarat o a doua persoană familiarizată cu operațiunea americană din Iran. „Căile de ieșire nu mai funcționează, deoarece Iranul este cel care conduce acțiunea asimetrică.”

Această dinamică alimentează anxietatea în rândul aliaților președintelui din tabăra „America First”, care se tem că acesta se îndreaptă spre genul de conflict fără sfârșit din Orientul Mijlociu împotriva căruia a protestat îndelung. Având în vedere că Iranul are capacitatea de a perturba aprovizionarea mondială cu petrol și de a determina creșterea prețurilor la combustibil, unii republicani se tem că acest conflict ar putea deveni în curând o povară politică pentru Casa Albă, care se confruntă deja cu frustrarea alegătorilor legată de costurile ridicate, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Prețurile petrolului au crescut vertiginos de la începutul conflictului, ajungând de la mai puțin de 70 de dolari pe baril la aproximativ 100 de dolari pe baril, în timp ce prețul mediu național al benzinei a urcat la 3,70 dolari, cu aproximativ 25% mai mult decât în urmă cu o lună, potrivit AAA.

„Pentru Casa Albă, singura zi liniștită a fost ieri”, a adăugat sursa familiarizată cu situația. „Acum trebuie să se teamă de o deteriorare a situației”.

Consilierii de la Casa Albă continuă să susțină că războiul nu doar decurge conform planului, ci reprezintă un „succes extraordinar”, atacurile cu rachete balistice iraniene scăzând cu 90%, iar atacurile cu drone cu 95%. Operațiunea, spun ei, va continua până când președintele american va considera că obiectivele sale au fost atinse.

„Datorită unui proces de planificare detaliat, întreaga administrație este și a fost pregătită pentru orice acțiune potențială întreprinsă de regimul terorist iranian”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. „Președintele Trump știa foarte bine că Iranul va încerca să împiedice libertatea de navigație și fluxul liber de energie, și a luat deja măsuri pentru a distruge peste 30 de nave de minare.”

„Președintele a precizat, de asemenea, că orice întreruperi în aprovizionarea cu energie sunt temporare și vor aduce beneficii enorme țării noastre și economiei globale pe termen lung”, a adăugat ea.

Îngrijorările aliaților au fost accentuate de trimiterea de către SUA a unor forțe suplimentare în regiune, inclusiv nava de asalt amfibie USS Tripoli, care transportă Unitatea Expediționară a Marinei nr. 31. Această desfășurare plasează aproximativ 2.000 de pușcași marini și aeronavele lor la distanță de lovire de zonele de război, capabili să preia porturi, să protejeze rutele maritime și să lanseze operațiuni terestre limitate.

În ultimele zile, Trump a avut o atitudine oscilantă în privința evoluției conflictului, sugerând uneori că luptele s-ar putea încheia în curând, dar avertizând în același timp că SUA sunt pregătite să intensifice conflictul dacă Iranul continuă să atace navele din Strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului a scăzut luni sub 95 de dolari pe baril, după ce liderul american a declarat că va anunța în curând care sunt țările care au acceptat să contribuie la asigurarea securității strâmtorii.

Unii dintre cei mai vocali aliați ai lui Trump, adepți ai sloganului „America First”, îndeamnă Casa Albă să nu se grăbească să intre într-un război terestru, susținând că SUA dispun încă de numeroase modalități de a exercita presiuni asupra Iranului fără a trimite trupe pe teren. Cu toate acestea, ei recunosc că opțiunile președintelui se restrâng cu fiecare pas suplimentar de escaladare pe care îl fac Statele Unite.

Până în prezent, campania s-a concentrat pe lovituri aeriene și cu rachete care vizează instalațiile militare și liderii iranieni, o strategie menită să slăbească capacitatea Teheranului de a riposta fără a angaja un număr mare de trupe americane.

Jack Posobiec, un aliat al lui Trump, invitat luni dimineață în emisiunea fostului strateg-șef al Casei Albe, Steve Bannon, a enumerat o serie de modalități prin care Statele Unite ar putea în continuare să intensifice presiunea fără a recurge la trupe terestre — prin oprirea petrolierelor, lansarea de atacuri cibernetice, vizarea activelor financiare iraniene și apelarea la forțele navale aliate, precum cele ale Israelului.

„Acest lucru intensifică, de asemenea, nivelul de escaladare, dar nu necesită neapărat trimiterea de trupe pe teren”, a spus Posobiec. „Există persoane care fac presiuni intense și serioase… pentru ca președintele să trimită trupe pe teren, deoarece își dau seama că, odată ce va face acest lucru, extinderea misiunii va ajunge atât de departe încât ar putea degenera într-un război în toată regula, iar ei își doresc cu ardoare acest lucru.”

Strategia Iranului s-a concentrat pe Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă îngustă care transportă aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol. Având în vedere că forțele sale convenționale au suferit lovituri grele, Teheranul a recurs la o tactică de care planificatorii militari se temeau de mult timp, amenințând transportul comercial prin unul dintre cele mai critice puncte de strangulare energetică din lume.

Unii aliați ai lui Trump susțin că amploarea atacurilor inițiale ale SUA — care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, alături de zeci de comandanți de rang înalt și membri ai familiei sale — ar putea îngreuna retragerea regimului.

„Ați ucis un om, iar următorul la rând este și mai radical. I-ați ucis tatăl și soția”, a spus o a treia persoană apropiată de Casa Albă, referindu-se la noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider. „Credeți că va fi mai – sau mai puțin – rezonabil?”

Persoana respectivă a adăugat că trimiterea de trupe pe teren nu face parte din „instinctul” celui de-al 47-lea președinte al SUA — și a sugerat că o astfel de măsură ar face ca popularitatea lui Trump să scadă la nivelul celei a fostului președinte Richard Nixon după scandalul Watergate. Popularitatea liderului de la Casa Albă se situează în jurul valorii de 40%, în scădere față de peste 50% la începutul mandatului său; popularitatea lui Nixon în momentul demisiei sale era de aproximativ 25%.

„A mai văzut povestea asta”, a spus persoana respectivă, „și cred că știe cum se va desfășura din punct de vedere politic”.

Citește și:

Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz: „Oricum nu avem nevoie de ajutorul lor”

„Nu l-am auzit niciodată atât de furios”. Un aliat al lui Trump a vorbit despre reacția liderului SUA la refuzul Europei de a-l ajuta

