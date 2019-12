Camera Reprezentanţilor a dezvăluit capetele de acuzare la adresa lui Donald Trump

Camera Reprezentanţilor a Congresului Statelor Unite a dezvăluit, marţi, capetele de acuzare pentru Donald Trump, în cadrul procesului de punere sub acuzare a preşedintelui american. Trump este acuzat de abuz de putere şi obstrucţionarea Congresului, relatează CNN.

Donald Trump este acuzat, în primul rând, de Camera Reprezenţilor pentru că s-a folosit de funcţia de preşedinte al republicii pentru a obţine beneficii personale, ignorând sau afectând, astfel, interesul naţional. Prin faptul că a solicitat de la omologul său ucrainean şi a pus presiune pe acesta pentru investigarea unuia dintre contracandidaţii săi, preşedintele Trump este acuzat de abuz de putere.

În ceea ce priveşte al doilea cap de acuzare, Trump e acuzat că s-a declarat pe sine „deasupra răspunderii funcţiei, deasupra poporului american şi deasupra puterii congresului. Punerea sub acuzare a preşedintelui este un instrument menit să protejeze ameninţările la adresa instituţiilor democratic”. Acuzatorii săi din Camera spun despre Trump că se consideră deasupra legii.

Donald Trump a reacţionat, ca deobicei, pe Twitter. Preşedintele american spune că nu a făcut nimic greşit şi că punerea sa sub acuzare este „o nebunie”.

După ce va fi pus sub acuzare, Trump va fi judecat în Senatul american, iar pentru a fi demis din funcţie el ar trebui să fie găsit vinovat de cel puţin două treimi dintre senatori. În prezent, republicanii au în Senat o majoritate de 53-47.

Dacă va fi condamnat şi de Senat, Donald Trump va fi demis oficial din funcţia de preşedinte al SUA, iar în locul lui va veni vicepreşedintele Mike Pence, care va termina restul de mandat care expiră în ianuarie 2021. În cazul în care va fi demis, Senatul poate să îi interzică lui Trump să mai candideze din nou la preşedinţia SUA.

Trump ar putea să fie al treilea preşedinte din istoria Statelor Unite care să fie pus sub acuzare de Camera Reprezentanţilor. Înaintea lui au mai fost puşi sub acuzare preşedinţii Andrew Johnson (1865-1869) şi Bill Clinton (1993-2001). Niciunul dintre cei doi nu a fost condamnat de Senat. Procedura spune că reprezentanţii din Congres vor vota în următoarele săptămâni asupra celor două capete de acuzare, însă în acest moment, democraţii au suficiente voturi pentru ca punerea sub acuzare să treacă fără probleme.

Andrew Johnson, succesorul lui Abraham Lincoln, a fost cel mai aproape de a fi demis dar a scăpat de condamnarea din Senat la o diferenţă de un vot.

Editor: Adrian Dumitru