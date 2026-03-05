Camera Reprezentanților va supune la vot o rezoluție privind puterile de război. „Donald Trump nu este un rege”

Camera Reprezentanților se pregătește să voteze joi o rezoluție privind puterile de război care i-ar impune lui Donald Trump să solicite permisiunea Congresului înainte de a continua războiul cu Iranul – un semn al neliniștii din Congres cu privire la conflictul care se extinde rapid.

Este al doilea vot în două zile, după ce Senatul a respins o măsură similară miercuri, pe linii de partid.

Se așteaptă ca votul în Camera Reprezentanților să fie strâns, dar rezultatul va oferi o imagine preliminară a sprijinului politic sau a opoziției față de operațiunea militară SUA-Israel și a raționamentului președintelui de a ocoli Congresul, care are puterea exclusivă de a declara război.

„Donald Trump nu este un rege, iar dacă el consideră că războiul cu Iranul este în interesul național, atunci trebuie să vină în fața Congresului și să-și prezinte argumentele”, a declarat Gregory Meeks, liderul democraților din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților.

Între timp, republicanii invocă războiul din Iran și perspectiva unor atacuri teroriste de represalii, în timp ce pregătesc votul de joi asupra unui proiect de lege privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă.

Citește și

SUA utilizează împotriva Iranului „pentru prima dată în luptă” dronele kamikaze LUCAS. Culmea, ele sunt inspirate din modelul Shahed

Camera Reprezentanților a aprobat deja un proiect de lege privind cheltuielile DHS în ianuarie, dar acesta a eșuat în Senat, deoarece democrații au insistat asupra modificării operațiunilor de aplicare a legilor privind imigrația, în urma împușcării mortale a asistentei medicale Alex Pretti de către agenții federali în cadrul acțiunii de combatere a imigrației ilegale din Minneapolis. Drept urmare, finanțarea departamentului a expirat la 14 februarie.

Republicanii solicită democraților să-și reconsidere votul în urma conflictului din Iran. Se așteaptă ca atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul să organizeze voturi pe această temă.

„Acțiunea militară din Iran face ca finanțarea completă și dotarea cu personal a tuturor departamentelor DHS să fie și mai urgentă și crucială”, a declarat președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

Citește și

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România







Editor : Sebastian Eduard