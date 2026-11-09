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Cancerul îl împiedică pe Joe Biden să-și promoveze cartea de memorii: „Unele zile sunt mai bune decât altele”

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Joe Biden, Sursa foto: Profimedia Images
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Fostul preşedinte american Joe Biden a anunţat că va trebui să limiteze promovarea memoriilor sale din cauza stării sale de sănătate, la mai bine de un an după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

„Unele zile sunt mai bune decât altele. Asta nu m-a oprit, dar uneori mă încetineşte”, a scris duminică democratul în vârstă de 83 de ani pe reţelele sociale. „Din păcate, asta înseamnă că nu voi putea purta atât de multe discuţii despre cartea mea pe cât speram”, a adăugat el.

Memoriile sale, intitulate „America, promite-mi ceva” („Promise me, America” în versiunea originală), se referă în principal la anii săi de preşedinţie, „cine suntem noi ca naţiune, ce apărăm şi rolul Americii în lume”, potrivit lui Joe Biden.

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În fragmente publicate luni de revista The Atlantic, fostul preşedinte democrat deplânge în special anularea măsurilor sale de combatere a încălzirii globale de către succesorul său, Donald Trump, încă din prima zi a revenirii acestuia la Casa Albă.

De asemenea, îl condamnă pe miliardarul republican pentru rolul pe care l-a jucat în asaltul asupra Capitoliului din Washington al susţinătorilor săi, pe 6 ianuarie 2021, cu scopul de a împiedica certificarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale desfăşurate cu două luni mai înainte. „Ceea ce a făcut Trump pe 6 ianuarie 2021 nu ar trebui uitat niciodată. Ar trebui să-l urmărească până în mormânt”, afirmă Joe Biden, notează News.ro.

La patru luni după plecarea sa de la Casa Albă în 2025, fostul preşedinte democrat a dezvăluit că suferă de un cancer „agresiv” de prostată cu metastaze osoase. Iar fiul său, Hunter Biden, a anunţat în august că boala s-a agravat, cu metastaze „în oase şi dincolo de acestea”, descriind o boală „foarte dureroasă” şi „foarte invalidantă”.

Joe Biden a renunţat să candideze în 2024 pentru realegere, pe fondul îngrijorărilor legate de starea sa de sănătate. Vicepreşedinta Kamala Harris a candidat în locul său şi a fost învinsă de republicanul Donald Trump.

Editor : B.E.

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