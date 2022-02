România vrea să schimbe strategia pentru a fi inclusă în Visa Waiver, programul american ce permite călătoriile fără viză în Statele Unite, și să demareze o campanie de conștientizare a publicului, astfel încât să nu mai fie atât de multe persoane respinse. În acest sens, România așteaptă de la autoritățile americane o foaie de parcurs, dar pe de altă parte, ar fi nevoie de resurse de la București alocate acestor demersuri, a explicat ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, la Interviurile LIVE Digi24.ro.

„Nu există niciun stat care să fi fost inclus în programul Visa Waiver de la o rată de respingere a vizelor de 10 la sută, așa cum suntem noi acum, la sub 3 la sută într-un an fiscal, așa cum cere legislația americană”, a declarat Andrei Muraru.

Ambasadorul Andrei Muraru recunoaște că este un proces „foarte complex”, dar pe de altă parte, se declară optimist și crede că această campanie și-ar putea arăta roadele undeva spre orizontul anului 2024-2025.

Întrebat când ar putea merge românii în SUA fără să fie nevoiți să mai treacă pe la ambasadă sau la consulat pentru o viză, Andrei Muraru a spus: „Dacă aș ști acest răspuns, vi l-aș da imediat, pe loc, și împreună ne-am pregăti intrăm pe teritoriul Statelor Unite fără viză, dar e, clar, un proces foarte complex”.

Ce înseamnă programul Visa Waiver

El a explicat că actuala legislația americană referitoare la programul Visa Waiver datează din 1986 și prevede, printre altele, ca rata de respingere a vizelor să fie sub 3 la sută într-un an fiscal. Asta înseamnă că într-un an fiscal, dintre toți cetățenii unui stat candidat care solicită viză pentru Statele Unite mai puțin de 3 la sută să fie refuzați.

Autoritățile americane refuză viza din diverse motive - dacă de exemplu persoana respectivă a depășit durata de ședere în cazul unei vize deținute anterior, dacă prezintă documente neconforme, dacă a desfășurat activități ilicite, precum traficul de droguri etc.

În prezent, programul Visa Waiver, administrat de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) în colaborare cu Departamentul de Stat, permite cetățenilor din 40 de țări să călătorească în Statele Unite pentru afaceri sau turism, pentru șederi de până la 90 de zile, fără viză. În schimb, aceste 40 de țări trebuie să permită cetățenilor și rezidenților SUA să călătorească în țările lor pentru o perioadă similară fără viză, în scopuri turistice sau de afaceri.

Pentru a putea participa la programul american de scutire de vize, o ţară trebuie să îndeplinească și alte cerinţe, legate de combaterea terorismului, aplicarea legii, inclusiv a reglementărilor în domeniul imigraţiei, securitatea documentelor şi gestionarea frontierelor. Majoritatea statelor membre UE fac parte din acest program, dar nu și România. În cazul României, principala piedică este legată de rata mare de respingere a vizelor. Rata de refuz a vizelor a fost în anul fiscal precedent (2020) de peste 10 la sută.

Andrei Muraru: „Dacă nu facem nimic, nu se va întâmpla nimic”

„Să vedem și cifrele pe anul fiscal 2021, pentru că ele nu au venit. E clar că dacă nu facem nimic, nu se va întâmpla nimic, pentru că de 5 ani suntem blocați la această rată de respingere de aproximativ 9-10 la sută și nu a existat o scădere naturală, cum a existat în cazul Poloniei, de exemplu”, a declarat ambasadorul român la Washington.

„În același timp, nu este o situație unică: Poloniei i-a luat 19 ani să intre în programul Visa Waiver. A intrat în 2019 și a început mult mai înainte aceste demersuri. Deci, suntem foarte optimiști, trebuie un efort susținut, trebuie alocate resurse, pentru că fără resurse și fără investiție, inclusiv din partea statului român, acest lucru nu se va întâmpla”, a punctat ambasadorul Andrei Muraru.

„Ceea ce pot să vă spun este că facem eforturi foarte susținute în acest sens și acest lucru se va vedea în perioada următoare. Avem o strategie foarte robustă pe care o punem în aplicare cât de curând, o campanie publică în România, și ceea ce am solicitat de la autoritățile americane - și în această direcție merg discuțiile - este să avem un roadmap, o foaie de parcurs, și să scădem cât se poate de mult (rata de refuz a vizelor - n.r.), în fiecare an, astfel încât în 3 ani, de exemplu, sau în 4 ani, să spunem – 2024, am spus eu, poate să fie 2023 sau 2025, asta depinde din momentul în care avem această foaie de parcurs și în acel moment, vom ști foarte clar. Există aceste discuții, pregătim toate aceste documente și când va exista această campanie, în mod evident, că reprezentanții mass-media vor fi invitați pentru discuții foarte aplicate”, a arătat Andrei Muraru la Interviurile Digi24.ro.

El a explicat că resursele așteptate din partea statului român sunt necesare în primul rând pentru o campanie publică de informare, dar este necesar totodată să fie numit și un coordonator al acestor demersuri la București, cu o echipă integrată, „care să monitorizeze și să aibă ca țintă un an foarte concret” pentru atingerea unei rate acceptabile de refuz a vizelor.

Sunt necesare resurse „ca să putem să aducem acest subiect și mai atent, și mai pronunțat, pe masa administrațiilor americane, pe masa Congresului, pe masa societății civile din SUA. Pentru orice tip de demers este nevoie de resurse. Nu există strategie fără resurse”, a subliniat Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

