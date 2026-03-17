Video Când s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul. Anunțul lui Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că retragerea trupelor americane din Iran nu este iminentă. Liderul de la Casa Albă susține însă că această decizie ar putea fi luată „în viitorul foarte apropiat”. Declarațiile vin pe fondul unor mesaje contradictorii privind durata conflictului și al avertismentelor venite din partea Teheranului.

Întrebat de un reporter dacă are un plan imediat pentru evoluția situației, liderul de la Casa Albă a sugerat că o retragere rapidă nu este încă posibilă, dar ar putea avea loc în curând: „Nu suntem încă pregătiți să plecăm, dar vom pleca în viitorul apropiat, practic în viitorul foarte apropiat”, a declarat Trump.

Acesta a explicat că o retragere imediată ar permite Iranului să-și refacă rapid capacitățile militare. „Dacă am pleca acum, le-ar lua 10 ani să se reconstruiască”, a spus președintele american.

Declarațiile vin în contextul unor avertismente din partea oficialilor iranieni. Saeed Khatibzadeh a declarat, într-un interviu acordat jurnalistului Sky News, Dominic Waghorn, că Statele Unite riscă „un alt Vietnam” dacă vor trimite trupe terestre în Iran.

Întrebat dacă se teme de un astfel de scenariu, Trump a respins categoric ideea: „Nu, nu mi-e teamă. Chiar nu mi-e teamă de nimic.”

Mesajele contradictorii privind durata conflictului persistă și la nivelul administrației americane. La începutul lunii, Trump estima că operațiunea ar putea dura „patru până la cinci săptămâni”.

Ulterior, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că durata rămâne deschisă, afirmând că președintele are „toată libertatea din lume” să avanseze scenarii de la două până la șase săptămâni.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că actuala campanie militară – aflată în a treia săptămână – ar putea dura între patru și șase săptămâni.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 18. Oficialul SUA pentru combaterea terorismului a demisionat. Reacția lui Trump: „E un lucru bun”

Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
3
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Digi Sport
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DC: U.S. Capitol, Sen. Blumenthal and Sen. Graham Press Conference on Ukraine Annexation
„Nu l-am auzit niciodată atât de furios”. Un aliat al lui Trump a vorbit despre reacția liderului SUA la refuzul Europei de a-l ajuta
steag rusia-kremlin
Mesajul Rusiei, după ce Donald Trump a amenințat cu preluarea Cubei: „Condamnăm cu fermitate încercările de ingerință gravă”
Germany: Iranian opposition rally held in Berlin
Amenințări, șantaj și intimidare. Spionii iranieni îi iau la țintă pe oponenții regimului din Occident
donald trump
Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz: „Oricum nu avem nevoie de ajutorul lor”
trump jd vance
Trump îl pune pe JD Vance în fruntea unui grup antifraudă, invocând deturnări de fonduri în programe sociale
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a...
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
„Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa...
memorial victime asediu sarajevo bosnia
Noi detalii în cazul vânătorii de oameni din Sarajevo: ce „trofee” ar...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Prețuri ridicate la pompă, Consiliul Concurenței nu vede nimic...
Ultimele știri
Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski
Precizările lui Rogobete despre examenul de rezidențiat din 2026
Alexandru Rogobete, despre introducerea mai multor asiguratori în sănătate: „Nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Culisele războiului pe căldura Capitalei. Consiliul General cere banii înapoi pe facturi, Termoenergetica...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026