Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că retragerea trupelor americane din Iran nu este iminentă. Liderul de la Casa Albă susține însă că această decizie ar putea fi luată „în viitorul foarte apropiat”. Declarațiile vin pe fondul unor mesaje contradictorii privind durata conflictului și al avertismentelor venite din partea Teheranului.

Întrebat de un reporter dacă are un plan imediat pentru evoluția situației, liderul de la Casa Albă a sugerat că o retragere rapidă nu este încă posibilă, dar ar putea avea loc în curând: „Nu suntem încă pregătiți să plecăm, dar vom pleca în viitorul apropiat, practic în viitorul foarte apropiat”, a declarat Trump.

Acesta a explicat că o retragere imediată ar permite Iranului să-și refacă rapid capacitățile militare. „Dacă am pleca acum, le-ar lua 10 ani să se reconstruiască”, a spus președintele american.

Declarațiile vin în contextul unor avertismente din partea oficialilor iranieni. Saeed Khatibzadeh a declarat, într-un interviu acordat jurnalistului Sky News, Dominic Waghorn, că Statele Unite riscă „un alt Vietnam” dacă vor trimite trupe terestre în Iran.

Întrebat dacă se teme de un astfel de scenariu, Trump a respins categoric ideea: „Nu, nu mi-e teamă. Chiar nu mi-e teamă de nimic.”

Mesajele contradictorii privind durata conflictului persistă și la nivelul administrației americane. La începutul lunii, Trump estima că operațiunea ar putea dura „patru până la cinci săptămâni”.

Ulterior, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că durata rămâne deschisă, afirmând că președintele are „toată libertatea din lume” să avanseze scenarii de la două până la șase săptămâni.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că actuala campanie militară – aflată în a treia săptămână – ar putea dura între patru și șase săptămâni.

