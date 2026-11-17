Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că va lua o decizie „la un moment dat anul viitor” cu privire la candidatura sa la președinție în 2028. Într-un interviu acordat Fox News, Vance nu a oferit un termen pentru luarea unei hotărâri, dar a dat de înțeles că nu se grăbește, relatează BBC.

„Nu am luat încă o decizie. O să ne hotărâm la un moment dat anul viitor”, a spus Vance. Când a fost presat de prezentatoarea Laura Ingraham, el a adăugat: „Când voi lua o decizie, mă voi dedica în totalitate acelei decizii, oricare ar fi ea”.

Declarațiile au fost făcute pe fondul unui interes tot mai mare față de următoarele mișcări ale lui Vance, în săptămânile care au urmat înfrângerii zdrobitoare suferite de președintele Donald Trump și de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului.

Persoanele din anturajul lui Vance care au vorbit cu BBC au afirmat că alegerile din noiembrie nu au modificat calendarul procesului său decizional pentru 2028. Se preconizează că acesta va candida, însă aliații săi consideră că ar putea aștepta câteva luni înainte de a lua o decizie definitivă.

Speculațiile privind aspirațiile lui Vance la Casa Albă au început în momentul în care președintele american l-a ales drept candidat la vicepreședinție pentru alegerile din 2024. Această alegere l-a poziționat pe Vance, care a intrat la Casa Albă ca unul dintre cei mai tineri vicepreședinți din istoria Statelor Unite, drept cel mai probabil moștenitor al mișcării lui Trump „Make America Great Again” (MAGA).

Însă, pe durata mandatului său, Vance a evitat cu grijă să abordeze subiectul propriilor ambiții politice. A continuat în același mod și în perioada alegerilor de la jumătatea mandatului, când susținătorii îi întrerupeau frecvent discursurile de campanie pentru a-l îndemna să candideze în 2028. Răspunsul standard al lui Vance era că republicanii trebuiau să se concentreze pe alegerile iminente din noiembrie.

Însă, odată ce alegerile de la jumătatea mandatului au trecut și republicanii sunt dornici să lase în urmă înfrângerea suferită în 2026, următoarele alegeri care se profilează la orizont sunt acum cele prezidențiale din 2028.

Vance ar ajunge probabil în fruntea listei candidaților la alegerile primare republicane imediat ce își va anunța candidatura, în cazul în care va decide să candideze. Se preconizează însă că această competiție va fi una strânsă, cu un număr mare de candidați.

Se zvonește că numeroși alți republicani de rang înalt ar fi interesați să candideze sau au declarat public că iau în considerare o candidatură la Casa Albă. Lista îi include, printre alții, pe secretarul de stat Marco Rubio, pe senatorul Ted Cruz din Texas, pe guvernatorul în exercițiu al Floridei și candidat la alegerile din 2024, Ron DeSantis, precum și pe fostul guvernator al statului New Jersey, Chris Christie.

Trump i-a lăudat pe Vance și Rubio în mai multe rânduri, insistând totodată că nu este sigur pe cine va susține în 2028 – sau dacă va interveni în vreun fel. Susținerea președintelui ar avea o influență semnificativă asupra bazei electorale a mișcării MAGA. Însă alegerile de la jumătatea mandatului au scos la iveală o frustrare generalizată față de multe dintre politicile sale din al doilea mandat, complicând drumul de urmat pentru potențiali candidați precum Vance, care sunt asociați cu agenda lui Trump.

Într-o postare pe rețelele sociale publicată după alegeri, Vance a atribuit rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului războiului cu Iranul. În acea postare, el a prezentat, de asemenea, un plan pentru recâștigarea votanților republicani, care includea încheierea războiului și concentrarea asupra economiei. Mesajul a fost perceput pe scară largă ca un prim pas al lui Vance de a se distanța de Trump în perspectiva unei candidaturi în 2028.

În cadrul interviului acordat Fox News, Vance și-a reiterat opinia conform căreia războiul a avut un „cost politic”, dar a afirmat că acest lucru nu i-a afectat relația cu Trump.

„Nu există nicio divergență” în ceea ce privește războiul cu Iranul între Trump și înalții oficiali ai administrației, inclusiv el însuși, a afirmat Vance.

El a adăugat că Trump nu va permite ca acest conflict să devină un „război fără sfârșit” și a afirmat că administrația nu va permite ca războiul, declanșat de SUA și Israel în februarie 2026, să devină nici măcar „un angajament de doi ani”.

Vance a abordat, de asemenea, problema traficului aerian de săptămâna trecută, care a paralizat timp de câteva ore transportul aerian în întreaga țară. Vicepreședintele american a făcut apel la parlamentari să rezolve această problemă în ultimele săptămâni ale actualei sesiuni a Congresului.

El a menționat și scandalul în care este implicată compania Nvidia, fostul său director general, Jensen Huang, precum și implicațiile acestuia asupra relațiilor dintre SUA și China. Vance a afirmat că încă nu există „claritate” cu privire la veridicitatea informațiilor potrivit cărora o femeie cu care Huang ar fi avut o relație ar fi fost, într-adevăr, un spion al Chinei.

„Nu există claritate în această privință. Nici eu nu știu și nici [Trump] nu știe dacă această femeie era spion sau nu”, a spus Vance.

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Editor : A.M.G.