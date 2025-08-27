Trimisul președintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu a declarat că războiul din Gaza se va încheia până la sfârșitul anului „într-un fel sau altul”. Steve Witkoff este de părere că Hamas este „100%” responsabilă pentru blocarea unui acord de pace negociat, anunță Politico.

„Credem că vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, cu siguranță înainte de sfârșitul acestui an”, a declarat Steve Witkoff pentru Fox News, într-un interviu acordat marți.

Au trecut aproape 700 de zile de când Israelul a lansat ofensiva în Gaza, ucigând peste 60.000 de palestinieni, potrivit cifrelor autorităților sanitare din teritoriu, controlate însă de Hamas. Asaltul a urmat atacurilor din 7 octombrie, în care militanții islamiști au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și au luat aproximativ 250 de ostatici.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În ultimele șase sau șapte săptămâni a existat un acord pe masă care ar fi eliberat 10 dintre cei 20 de ostatici pe care îi considerăm în viață”, a spus Witkoff. „Și Hamas a fost cea care a încetinit acest proces, iar acum spune că acceptă acordul, și cred că, în mare parte, își schimbă părerea deoarece israelienii exercită o presiune foarte intensă asupra lor.”

Hamas a acceptat , în urmă cu o săptămână, o propunere a mediatorilor din Qatar și Egipt, care prevedea eliberarea unor ostatici israelieni în schimbul unor prizonieri palestinieni.

Israelul s-a angajat să analizeze termenii acordului și să răspundă, dar până în prezent nu l-a acceptat, continuând, în schimb, un nou atac asupra orașului Gaza, în ciuda opoziției internaționale tot mai puternice.

Editor : C.A.