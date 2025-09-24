Compania Boeing a început producția pentru F-47, noul avion de vânătoare stealth de a șasea generație al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava face parte din programul Next Generation Air Dominance (NGAD), care include, de asemenea, drone avansate, arme, senzori și sisteme de război electronic. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, a anunțat în cadrul unei conferințe că primul zbor este planificat pentru 2028, potrivit Defense One.

Președintele Donald Trump a transmis în martie că Boeing a câștigat competiția pentru construirea avionului. Oficialii spun că F-47 va asigura superioritatea aeriană americană pe termen lung. „Toate celelalte sisteme [NGAD], împreună cu F-47, vor asigura dominația. Trebuie să ne mișcăm rapid... echipa este hotărâtă să pună primul avion în zbor în 2028”, a declarat generalul Allvin.

Cât de secret este designul?

Până în prezent, există doar două reprezentări grafice oficiale ale avionului F-47, iar Forțele Aeriene au avertizat că este posibil ca acestea să nu reflecte pe deplin designul real.

Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a glumit că analiștii serviciilor secrete chineze studiază probabil imaginile îndeaproape, dar „nu vor găsi nimic util”.

Este de așteptat ca avionul să dispună de funcții stealth în toate aspectele, semnătură infraroșie redusă și rețea de generație următoare pentru a controla viitoarele drone.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce va putea face F-47?

Conform Forțelor Aeriene, avionul de vânătoare va avea:

• O rază de luptă de peste 1.000 de mile marine, cu aproximativ 25% mai mare decât a avioanelor actuale.

• Viteze peste Mach 2.

• Capacitate potențială de supercruiser, deși detaliile rămân secretizate.

F-47 se va conecta și la sistemul NGAD mai amplu, cu senzori avansați și legături de date pentru a gestiona aeronavele de luptă colaborativă fără pilot.

Câte vor fi construite și cu ce cost?

Forțele Aeriene intenționează să cumpere cel puțin 185 de avioane, înlocuind modelul F-22 Raptor. Cu toate acestea, cifrele s-ar putea schimba și ar putea exista mai multe versiuni în timp.

Costul este o întrebare majoră. Estimările sugerează că fiecare F-47 ar putea costa de trei ori mai mult decât un F-35, adică peste 300 de milioane de dolari per aeronavă.

Oficialii spun că ritmul este determinat de concurența cu China. „Adversarul nu îngenunchează. Nu ne putem îndrăgosti de platforme, ci sistemele care le leagă între ele sunt cele care le fac să funcționeze”, a avertizat generalul Allvin.

Citește și:

Cum s-ar putea transforma luptele aeriene odată cu apariția avioanelor de vânătoare de generația a șasea. Ce caracteristici vor avea

Mai multe rachete și drone, mai puține avioane de vânătoare F-35. Cum vrea Donald Trump să fie împărțit bugetul apărării SUA

Editor : Ș.R.