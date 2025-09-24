Live TV

Video Când va avea loc primul zbor al F-47, primul avion de vânătoare american de generația a șasea: „Echipa este hotărâtă”

Data publicării:
profimedia-0977786346
Donald Trump, alături de o reprezentare grafică a avionului F-47. Foto: Profimedia
Din articol
Cât de secret este designul? Ce va putea face F-47? Câte vor fi construite și cu ce cost?

Compania Boeing a început producția pentru F-47, noul avion de vânătoare stealth de a șasea generație al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Aeronava face parte din programul Next Generation Air Dominance (NGAD), care include, de asemenea, drone avansate, arme, senzori și sisteme de război electronic. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, a anunțat în cadrul unei conferințe că primul zbor este planificat pentru 2028, potrivit Defense One.

Președintele Donald Trump a transmis în martie că Boeing a câștigat competiția pentru construirea avionului. Oficialii spun că F-47 va asigura superioritatea aeriană americană pe termen lung. „Toate celelalte sisteme [NGAD], împreună cu F-47, vor asigura dominația. Trebuie să ne mișcăm rapid... echipa este hotărâtă să pună primul avion în zbor în 2028”, a declarat generalul Allvin.

Cât de secret este designul?

Până în prezent, există doar două reprezentări grafice oficiale ale avionului F-47, iar Forțele Aeriene au avertizat că este posibil ca acestea să nu reflecte pe deplin designul real.

Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a glumit că analiștii serviciilor secrete chineze studiază probabil imaginile îndeaproape, dar „nu vor găsi nimic util”.

Este de așteptat ca avionul să dispună de funcții stealth în toate aspectele, semnătură infraroșie redusă și rețea de generație următoare pentru a controla viitoarele drone.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce va putea face F-47?

Conform Forțelor Aeriene, avionul de vânătoare va avea:

• O rază de luptă de peste 1.000 de mile marine, cu aproximativ 25% mai mare decât a avioanelor actuale.

• Viteze peste Mach 2.

• Capacitate potențială de supercruiser, deși detaliile rămân secretizate.

F-47 se va conecta și la sistemul NGAD mai amplu, cu senzori avansați și legături de date pentru a gestiona aeronavele de luptă colaborativă fără pilot.

Câte vor fi construite și cu ce cost?

Forțele Aeriene intenționează să cumpere cel puțin 185 de avioane, înlocuind modelul F-22 Raptor. Cu toate acestea, cifrele s-ar putea schimba și ar putea exista mai multe versiuni în timp.

Costul este o întrebare majoră. Estimările sugerează că fiecare F-47 ar putea costa de trei ori mai mult decât un F-35, adică peste 300 de milioane de dolari per aeronavă.

Oficialii spun că ritmul este determinat de concurența cu China. „Adversarul nu îngenunchează. Nu ne putem îndrăgosti de platforme, ci sistemele care le leagă între ele sunt cele care le fac să funcționeze”, a avertizat generalul Allvin.

Citește și:

Cum s-ar putea transforma luptele aeriene odată cu apariția avioanelor de vânătoare de generația a șasea. Ce caracteristici vor avea

Mai multe rachete și drone, mai puține avioane de vânătoare F-35. Cum vrea Donald Trump să fie împărțit bugetul apărării SUA

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
Su-24M rusesc
2
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
cosmin marinescu
5
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
Digi Sport
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
incendiu sector 2
Incendiu puternic la un depozit în Sectorul 2. Fumul s-a întins în...
INCENDIU_ANTREFRIG_012_INQUAM_Photos_George_Calin
Șefa ANM anunță ce zone din București vor fi cel mai afectate de...
President Donald Trump (R) speaks during a bilateral meeting with President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025
Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga...
incendiu sectorul 2 arafat
Raed Arafat: Situația este în dinamică. Important este ca oamenii să...
Ultimele știri
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina
Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos”
„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a înfuriat internetul chinez
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Aeronave poloneze și aliate, activate pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Rusia ataca vestul Ucrainei
Eurofighter Typhoon, multinational twin-engine, canard delta wing, multirole fighter, agile, dogfighter, combat, Royal air force, Italian air force UK
Ce se întâmplă cu proiectul avionului de vânătoare european de nouă generație: momentul adevărului, în lunile următoare
Un avion Suhoi Su-35 efectuează manevre deasupra unei baze militare din Rusia, de lângă Moscova, pe 25 august 2020.
Primele imagini cu avionul rusesc Su-35 doborât în regiunea Kursk. Cum ar fi reușit ucrainenii lovitura
A Russian Navy Su-30SM performing during the Aviation Salon MAKS-2015 airshow in Zhukovsky, Russia.
Premieră mondială reușită de forțele ucrainene: Au doborât un avion de vânătoare rusesc Su-30 cu o rachetă trasă de pe o dronă navală
avion de vânătoare J-36 de generația a șasea din China zboară pe deasupra unei autostrăzi
Noi imagini cu cel mai avansat avion de vânătoare al Chinei. Cine conduce în cursa pentru viitoarea generație de avioane militare
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe...
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a...
Adevărul
Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de...
Playtech
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?”
Newsweek
Bolojan demisionează dacă pensiile speciale nu se taie. De ce sunt pensiile contributive in pericol?
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...